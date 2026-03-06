Goal.com
Real Madrid Celta Vigo GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

ترجمه

تقييم لاعبي ريال مدريد في مباراة سيلتا فيغو: فيديريكو فالفيردي ينقذ الموقف! الأوروغواياني ينقذ ريال مدريد بعد كارثة ترينت ألكسندر-أرنولد الدفاعية

هدف فيديريكو فالفيردي في اللحظات الأخيرة من المباراة أنقذ أداء ريال مدريد المخيب للآمال، حيث تغلب على سيلتا فيغو بنتيجة 2-1. تقدم الفريق الملكي في الشوط الأول، لكنه استقبل هدف التعادل بعد ذلك بوقت قصير. بدا أن الفريق سيكتفي بنقطة واحدة، لكن هدف فالفيردي في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني، والذي انحرفت مسارته بشكل كبير، منحه فوزًا مهمًا خارج أرضه.

سيطر ريال مدريد على المباراة منذ البداية وخلق العديد من الفرص. كاد فينيسيوس جونيور، الذي لعب في مركز أكثر وسطًا، أن يسجل هدفين، لكنه سدد الكرة بعيدًا عن المرمى ثم ارتطمت بالعارضة. لكن أوريليان تشواميني حقق التقدم لفريقه، حيث سدد الكرة من أعلى منطقة الجزاء إلى الزاوية البعيدة بعد هجمة منظمة. 

لكن سيلتا رد على ذلك. المهاجم المخضرم بورخا إغليسياس سجل هدف التعادل، حيث سدد الكرة من مسافة قريبة بعد عمل رائع من ويليوت سويدبرغ الذي تخلص من ترينت ألكسندر-أرنولد. 

كافح ريال مدريد لتسجيل الهدف الثاني. سيطر الفريق على الكرة في الشوط الثاني لكنه لم يخلق سوى القليل من الفرص الواضحة. سدد فالفيردي الكرة بعيدًا عن المرمى. وهدد فينيسيوس المرمى. اعتقد ريال مدريد أنه حصل على ركلة جزاء قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة، لكن تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR) قررت أن الشاب سيزار بالاسيوس ارتكب خطأ على مدافع سيلتا في اللعبة التي سبقت الركلة. ثم كاد سيلتا أن يفوز بالمباراة عندما توغل المخضرم إياغو أساباس، الذي دخل الملعب في وقت متأخر، داخل منطقة راؤول أسينسيو وبدا أنه سيحرز الهدف، لكن كرته ارتطمت بالقائم. 

لكن ريال مدريد نجح في النهاية في تسجيل هدف الفوز. في الدقيقة 95، سدد فالفيردي كرة انحرفت بشدة لتسكن الزاوية العليا وتضمن فوزًا لم يكن مستحقًا على الإطلاق. 

GOAL يقيم لاعبي ريال مدريد في استاد بالايدوس...

  • Antonio Rudiger Real Madrid 2025Getty

    حارس المرمى والدفاع

    تيبو كورتوا (6/10):

    لم يكن لديه الكثير ليفعله. قام بثلاث تصديات روتينية ولم يستطع فعل أي شيء حيال الهدف.

    ترينت ألكسندر-أرنولد (4/10):

    دفاعه المربك سمح لسلتا بتسجيل هدف التعادل. لم يكن فعالاً بشكل خاص في التعامل مع الكرة. لا يستطيع أن يقدم أداءً جيداً بقميص ريال مدريد. 

    راؤول أسينسيو (5/10):

    لم يتابع إغليسياس في هدف سيلتا. قام ببعض التدخلات السخيفة. 

    أنطونيو روديجر (6/10):

    لم يكن عليه القلق كثيرًا بشأن الدفاع، لكنه لم يكن فعالًا بشكل خاص في دفع الكرة إلى الأمام. 

    فيرلاند ميندي (6/10):

    قام بتغطية جيدة لفينيسيوس أثناء بقائه في الأمام. قام بتدخل حاسم في وقت متأخر وكان من الجيد رؤيته يلعب بعد غياب طويل. 

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-CELTAAFP

    وسط الملعب

    أوريليان تشواميني (7/10):

    سجل هدفه بشكل رائع. كاد يسجل هدفًا آخر بعد ذلك بوقت قصير. قدم أداءً رائعًا في خط الوسط. 

    فيديريكو فالفيردي (6/10):

    لم يتوقف عن الجري، وكان متواجدًا كثيرًا على الكرة. سيُذكر تاريخيًا باعتباره صاحب هدف الفوز، حتى لو أن تسديدته انحرفت بشكل كبير. 

    تياجو بيتارش (6/10):

    لم يبدو خارج مكانه، لكنه لم يقدم الكثير أيضًا. كان مجرد لاعب إضافي في الملعب وليس لاعبًا مؤثرًا حقًا. 

  • Arda Guler Real Madrid 2025Getty

    هجوم

    فينيسيوس جونيور (7/10):

    كان من سوء حظه أن كرة التسديد التي سددها في الدقائق الأولى اصطدمت بالقائم. كان دائمًا نشيطًا، وتغلب على خصمه مرارًا وتكرارًا. لكنه لم يقدم أي لحظة حاسمة.

    أردا جولر (6/10):

    ربما أسيء استخدامه قليلاً في مركز المهاجم الوهمي. لم يحصل على الكرة بما يكفي، خاصة في الشوط الأول. تم استبداله بعد 65 دقيقة متفاوتة. 

    براهيم دياز (6/10):

    أداء قوي على الجانب الأيمن. كان دائمًا على الكرة، وحركها جيدًا وخلق فرصًا هنا وهناك. 

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    البدلاء والمدير

    سيزار بالاسيوس (5/10):

    كان نشطًا، لكنه ارتكب خطأً فادحًا عندما ارتكب خطأً أدى إلى ركلة جزاء لمدريد. 

    غونزالو غارسيا (غير متاح):

    دخل الملعب متأخراً بعض الشيء. 

    مانويل أنخل (غير متاح):

    لم يكن لديه الوقت الكافي لإحداث تأثير.

    ألفارو أربيلوا (6/10):

    اختار على الأرجح أقوى تشكيلة لديه، نظراً لقائمة الإصابات الطويلة في ريال مدريد. كان أداء فريقه ضعيفاً، لكنه نجح في تحقيق الفوز بطريقة ما.

