Real Madrid Benfica GFXGetty
Thomas Hindle

تقييم لاعبي ريال مدريد في مباراة بنفيكا: فينيسيوس جونيور مذهل! البرازيلي الرائع يحسم المباراة لصالح فريق ألفارو أربيلوا الذي يطيح بالعملاق البرتغالي من دوري أبطال أوروبا

رقص فينيسيوس جونيور وريال مدريد تغلب على تأخره المبكر ليهزم بنفيكا في مباراة الإياب من الدور الفاصل في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 2-1. تأخر الفريق الأبيض في وقت مبكر، قبل أن يسجل أوريليان تشواميني وفينيسيوس هدفين ليمنحا الفريق تقدمًا مريحًا، ويحسموا الفوز بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين. كانت هناك بعض اللحظات غير المؤكدة، لكن ريال مدريد كان جديرًا بالنتيجة.

كان بنفيكا هو الفريق الأكثر فعالية في بداية المباراة، وكان خطيرًا في الهجمات المرتدة. أعطى رافا سيلفا فريقه تقدمًا مستحقًا 1-0 بعد 15 دقيقة عندما سجل من مسافة قريبة بعد تصدي رائع من تيبو كورتوا. 

لكن ريال مدريد رد على الفور، حيث سدد أوريليان تشواميني الكرة في الزاوية السفلية بعد تمريرة رائعة من فيديريكو فالفيردي. اعتقد ريال مدريد أنه سجل الهدف الثاني عندما سجل أردا جولر هدفاً، لكن تقنية الفيديو المساعد (VAR) قررت أن هناك تسلل في البناء الهجومي. لكن الضيوف استمروا في الضغط، حيث أجبروا كورتوا على التدخل مرتين قبل نهاية الشوط الأول.

وسيطر الفريق المضيف على الشوط الثاني. كانت فرص بنفيكا قليلة ومتباعدة، بينما كان ريال مدريد يشكل تهديدًا في الهجمات المرتدة. وسجل الفريق هدفه الثاني المستحق في المباراة، عندما انطلق فينيسيوس جونيور نحو المرمى وسجل بهدوء، ثم رقص أمام علم الركنية. وفي نهاية المطاف، كان رقص فينيسيوس أمام الجماهير التي صفقوا له هو الصورة الأبرز في هذه الليلة. 

GOAL تقيم لاعبي ريال مدريد في سانتياغو برنابيو...

  • Antonio Rudiger Real Madrid 2025Getty

    حارس المرمى والدفاع

    تيبو كورتوا (6/10):

    أبدى أداءً عادياً في التصدي للكرات. ربما كان بإمكانه أن يبذل جهداً أكبر في هدف بنفيكا. 

    ترينت ألكسندر-أرنولد (6/10):

    كان أداؤه ضعيفًا في بعض اللحظات على الجانب الدفاعي. لكنه نقل الكرة بشكل جيد. 

    راؤول أسينسيو (5/10):

    كاد أن يسجل هدفًا في مرماه قبل هدف بنفيكا الأول. تم استبداله بسبب إصابة خطيرة في الرقبة. 

    أنطونيو روديجر (6/10):

    سيطر على المساحة بشكل جيد، وقام ببعض التدخلات المهمة. 

    ألفارو كاريراس (6/10):

    لعب دور الدعم المعتاد لفينيسيوس بثقة. حافظ على النظام عندما كانت الكرة في حوزته. 

  • Federico Valverde Real Madrid 2026Getty

    وسط الملعب

    فيديريكو فالفيردي (7/10):

    سجل تمريرة حاسمة بتمريرة رائعة - الثانية له في نفس عدد المباريات. 

    أوريليان تشواميني (7/10):

    سجل هدفًا رائعًا بضربة جميلة من أعلى منطقة الجزاء. سيطر على وتيرة اللعب في وسط الملعب. 

    أردا جولر (6/10):

    اعتقد أنه سجل هدفًا، لكنه تم إلغاؤه. كان هادئًا، لكن كان بإمكانه تقديم المزيد من القوة في وسط الملعب.

    إدواردو كامافينجا (7/10):

    أداء قوي على الجانب الأيسر. فاز في التدخلات ومرر الكرة إلى الأمام بفعالية.

  • Vinicius Jr Real Madrid 2025Getty

    هجوم

    غونزالو غارسيا (6/10):

    قدم الكثير من العمل خارج الكرة، لكنه لم يشارك كثيرًا في اللعب. 

    فينيسيوس جونيور (8/10):

    ركض بلا هوادة نحو لاعب الخصم، وحصل على فرصتين جيدتين للتسجيل. حسم المباراة بلمسة نهائية رائعة. 

  • Franco MastantuonoGetty

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير

    ديفيد ألابا (غير متاح):

    لم يكن لديه الوقت الكافي لإحداث تأثير. 

    فرانكو ماستانتونو (غير متاح):

    لم يكن لديه الوقت الكافي لإحداث تأثير. 

    سيزار بالاسيوس (غير متاح):

    لم يكن لديه الوقت الكافي لإحداث تأثير. 

    تياجو بيتارش (غير متاح):

    أداء جيد من لاعب الأكاديمية. 

    فرانسيسكو جارسيا (غير متاح):

    تأخر في تعزيز الدفاع.

    ألفارو أربيلوا (7/10):

    لعب بأقوى تشكيلة لديه في غياب كيليان مبابي. حقق فوزًا مستحقًا، لكنه قد يشعر أن ريال مدريد بحاجة إلى التحسن مع استمرار المنافسة. 

