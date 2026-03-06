تقييم لاعبي ريال مدريد في مباراة سيلتا فيغو: فيديريكو فالفيردي ينقذ الموقف! الأوروغواياني ينقذ ريال مدريد بعد كارثة ترينت ألكسندر-أرنولد الدفاعية

سيطر ريال مدريد على المباراة منذ البداية وخلق العديد من الفرص. كاد فينيسيوس جونيور، الذي لعب في مركز أكثر وسطًا، أن يسجل هدفين، لكنه سدد الكرة بعيدًا عن المرمى ثم ارتطمت بالعارضة. لكن أوريليان تشواميني حقق التقدم لفريقه، حيث سدد الكرة من أعلى منطقة الجزاء إلى الزاوية البعيدة بعد هجمة منظمة.

لكن سيلتا رد على ذلك. المهاجم المخضرم بورخا إغليسياس سجل هدف التعادل، حيث سدد الكرة من مسافة قريبة بعد عمل رائع من ويليوت سويدبرغ الذي تخلص من ترينت ألكسندر-أرنولد.

كافح ريال مدريد لتسجيل الهدف الثاني. سيطر الفريق على الكرة في الشوط الثاني لكنه لم يخلق سوى القليل من الفرص الواضحة. سدد فالفيردي الكرة بعيدًا عن المرمى. وهدد فينيسيوس المرمى. اعتقد ريال مدريد أنه حصل على ركلة جزاء قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة، لكن تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR) قررت أن الشاب سيزار بالاسيوس ارتكب خطأ على مدافع سيلتا في اللعبة التي سبقت الركلة. ثم كاد سيلتا أن يفوز بالمباراة عندما توغل المخضرم إياغو أساباس، الذي دخل الملعب في وقت متأخر، داخل منطقة راؤول أسينسيو وبدا أنه سيحرز الهدف، لكن كرته ارتطمت بالقائم.

لكن ريال مدريد نجح في النهاية في تسجيل هدف الفوز. في الدقيقة 95، سدد فالفيردي كرة انحرفت بشدة لتسكن الزاوية العليا وتضمن فوزًا لم يكن مستحقًا على الإطلاق.

GOAL يقيم لاعبي ريال مدريد في استاد بالايدوس...