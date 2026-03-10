تقييم لاعبي برشلونة في مباراة نيوكاسل: ركلة جزاء لامين يامال في اللحظات الأخيرة تنقذ البلوغرانا المتعثر وتضمن تعادلاً غير مستحق في دوري أبطال أوروبا

جوان جارسيا (5/10):

أظهر مهاراته الرائعة في التصدي للكرات بتصديه الممتاز لتسديدة إيلانغا، لكنه كان يجب أن يكون أفضل بكثير في هدف بارنز، كما بدا غير مستقر في التعامل مع الكرات العالية.

رونالد أراوخو (5/10):

تم اختياره بشكل مفاجئ في الجانب الأيمن من خط الدفاع الرباعي وسط مشاكل الإصابات التي يعاني منها برشلونة في مركز الظهير، وقام بعمل جيد في إيقاف بارنز نسبيًا حتى اختفائه في وقت متأخر من المباراة.

باو كوبارسي (6/10):

لا يبدو أن من يلاعب هذا اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا مهمًا، فهو يؤدي أداءً جيدًا في جميع الأحوال. قدم كوبارسي أداءً رائعًا آخر في مباراة بدنية في ملعب معادٍ.

جيرارد مارتين (6/10):

أداء جيد في مركز الظهير الأيسر، حيث قام بالعديد من التمريرات القوية وكان قويًا في الهواء.

جواو كانسيلو (4/10):

لم يقدم الكثير في الهجوم - وهو أمر غير معتاد بالنسبة له - ولم يكن مفاجئًا أن تأتي العرضية التي أسفرت عن هدف بارنز من جانبه.