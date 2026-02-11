أنطوان سيمينيو منح سيتي التقدم في الدقيقة 24 بضربة رأس من مسافة قريبة، مسجلاً هدفه الخامس للنادي منذ انتقاله من بورنموث مقابل 64 مليون جنيه إسترليني. ثم ضاعف سيتي تقدمه في الدقيقة 30 بهدف رائع من نيكو أورايلي، الذي تبادل التمريرات مع سيمينيو ليخترق دفاع الضيوف قبل أن يسدد الكرة بثقة في مرمى بيرند لينو.

حصل سيتي على ركلة جزاء تم رفضها من قبل VAR بسبب شد مارك جوي، لكنهم سجلوا هدفهم الثالث سريعًا، حيث سدد هالاند الكرة في الزاوية السفلية من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من فيل فودن. كان هذا أول هدف لهالاند من اللعب المفتوح منذ 20 ديسمبر ضد وست هام، بينما سجل فودن أول مشاركة له في التسجيل في آخر 14 مباراة خاضها.

أعطت التقدم بثلاثة أهداف غوارديولا فرصة لإخراج هالاند في الشوط الأول، ثم سحب المدرب فودن ورودري وبرناردو سيلفا. من المفهوم أن الفريق خفف من حدة أدائه، لكن دون أن يمنح فولهام أي فرصة للعودة إلى المباراة كما حدث في المباراة المثيرة التي انتهت 5-4 في كرافن كوتيدج في ديسمبر.

أدى هذا النتيجة إلى تقليص تقدم أرسنال في صدارة الترتيب إلى ثلاث نقاط، مما وضع الغانرز تحت ضغط إضافي قبل يوم من زيارتهم إلى برينتفورد.

GOAL تقيم لاعبي مانشستر سيتي في ملعب إيتهاد...