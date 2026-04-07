تكتيكات الحديث: سون هيونغ-مين لا يسجّل - لكن إليك كيف جعلَه لوس أنجلِس إف سي أخطر صانع ألعاب في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)

يواجه الكوري صعوبة في تسجيل الأهداف، لكن نظام المدرب الجديد مارك دوس سانتوس الأكثر انفتاحًا أطلق قدرات صانع اللعب لدى نجمه الأول

لم يكن سون هيونغ-مين بحاجة حقيقية إلى النظر قبل تمرير الكرة. كان يعرف تمامًا إلى أين يتجه دينيس بوانغا. إنها الانطلاقة المميزة لجناح لوس أنجلوس إف سي، اندفاعٌ إلى القناة اليسرى بين الظهير الأيمن وقلب الدفاع. وأمام أورلاندو سيتي في نهاية الأسبوع الماضي، لم يحتج سون سوى إلى لمحة خاطفة للغاية ليتأكد من أن بوانغا سينفذ حركته المعتادة.

وبالطبع فعلها. في الدقيقة 20، تلقى سون الكرة عند خط المنتصف وهو في منتصف الركض. بعد أربع لمسات وست ثوانٍ، كانت الكرة في الشباك. اندفع بوانغا مبتعدًا احتفالًا. استوعب سون المشهد كله، وهو يشاهد شريكه الهجومي يسجل أول ثلاثة أهداف رائعة كان سيسجلها خلال الدقائق السبع التالية. كان لوس أنجلوس إف سي قد فرض سيطرته تمامًا بحلول ذلك الوقت. وبحلول الدقيقة 28 من المباراة، كان لوس أنجلوس إف سي متقدمًا 4-0. صنع سون ثلاثة أهداف، ولعب الكرة العرضية التي أسفرت عن هدف عكسي جاء منه الهدف الرابع.

كان هذا نوعًا مختلفًا من الهيمنة عما توقعه كثيرون من القائد الكوري. كان من المفترض أن يأتي سون إلى لوس أنجلوس ليؤدي دور رأس الحربة، الهدّاف الحاد الذي سيضيف 20 هدفًا أخرى إلى أهداف بوانغا الـ15. صحيح أن التمريرات الحاسمة ستكون جزءًا من الصورة. لكن قيل لنا إن سون مُنهٍ للهجمات لا صانعٌ لها.

ربما كانت تلك الرواية ساذجة قليلًا من الأساس—فـ81 تمريرة حاسمة له في توتنهام لديها ما تقوله. لكن قلّة فقط كانت ستخمن أنه عبر 10 مباريات في جميع المسابقات، سيملك سون 10 تمريرات حاسمة وهدفًا واحدًا فقط—ومن دون أي هدف في منافسات الدوري الأميركي للمحترفين. وهناك، بالطبع، طريقتان للنظر إلى ذلك.

الأول هو أن هذا أمر مثير للقلق. أفضل هدّاف في لوس أنجلِس إف سي لا يسجّل الأهداف. هذا منطقي. لكن التفسير الثاني، وربما الأكثر معقولية بكثير، هو أن أفضل هدّاف في لوس أنجلِس إف سي أصبح الآن أيضًا أفضل صانع ألعاب في لوس أنجلِس إف سي. سون لا يسجّل في الغالب لأنه يقدّم تمريرات حاسمة بكثرة. هذا لاعب يُستخدم ضمن نظام مختلف، وبطريقة جديدة، ومطلوب منه أن يقوم بأشياء مختلفة، وهو يزدهر تمامًا.

    بداية غزيرة في مسيرته مع نادي لوس أنجلوس إف سي

    قوبِل توقيع سون في أغسطس من العام الماضي بضجة نادرًا ما تشهدها الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS). ويمكن القول إن ديفيد بيكهام وليونيل ميسي فقط كانا أكثر ترقّبًا وأكثر احترافًا في التسويق. وكانت هناك سردية مفادها أن التعاقد مع سون مثالي تمامًا بالنسبة لـLAFC، داخل الملعب وخارجه. فلوس أنجلوس تضم جالية كورية كبيرة. وسون هو أكبر رياضي كوري في العالم — وبفارق غير ضئيل.

    وكان الفريق نفسه بحاجة أيضًا إلى دفعة داخل الملعب. كان هناك متسع لمهاجم إضافي. وبصراحة، كان يكفي تمامًا لاعب يستطيع تمرير الكرات الحاسمة وتسجيل عدد مزدوج من الأهداف على مدار الموسم. فذهب LAFC واشترى نجمًا كبيرًا من الدوري الإنجليزي الممتاز — نجمًا لا يزال لديه الكثير ليقدمه. ولم يكن هناك حرفيًا ما يمكن كرهه في هذه الصفقة.

