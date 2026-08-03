تكذيبًا لتصريح وكيل يوليان ناجلسمان .. "الأهلي هو من رفضه وليس العكس لأنه مدرب غير مقنع"!

ماتياس يايسله فاجأ جمهور الأهلي في أواخر الأسبوع الماضي بتقديم استقالته من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، بعد ثلاثة أعوام من توليه المهمة.

الاستقالة بحسب ما يتردد من بعض إعلاميي قلعة الكؤوس، أتت على إثر شعور الألماني بعدم التقدير من مسؤولي النادي في ملف تجديد عقده، إذ لم يقدموا له شروطًا ماليةً مرضية.

عطفًا على ذلك، ارتبط اسم الراقي بأكثر من مدرب، على رأسهم ناجلسمان، قبل أن يخرج ساشا برزي؛ وكيل أعماله، بنفي اتخاذه لتلك الخطوة.

وفي تصريحات لموقع "winwin"، أجاب بريزي على هذا السؤال، بـ3 كلمات فقط لا غير؛ قائلًا: "لن يحدث ذلك"، ليغلق الباب أمام تكهُنات قيادة ناجلسمان للفريق الأهلاوي.



