تقييم لاعبي مانشستر سيتي في مباراة نيوكاسل: عمر مرموش يرعب الماغبايز مرة أخرى، بينما يتألق سافينهو وماتيوس نونيس في فوز كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تأخرهم في النتيجة

نيوكاسل، مدعومًا بفوزه الدرامي على مانشستر يونايتد في منتصف الأسبوع، بدأ المباراة متفوقًا. نجح نيكو غونزاليس في إبعاد رأسية نيك وولتمادي عن خط المرمى قبل أن يكسر بارنز مصيدة التسلل لسيتي ويسدد الكرة في الزاوية العليا لمرمى جيمس ترافورد ليمنح فريق إدي هاو التقدم.

في النهاية، عاد سيتي إلى المباراة، وبعد أن أجبر سافينهو آرون رامسديل على التصدي لتسديدة قريبة من القائم، كان الجناح البرازيلي في المكان المناسب ليحول عرضية جيريمي دوكو إلى الشباك من مسافة قريبة. كان على تيجاني رييندرز أن يضع الضيوف في المقدمة قبل الاستراحة، لكنه سدد الكرة بعيدًا بعد أن تلقى تمريرة خلف دفاع نيوكاسل.

تقدم سيتي في أقل من دقيقتين من الشوط الثاني، عندما تبادل سافينهو وماتيوس نونيس الكرة على الجانب الأيمن قبل أن يمرر الأخير الكرة إلى مرموش الذي سددها بقوة في شباك المرمى. بدا أن ذلك أعطى دفعة للمهاجم المصري، وسدد مرموش كرة قوية من مسافة بعيدة تصدى لها رامسديل.

سجل مرموش في النهاية هدفه الثاني في المباراة، والسابع له في خمس مباريات ضد نيوكاسل، عندما تلقى تمريرة من نونيس على حافة منطقة الجزاء، واستدار وسدد الكرة بقوة لتتجاوز رامسديل وتضمن مكان سيتي في قرعة ربع النهائي يوم الاثنين.

GOAL تقيم لاعبي سيتي في سانت جيمس بارك...