    وسدد سون ثمن الضجة بسلسلة من العروض الهائلة. فقد بلغ متوسط مساهمته التهديفية أكثر من مساهمة واحدة في المباراة خلال الجزء الأخير من مشوار موسم الـMLS، وأظهر لمحات من شراكة قاتلة مع بوانغا، الرفيق المثالي فائق الرياضية في الجناح الأيسر. سجّل كل أنواع الأهداف الممكنة — أهدافًا من مسافة قريبة، وركلات حرة، وانطلاقات متعرجة تنتهي بلمسات قاضية. ولم يكن سوى ليونيل ميسي أكثر فتكًا وفاعلية كقوة هجومية مع اقتراب الموسم من نهايته.

    وبالطبع، انتهى الأمر بطريقة قاسية. كان LAFC سيئًا في الشوط الأول من نصف نهائي القسم الغربي أمام فانكوفر، ثم أصبح شرسًا في الثاني، مسددًا 34 كرة ومصيبًا القائم ثلاث مرات. ومع ذلك وصلت المباراة إلى ركلات الترجيح. وسون، الذي كان غالبًا ما يحسم الأمور، أصاب القائم — إهدار لخّص ليلة حُسمت بفوارق دقيقة أكثر من أي لحظة بعينها.

    مدرب جديد (نوعًا ما)، أفكار مختلفة

    كان كل شيء يبدو أشبه بإعادة ضبطٍ في فترة ما بين الموسمين هذه. كان معروفًا منذ بعض الوقت أن المدرب السابق ستيف تشيروندولو سيغادر في نهاية الموسم ويعود إلى وطنه المُتبنّى، ألمانيا. كان بحث لوس أنجلوس إف سي عن مدرب جديد أمرًا حظي بتغطية إعلامية واسعة. طُرحت أسماء كثيرة — ليس أقلها مدرب سون السابق أنجي بوستيكوغلو.

    في النهاية، اتخذوا قرارًا مفاجئًا — وإن كان منطقيًا بصراحة — بترقية المساعد مارك دوس سانتوس. نظريًا، كان ذلك منطقيًا. فدوس سانتوس سبق أن عمل مدربًا أول. واللاعبون يعرفونه. ولم يكن غريبًا عن الأناوات والشخصيات والجرأة داخل غرفة ملابس مليئة بالأسماء الكبيرة. لكن المدرب الجديد — رغم أنه كان حاضرًا منذ الأيام القديمة — وعد بأنهم لن يكونوا الفريق نفسه.

    قال دوس سانتوس لـGOAL إن لوس أنجلوس إف سي سيكون أكثر مرونة بكثير بالكرة. ومن دونها، سيكون هذا فريقًا قادرًا على تبديل أدواره بصورة لافتة في الهجوم، مليئًا بالحيوية والإبداع، ويضم لاعبين قادرين على التحرك عرضيًا عبر خط المقدمة. لن يكون سون نقطة ارتكاز بقدر ما سيكون أفضل «سكين جيش سويسري» يمكن أن يقدمه الدوري الأمريكي لكرة القدم.

    وقال دوس سانتوس: "إذا كان لديّ مهاجم رقم 9 أفضل ما يميّزه هو الثبات في موقعه، فلن أحاول تغيير هذه الميزة إلى شيء غير مناسب له. لكن مع لاعبين مثل دينيس بوانغا أو سوني، لديك القدرة على الحركة".

    التعديلات التكتيكية

    وحتى الآن، كان دوس سانتوس عند كلمته تمامًا. انظر إلى قوائم الفرق، أو إلى بياناتك المعتادة من مباراة إلى أخرى، وستجد أن سون يُدرَج في الغالب كمهاجم. لكن هذا بعيد جدًا عن كونه لاعبًا يقود خط المقدمة، ويزدهر بالتحرك على كتف آخر مدافع. بدلًا من ذلك، يمتلك سون حرية التجوال. أحيانًا ينطلق نحو اليمين. وفي أحيان أخرى، يتراجع إلى العمق ويرسل كراتٍ ممسوحة إلى الأمام. بل إنه لعب أحيانًا وظهره إلى المدافعين هنا وهناك. أمام سانت لويس سيتي الشهر الماضي، بدأ سون كلاعب رقم 10.

    إنها توليفة مفاجئة، ليس أقلها بسبب براعة سون التهديفية. لكنها منطقية أيضًا إلى حد كبير. بوانغا موهبة هائلة، لكنه أيضًا أحادي البُعد إلى حد ما. الهدّاف الغابوني جناحٌ مقلوب يعيش على الرواق الأيسر. وربما يكون الأفضل في الدوري الأمريكي (MLS) في فعل الشيء نفسه مرارًا وتكرارًا. ولا يمكن إيقاف ذلك حقًا. وأن سون أثبت نفسه في مركز مشابه كان يمكن أن يكون مصدر إزعاج. لكن بدلًا من ذلك، يتكيف لوس أنجلِس إف سي حول الأمر. وهذا يعني أن على عدة لاعبين تقديم بعض التضحيات. بوانغا يضغط ربما أكثر قليلًا مما اعتاد عليه. وسون ينطلق خلف الدفاع بدرجة أقل.

