بدأ نيوكاسل المباراة بقوة، وكاد ساندرو تونالي أن يمنحهم التقدم المبكر عندما أبعد جيرارد مارتين رأسيته من على خط المرمى بعد أن أخطأ جوان جارسيا في التقاطها. لكن الماغبايز عانوا في صنع فرص واضحة، بينما اضطر آرون رامسديل للتدخل عندما سدد فيرمين لوبيز الكرة مباشرة نحوه من موقع جيد.

اتبع الشوط الثاني نفس النمط، حيث أهدر أنتوني إيلانجا وويل أوسولا فرصتين لاختبار جارسيا بعد توغلهما خلف دفاع برشلونة. في الطرف الآخر، سدد روبرت ليفاندوفسكي الكرة بعيدًا عن المرمى بعد أن مرر له رافينها الكرة في منطقة الجزاء.

سجل جويلينتون هدفًا قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة بعد أن ارتطمت تسديدة بارنز بالقائم، لكن الحكم أشار إلى تسلل لاعب الوسط البرازيلي، مما أدى إلى قطع احتفاله. لكن أصحاب الأرض لم يستسلموا، ولم يخطئ بارنز عندما تلقى تمريرة عرضية من جاكوب ميرفي وسددها من مسافة قريبة.

لكن في الوقت الذي كان فيه مشجعو الفريق المضيف على وشك بدء احتفالهم، انفجر البالون عندما عرقل ثياو داني أولمو في منطقة الجزاء، وسدد يامال الكرة من ركلة جزاء في الاتجاه الخاطئ بالنسبة لرامسديل.

GOAL تقيم لاعبي نيوكاسل من سانت جيمس بارك...