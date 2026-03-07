Goal.com
تقييم لاعبي تشيلسي في مباراة وريكسهام: أليخاندرو غارناشو ينقذ الموقف! جناح البلوز يكسر السيناريو الهوليوودي بأدائه الحاسم ليتجنب مفاجأة كأس الاتحاد الإنجليزي

احتاج تشيلسي إلى وقت إضافي ليهزم فريق ريكسهام المكون من 10 لاعبين في مباراة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، وفاز بنتيجة 4-2 في شمال ويلز يوم السبت. تأخر البلوز مرتين في مباراة ممتعة، لكنه تمكن من تسجيل هدفين التعادل، قبل أن يتلقى لاعب فريق ليام روزينيور بطاقة حمراء بعد مراجعة VAR، مما يعني أن فريقه أنهى المباراة بفارق لاعب واحد عن مضيفه على أرض الملعب.

في الدقيقة 18، تقدم وريكسهام بشكل مفاجئ. تمريرة مباشرة من كالوم دويل إلى سام سميث الذي كان يركض خلف بينوا بادياشيل وتوسين أدارابيويو، وسدد المهاجم الكرة تحت روبرت سانشيز الذي قرر عدم الخروج للكرة، ليحرز الهدف الأول في مباراة كانت ستكون مثيرة.

قبل نهاية الشوط الأول، تعادل تشيلسي بفضل قليل من الحظ. تقدم ليام ديلاب بالكرة من وسط الملعب للهجوم، ثم مررها إلى أليخاندرو غارناشو، الذي سددها، لكن جورج توماسون أبعدها عن خط المرمى، لترتد إلى الحارس آرثر أوكونكو وتسكن الشباك.

تأخر تشيلسي مرة أخرى قبل 10 دقائق من نهاية المباراة بعد أن ضغط وريكسهام بقوة خلال معظم الشوط الثاني. سدد جوش وينداس كرة نصف طائرة من ركلة ركنية تم إبعادها، فقام دويل بتمريرها ببراعة مذهلة، تاركًا سانشيز في مكانه ووضع المضيفين في المقدمة مرة أخرى. لكن هذه الفرحة لم تدم طويلًا، حيث عاد البلوز إلى التعادل مرة أخرى في غضون دقائق. رفض أندري سانتوس الاستسلام على كرة طائشة على حافة منطقة جزاء وريكسهام، ومرر الكرة إلى جوش أشيمبونج الذي سددها في شباك المرمى.

كان هناك متسع من الوقت لحدوث دراما في نهاية الشوط التسعين. سدد بيدرو نيتو الكرة بقوة في العارضة في نهاية حركة رائعة، بينما كان تشيلسي يبحث عن هدف الفوز، بينما طُرد جورج دوبسون من وريكسهام بعد مراجعة VAR لتدخله العنيف على غارناشو، مع دخول المباراة في الوقت الإضافي.

بعد ست دقائق من الوقت الإضافي، تقدم تشيلسي للمرة الأولى في المباراة عندما أرسل داريو إيسوغو عرضية عميقة إلى غارناشو الذي كان متحرراً في العمق، فسددها بقدمه في الشباك.

لكن ذلك لم يكن نهاية المباراة. فشل تشيلسي مرة أخرى في التعامل مع ركلة ركنية، حيث مرر كيفر مور الكرة إلى لويس برانت الذي سددها إلى الشباك الخلفية، ولكن بعد مراجعة طويلة من قبل VAR، تم الحكم على برانت بأنه كان في وضع تسلل بفارق بضعة سنتيمترات، وتم إلغاء هدف التعادل.

وقد بذل وريكسهام قصارى جهده ضد تشيلسي وكاد أن يسجل هدف التعادل في الوقت الإضافي في نهاية الوقت الإضافي، حيث سدد لويس أوبراين كرة منحنية مرت بجوار القائم البعيد. لكن في الهجمة الأخيرة من المباراة، أضاف تشيلسي هدفه الرابع، حيث انطلق جواو بيدرو في هجمة مرتدة وسدد الكرة من مسافة 18 ياردة ليحجز مكان البلوز في قرعة ربع النهائي.

GOAL تقيم لاعبي تشيلسي في ملعب ريسكورس جراوند...

  • FBL-ENG-FACUP-WREXHAM-CHELSEAAFP

    حارس المرمى والدفاع

    روبرت سانشيز (4/10):

    عاد إلى التشكيلة الأساسية بعد أن تم استبعاده في المباراة التي فاز فيها الفريق على أستون فيلا. رفض الخروج من خطه وتضييق الزاوية قبل هدف سميث لفريق ريكسهام. نجح في تمرير الكرة الطويلة إلى المهاجم ديلاب، لكنه لم ينجح في تمرير الكرة القصيرة في منطقة الجزاء تحت الضغط.

    مامادو سار (6/10):

    أفضل لاعب دفاعي في تشيلسي حتى الآن، ولم يضطر اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا إلى القيام بأي شيء مذهل لتحقيق ذلك. انطلق في بعض الأحيان على الجانب الأيمن وكان مرتاحًا مع الكرة عند قدميه. تم استبداله بمهاجم آخر هو جيو.

