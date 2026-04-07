لم يكن سون هيونغ-مين بحاجة حقيقية إلى النظر قبل تمرير الكرة. كان يعرف تمامًا إلى أين يتجه دينيس بوانغا. إنها الانطلاقة المميزة لجناح لوس أنجلوس إف سي، اندفاعٌ إلى القناة اليسرى بين الظهير الأيمن وقلب الدفاع. وأمام أورلاندو سيتي في نهاية الأسبوع الماضي، لم يحتج سون سوى إلى لمحة خاطفة للغاية ليتأكد من أن بوانغا سينفذ حركته المعتادة.

وبالطبع فعلها. في الدقيقة 20، تلقى سون الكرة عند خط المنتصف وهو في منتصف الركض. بعد أربع لمسات وست ثوانٍ، كانت الكرة في الشباك. اندفع بوانغا مبتعدًا احتفالًا. استوعب سون المشهد كله، وهو يشاهد شريكه الهجومي يسجل أول ثلاثة أهداف رائعة كان سيسجلها خلال الدقائق السبع التالية. كان لوس أنجلوس إف سي قد فرض سيطرته تمامًا بحلول ذلك الوقت. وبحلول الدقيقة 28 من المباراة، كان لوس أنجلوس إف سي متقدمًا 4-0. صنع سون ثلاثة أهداف، ولعب الكرة العرضية التي أسفرت عن هدف عكسي جاء منه الهدف الرابع.

كان هذا نوعًا مختلفًا من الهيمنة عما توقعه كثيرون من القائد الكوري. كان من المفترض أن يأتي سون إلى لوس أنجلوس ليؤدي دور رأس الحربة، الهدّاف الحاد الذي سيضيف 20 هدفًا أخرى إلى أهداف بوانغا الـ15. صحيح أن التمريرات الحاسمة ستكون جزءًا من الصورة. لكن قيل لنا إن سون مُنهٍ للهجمات لا صانعٌ لها.

ربما كانت تلك الرواية ساذجة قليلًا من الأساس—فـ81 تمريرة حاسمة له في توتنهام لديها ما تقوله. لكن قلّة فقط كانت ستخمن أنه عبر 10 مباريات في جميع المسابقات، سيملك سون 10 تمريرات حاسمة وهدفًا واحدًا فقط—ومن دون أي هدف في منافسات الدوري الأميركي للمحترفين. وهناك، بالطبع، طريقتان للنظر إلى ذلك.

الأول هو أن هذا أمر مثير للقلق. أفضل هدّاف في لوس أنجلِس إف سي لا يسجّل الأهداف. هذا منطقي. لكن التفسير الثاني، وربما الأكثر معقولية بكثير، هو أن أفضل هدّاف في لوس أنجلِس إف سي أصبح الآن أيضًا أفضل صانع ألعاب في لوس أنجلِس إف سي. سون لا يسجّل في الغالب لأنه يقدّم تمريرات حاسمة بكثرة. هذا لاعب يُستخدم ضمن نظام مختلف، وبطريقة جديدة، ومطلوب منه أن يقوم بأشياء مختلفة، وهو يزدهر تمامًا.