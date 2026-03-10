تقييم لاعبي برشلونة في مباراة نيوكاسل: ركلة جزاء لامين يامال في اللحظات الأخيرة تنقذ البلوغرانا المتعثر وتضمن تعادلاً غير مستحق في دوري أبطال أوروبا

ومع انتهاء الوقت المحتسب بدل الضائع البالغ أربع دقائق، وما زال مشجعو الفريق المضيف يحتفلون بهدف بارنز من عرضية جاكوب ميرفي، ارتكب مالك ثياو خطأ على داني أولمو داخل المنطقة، مما سمح ليامال بإنقاذ البلوغرانا من الهزيمة بتسديده ركلة الجزاء في الاتجاه المعاكس لحارس المرمى آرون رامسديل.
النتيجة النهائية كانت في صالح الضيوف، ولا سيما خط هجومهم الذي عانى من سوء التسديد، لكن الكتالونيين لم يهتموا بذلك على الإطلاق، حيث أنهم الآن بحاجة فقط إلى أي فوز في كامب نو الأسبوع المقبل للتأهل إلى ربع النهائي.
GOAL تقيم جميع لاعبي برشلونة الذين شاركوا في المباراة في سانت جيمس بارك...