    توسين أدارابيويو (3/10):

    ليست المرة الأولى هذا الموسم التي يفاجأ فيها أكبر لاعبي تشيلسي الشباب في مركز الدفاع بكرة طويلة سجل منها سميث الهدف الأول. استسلم فعليًا، تاركًا بادياشيل وسانشيز يحاولان إصلاح الوضع. كان بطيئًا بشكل مناسب في مراحل أخرى من المباراة.

    بونوا بادياشيل (3/10):

    لم يستطع مواكبة سميث قبل الهدف الأول في المباراة. مثل توسين، بدا بعيدًا عن المستوى المطلوب.

  • FBL-ENG-FACUP-WREXHAM-CHELSEAAFP

    وسط الملعب

    جوش أشيمبونغ (7/10):

    تم دفعه إلى دور الظهير الجناح. لم يكن بالضرورة غير مرتاح في هذا الموقع المتقدم من الملعب، لكنه لم يبدو طبيعياً تماماً في بعض الأحيان. ومع ذلك، سجل هدفاً رائعاً قبل أن يتم استبداله بغوستو.

    روميو لافيا (5/10):

    شارك لأول مرة منذ أكتوبر بعد غياب طويل بسبب الإصابة. لا يزال يفتقر إلى الحدة في المباريات، كما يتضح من بعض اللمسات غير المعتادة والتمريرات غير الدقيقة. تم استبداله بـ إيسوغو.

    أندري سانتوس (6/10):

    لم يستطع السيطرة على المباراة لمدة 80 دقيقة حتى استعاد نشاطه فجأة، وناضل من أجل كل كرة مرة أخرى وساعد أشيمبونج في تسجيل هدف التعادل الثاني لتشيلسي.

    جوريل هاتو (6/10):

    بدأ المباراة كظهير جناح، لكنه غالبًا ما كان يتراجع إلى مركز الوسط، بل ووجد نفسه في بعض الأحيان في منطقة رقم 10. كان أحد أفضل لاعبي تشيلسي، حيث أظهر نضجًا وثقة كبيرة في الاستحواذ على الكرة. تم استبداله بكوكوريلا.

  • Wrexham v Chelsea - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    هجوم

    بيدرو نيتو (5/10):

    عاد مباشرة إلى التشكيلة الأساسية بعد قضاء فترة الإيقاف في منتصف الأسبوع. لا ينبغي أن نتفاجأ إذا تم استبعاده مرة أخرى في مباراة الأربعاء ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا بعد أدائه الضعيف في هذه المباراة. لم يشكل أي تهديد يذكر في منطقة مدرب ريكسهام. تم استبداله بديري في الوقت الإضافي.

    ليام ديلاب (6/10):

    حافظ على الكرة بشكل جيد وساهم بشكل فعال في تسجيل هدف التعادل الأول لتشيلسي بعد أن شق طريقه إلى الثلث الأخير من الملعب بالكرة عند قدميه. لكنه لم يبدُ قادرًا على التسجيل بنفسه، فتم استبداله ببدرو.

    أليخاندرو غارناشو (8/10):

    ساعد في تحقيق التعادل في نهاية الشوط الأول وتسبب في طرد دوبسون بعد أن رفض الاستسلام بتمريراته المتواصلة قبل أن يحسم المباراة بضربة رأسية رائعة. كانت أمسية رائعة.

  • Wrexham v Chelsea - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    البدلاء والمدير

    مارك جيو (5/10):

    حل محل المدافع سار. لم يستغل الفرصة النادرة لإثبات نفسه.

    داريو إيسوغو (7/10):

    أخيرًا خاض مباراته الأولى في الدوري المحلي بعد أن كان قد مثل تشيلسي في كأس العالم للأندية فقط. لعب بحيوية وقوة لم يستطع لافيا توفيرهما، وقدم تمريرة حاسمة لغارناشو.

    مارك كوكوريلا (6/10):

    حل محل هاتو. بدا تشيلسي أكثر نضجًا بعد دخوله، على الرغم من أن البطاقة الحمراء التي حصل عليها وريكسهام ساعدت في ذلك بشكل واضح.

    مالو غوستو (5/10):

    حل محل الهداف أشيمبونج. حافظ على خط الدفاع مما سمح لنيتو بالتقدم إلى الداخل.

    جواو بيدرو (7/10):

    ربما كان يتوقع أن يحصل على راحة في هذه المباراة، لكن عدم قدرة تشيلسي على حسم المباراة أدى إلى دخول البرازيلي المتألق كبديل في وقت متأخر. وعلى غرار كوكوريلا، خفف وجود بيدرو الضغط على الضيوف. سجل الهدف الأخير في المباراة.

    جيسي ديري (6/10):

    حل محل نيتو في الوقت الإضافي بعد أن تقدم تشيلسي 3-2.

    ليام روزينيور (5/10):

    كان تشيلسي ثاني أفضل فريق في المباراة ضد مضيفه من الدرجة الثانية لفترات طويلة من المباراة، واحتاج إلى ميزة لاعب واحد لمساعدته على تجاوز الخط. لن يكون روزينيور معجبًا، لكنه سيكون ممتنًا لأن دورانه الجماعي لم ينتهِ بخروج تشيلسي من البطولة.