    الإحصاءات الفردية أيضًا تُقرأ على نحوٍ ممتاز. أرقام بوانغا الهجومية أكثر إبهارًا من أي وقت مضى. فهو في الشريحة المئوية الـ95 بين جميع المهاجمين من حيث اللمسات داخل منطقة جزاء الخصم. وهو في الشريحة المئوية الـ94 في التسديدات لكل 90 دقيقة. والعكس صحيح بالنسبة لسون. فهو يلمس الكرة أقل داخل منطقة جزاء الخصم، بينما انخفض حجم تسديداته. لكنه يتصدر الدوري الأمريكي (MLS) في صناعة الفرص المحققة لكل 90 دقيقة بسبع فرص، ويحتل المركز الرابع في الدوري في إجمالي الفرص المصنوعة بـ15.

    وكل ما حولهما يسير بانسجام أيضًا. ناثان أورْداز، وهو شاب تدرج من الأكاديمية، قدّم مجهودًا كبيرًا. وأضاف ديفيد مارتينيز الأهداف إلى لعبه، وهو ثالث الفريق في الفرص المصنوعة.

    الإحصاءات وراء قلة التهديف

    ومع ذلك، فإن هذا لا يفسّر كثيرًا وجود «الصفر» في أرقام سون التهديفية. بعض هذه الأمور يصعب قياسها. تبلغ أهداف سون المتوقعة 1.9. وهو يسدّد 3.3 تسديدة كل 90 دقيقة. وتسديداته على المرمى لكل 90 دقيقة منخفضة قليلًا — 0.55 فقط. وعند جمع كل ذلك، نجد أن 17 في المائة من تسديداته تأتي على المرمى.

    وربما هنا يكمن موضع التباين. فقبل أي شيء، يُجيد سون توجيه الكرة نحو المرمى. في موسم 2025 من الدوري الأمريكي للمحترفين (MLS)، كانت 58 في المائة من تسديداته على المرمى. وفي موسم 2024-25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وضع 46 في المائة من محاولاته على المرمى — وهو أدنى معدل له خلال السنوات الخمس منذ أن بدأ FotMob تتبّع تلك البيانات.

    قد يكون هناك إذًا عنصر من العشوائية هنا. ربما هي فترة جفاف مبالغ فيها إلى حدٍّ كبير. لا يزال يقوم بكل الركضات الصحيحة. كل التحركات المنطقية موجودة. يمرّر في الوقت المناسب ولا يبدو أنانيًا بالكرة أيضًا. لكن خبراء لغة الجسد قد يلاحظون أن بعض الإحباط بدأ يظهر هنا وهناك — كتلك الهزّة الخفيفة للكتفين، أو إشارة، أو صرخة. يبدو أن هذا أشبه بحالة تعثّر في بداية الموسم. وحتى لو كان سون قد تراجع بسرعة، وهو أمر غير مرجّح إلى حدٍّ لافت، فإن هبوط الأرقام إلى هذا الحدّ ليس مرجّحًا إحصائيًا.

    بعبارة أخرى، يمرّ سون بفترة جفاف تهديفي.

    هل هناك المزيد قادم؟

    ومع ذلك، وسط كل ذلك، هناك أمر واحد واضح: غياب الأهداف عن سون لا يهم حقًا في الوقت الحالي. يتصدر لوس أنجلِس إف سي الغرب. لقد لعبوا ست مباريات، فازوا في خمس وتعادلوا في واحدة. فريق واحد فقط — فانكوفر وايتكابس — سجل أهدافًا أكثر، ولديهم أفضل سجل دفاعي في الدوري إذ لم يستقبلوا أي هدف حتى الآن. وهناك حجة أبسط وأكثر جوهرية يمكن طرحها هنا مفادها أن كرة القدم هي ببساطة لعبة جماعية، وإذا كان الفريق يفوز، فهل لأيٍّ من هذا وزن كبير؟

    وهكذا يصبح الأمر مسألة أنظمة. هل يفوز لوس أنجلِس إف سي بسبب دور سون الجديد أم رغمًا عنه؟ ربما يعود جزء من سبب جودة لوس أنجلِس إف سي إلى أن سون كان متأقلمًا بقدر كبير. إذا كان عليه أن يصبح صانع اللعب الأول في لوس أنجلِس إف سي كي يفوز الفريق، فمن المؤكد أن هذه تضحية سيكون مستعدًا لتقديمها. ثم هناك أمر قد يضيع في خضم كل هذا: سون لاعب كرة قدم جيد جدًا جدًا جدًا، ومن المرجح أن يخرج من هذه الفترة الباردة.

    إذا تمكن من الاستمرار في صناعة الأهداف بالمعدل نفسه، وأضاف بعض الأهداف الحتمية إلى أدائه، فإن فريقًا جيدًا جدًا سيصبح أفضل بكثير. سون يتألق الآن. والجزء المخيف؟ لا يزال هناك المزيد قادمًا.

