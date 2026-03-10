Goal.com
تقييم لاعبي نيوكاسل ضد برشلونة: مالك ثياو يفسد ليلة سحرية في دوري أبطال أوروبا للماغبايز بعد بطولات هارفي بارنز ولويس هول

اضطر نيوكاسل إلى الاكتفاء بالتعادل 1-1 في مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام برشلونة يوم الثلاثاء. كان فريق إدي هاو في طريقه لتحقيق فوز تاريخي عندما تقدم هارفي بارنز في الدقيقة 86، لكن مالك ثياو ارتكب خطأ في الوقت المحتسب بدل الضائع، فسجل لامين يامال ركلة الجزاء الأخيرة في المباراة.

بدأ نيوكاسل المباراة بقوة، وكاد ساندرو تونالي أن يمنحهم التقدم المبكر عندما أبعد جيرارد مارتين رأسيته من على خط المرمى بعد أن أخطأ جوان جارسيا في التقاطها. لكن الماغبايز عانوا في صنع فرص واضحة، بينما اضطر آرون رامسديل للتدخل عندما سدد فيرمين لوبيز الكرة مباشرة نحوه من موقع جيد.

اتبع الشوط الثاني نفس النمط، حيث أهدر أنتوني إيلانجا وويل أوسولا فرصتين لاختبار جارسيا بعد توغلهما خلف دفاع برشلونة. في الطرف الآخر، سدد روبرت ليفاندوفسكي الكرة بعيدًا عن المرمى بعد أن مرر له رافينها الكرة في منطقة الجزاء.

سجل جويلينتون هدفًا قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة بعد أن ارتطمت تسديدة بارنز بالقائم، لكن الحكم أشار إلى تسلل لاعب الوسط البرازيلي، مما أدى إلى قطع احتفاله. لكن أصحاب الأرض لم يستسلموا، ولم يخطئ بارنز عندما تلقى تمريرة عرضية من جاكوب ميرفي وسددها من مسافة قريبة.

لكن في الوقت الذي كان فيه مشجعو الفريق المضيف على وشك بدء احتفالهم، انفجر البالون عندما عرقل ثياو داني أولمو في منطقة الجزاء، وسدد يامال الكرة من ركلة جزاء في الاتجاه الخاطئ بالنسبة لرامسديل.

GOAL تقيم لاعبي نيوكاسل من سانت جيمس بارك...

    حارس المرمى والدفاع

    آرون رامسديل (6/10):

    نادراً ما تعرض لضغط كبير، لكنه قام بما كان مطلوباً منه عندما هدد برشلونة مرماه. يبدو أنه سيحجز مكانه في التشكيلة الأساسية.

    كيران تريبير (6/10):

    قدم أداءً جيدًا في مواجهة رافينيا، حيث لم يقدم البرازيلي سوى القليل. تسببت بعض الأخطاء في إتاحة فرص لبرشلونة عندما خرج عن موقعه في بعض الأحيان، لكنه قدم أداءً قويًا بشكل عام.

    مالك ثياو (6/10):

    كسر الخطوط بفعالية سواء بالتمريرات أو المراوغة. أفسد أداءه الجيد بارتكابه خطأ متأخرًا على أولمو أدى إلى ركلة جزاء.

    دان بيرن (8/10):

    قام ببعض التدخلات المهمة داخل منطقة الجزاء الخاصة به، مع إبقاء ليفاندوفسكي تحت رقابة لصيقة.

    لويس هول (9/10):

    كان رائعًا في التعامل مع التهديد الذي شكله يامال، بينما شن العديد من هجمات نيوكاسل بحمل الكرة إلى الأمام. أداء ناضج وجيد حقًا.

    وسط الملعب

    جاكوب رامزي (7/10):

    أظهر قوة جيدة في خط الوسط وقام ببعض التمريرات الدقيقة في المساحات الضيقة.

    ساندرو تونالي (6/10):

    لم يكن فعالاً كما في بعض المباريات السابقة، ويرجع ذلك جزئياً إلى حصوله على بطاقة صفراء في الشوط الأول. ومع ذلك، بذل جهداً كبيراً في خط الوسط.

    جويلينتون (7/10):

    استغل قوته البدنية لقطع الكرة ودفعها إلى الأمام. دائمًا ما يكون لاعبًا رئيسيًا عندما يكون في حالة جيدة.

    هجوم

    أنتوني إيلانغا (6/10):

    تسبب سرعته في مشاكل لكانسيلو، لكن تمريراته النهائية وقراراته كانت تفتقر أحيانًا إلى الدقة.

    ويل أوسولا (5/10):

    ضغط جيدًا منذ البداية وقام ببعض الجريات في الوقت المناسب خلف الدفاع، لكنه افتقر إلى الجودة أو الهدوء للاستفادة من ذلك.

    هارفي بارنز (7/10):

    واجه صعوبة في توقيت انطلاقاته، خاصة خلال الشوط الأول، وضرب القائم في ليلة محبطة قبل أن يتسلل إلى القائم الخلفي ليفتح باب التسجيل.

    البدلاء والمدير

    تينو ليفرامنتو (6/10):

    قام ببعض التمريرات الجيدة إلى الأمام بعد أن حل محل تريبير.

    جاكوب ميرفي (7/10):

    أرسل بعض التمريرات العرضية الرائعة إلى منطقة الجزاء وحصل في النهاية على تمريرة حاسمة لبارنز.

    أنتوني جوردون (6/10):

    تأثر بشكل واضح بسبب مرضه، لكنه ظل يشكل تهديدًا.

    جو ويلوك (غير متاح):

    شارك في الدقائق الخمس الأخيرة.

    إدي هاو (7/10):

    أجبر مرض جوردون على إشراك أوسولا، لكن تبديلاته جاءت في الوقت المناسب وأثمرت نتائج رائعة. من سوء الحظ أنه لم يحصل على الفوز المستحق.

