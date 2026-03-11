Goal.com
تقييم لاعبي تشيلسي في مباراة باريس سان جيرمان: أخطاء فيليب يورجنسن تضع البلوز في موقف صعب في دوري أبطال أوروبا، بينما تظهر قلة خبرة ليام روزينيور بشكل صارخ

أخطاء الحارس فيليب يورغنسن ساهمت في هزيمة تشيلسي 5-2 في مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان. بدا أن أهداف مالو غوستو وإنزو فرنانديز قد منحت البلوز تعادلاً مستحقاً في العاصمة الفرنسية، لكن يورجنسن أهدى الكرة إلى حامل اللقب على حافة منطقة الجزاء، واستغل فيتينا ذلك قبل أن يضيف خفيتشا كفاراتشيليا هدفين آخرين في الدقائق الأخيرة.

تقدم باريس سان جيرمان مبكراً عندما وصلت الكرة إلى برادلي باركولا داخل منطقة جزاء تشيلسي، فكان لديه الوقت الكافي لتهدئة الكرة وسددها بنصف طائرة لترتطم بالعارضة. تمكن تشيلسي من العودة إلى المباراة، لكنه مدين بالشكر لجورجينسن الذي أبعد تسديدة أوسمان ديمبيلي إلى العارضة وتصدى لتسديدة باركولا الملتفة لتخرج الكرة بجوار القائم.

تعادل فريق ليام روزينيور عندما رصد فرنانديز وجود جوستو في مساحة خالية على يمين تشيلسي، وسدد الظهير الكرة أرضية متغلبًا على ماتفي سافونوف. لكن حارس مرمى باريس سان جيرمان عوض عن خطأه عندما تصدى لتسديدة كول بالمر، وبعد ثوانٍ عاد الفريق المضيف للتقدم عندما أنهى ديمبيلي هجمة مرتدة سريعة.

واصل تشيلسي تقديم أداء جيد، وعادل النتيجة مرة أخرى قبل مرور ساعة من نهاية المباراة عندما اخترق بيدرو نيتو الجانب الأيسر ومرر الكرة إلى فرنانديز الذي سددها بقدمه الجانبية في المرمى. عانى باريس سان جيرمان في صنع فرص، لكنه حصل على الهدف الثالث عندما اعترض باركولا تمريرة جورجينسن، واستطاع فيتينا أن يسدد الكرة في المرمى الخالي.

ألغيت ثالث هدف تعادل تشيلسي لـ جواو بيدرو بسبب التسلل، قبل أن يسدد البديل كفاراتشيليا تسديدة لا يمكن إيقافها من حافة منطقة الجزاء، ويضيف هدفًا آخر في الوقت المحتسب بدل الضائع ليضع فريق لويس إنريكي في الصدارة قبل مباراة الإياب الأسبوع المقبل في ستامفورد بريدج.

GOAL تقيم لاعبي تشيلسي في بارك دي برانس...

    حارس المرمى والدفاع

    فيليب يورغنسن (3/10):

    أظهر ثقة كبيرة في كل ما فعله، حيث قام بإنقاذات رائعة لتصديه لتسديدات ديمبيلي وباركورا عند النتيجة 1-0، لكنه أضاع كل ذلك بتمريرة سيئة قطعها باركورا وأدت إلى هدف فيتينا. كاد أن يمنح باريس سان جيرمان هدفًا آخر في ظروف مماثلة قبل أن يفشل في التصدي لتسديدة كفاراتشيليا الثانية رغم أنه لمسها بيده.

    مالو غوستو (7/10):

    أدى مهامه الدفاعية بشكل جيد بينما كان يحاول تشكيل تهديد على الجانب الأيمن. حافظ على رباطة جأشه ليسجل هدف التعادل الأول لتشيلسي.

    ويسلي فوفانا (4/10):

    حول مسار كرتي باريس سان جيرمان في ليلة بدا فيها متوتراً أكثر فأكثر مع تقدم المباراة. كان من الصعب عليه فعل المزيد في مواجهة ديمبيلي في الهدف الثاني لباريس سان جيرمان، لكنه كان في كل مكان بعد ذلك.

    تريفو تشالوبا (5/10):

    قام ببعض التدخلات المهمة في منطقة الجزاء الخاصة به، لكنه سيشعر بالإحباط بسبب خروجه عن موقعه في اللحظات التي سبقت هدف ديمبيلي.

    مارك كوكوريلا (6/10):

    تعامل بشكل جيد للغاية مع تهديد دوي في عرض دفاعي ناضج آخر.

    وسط الملعب

    ريس جيمس (6/10):

    اتخذ قرارًا خاطئًا بمتابعة الكرة بدلاً من البقاء مع باركولا في الهدف الأول، لكنه لم يخطئ في أي شيء آخر. لم تثمر بعض التمريرات العرضية الصعبة.

    مويسيس كايسيدو (7/10):

    باستثناء خطأه في الهدف الثاني لباريس سان جيرمان، كان حاضراً في كل مكان، واستعاد الكرة ومررها بذكاء إلى الأمام.

    إنزو فرنانديز (7/10):

    يواصل نموه كقائد، حيث أثبت أنه الشخصية الحاسمة في الهجوم بعد أن قدم تمريرة حاسمة لغوستو قبل أن يسجل هو نفسه هدفاً رائعاً.

    هجوم

    كول بالمر (5/10):

    بدا خطيرًا كلما تمكن من التخلص من قبضة نيفيس، لكنه لم يستطع فرض سيطرته كما كان يرغب. كان عليه أن يؤدي بشكل أفضل في تسديدته التي تصدى لها الحارس قبل لحظات من تسجيل ديمبيلي للهدف.

    جواو بيدرو (5/10):

    عمل بلا كلل في الهجوم في محاولة للاحتفاظ بالكرة، لكنه وجد نفسه في الغالب في وضع أقلية عددية. لا يمكن لومه على مجهوده، لكنه لم يحقق الكثير هذه المرة.

    بيدرو نيتو (6/10):

    كان أداؤه متقلبًا، لكنه كان رائعًا في استعادة الكرة وخلق فرصة لهدف فرنانديز. تورط في مشكلة غبية بسبب دفعه لأحد جامعي الكرات في الوقت المحتسب بدل الضائع.

    البدلاء والمدير

    ليام ديلاب (غير متاح):

    ظهر بعد دخوله الملعب بوقت قصير لكنه افتقر إلى الهدوء.

    روميو لافيا (غير متاح):

    حل محل بالمر في الدقائق العشر الأخيرة.

    أليخاندرو غارناشو (لم يشارك):

    دخل الملعب عندما كان تشيلسي يحاول تسجيل هدف التعادل عند 4-2.

    ليام روزينيور (3/10):

    لعب فريقه بشكل جيد لمدة 75 دقيقة، لكن قراره بإشراك يورغنسن في التشكيلة الأساسية أتى بنتائج عكسية في النهاية. انتظر طويلاً قبل إجراء التبديلات، ثم أظهر عدم نضجه بإشراك غارناشو في محاولة لتسجيل هدف عند 4-2، في حين كان عليه أن يقبل بالنتيجة ويحافظ عليها.

