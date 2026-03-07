تقييم لاعبي أرسنال في مباراة مانسفيلد تاون: إيبيريشي إيزي يواصل حبّه لكأس الاتحاد الإنجليزي، بينما يبهج ماكس داومان الجماهير في مباراة صعبة للغاية

ماكس داومان، في أول مباراة له منذ عودته من إصابة في الكاحل، أهدر فرصة مبكرة لتقدم أرسنال بعد أن أضاع فرصة التسجيل في مواجهة حارس المرمى ليام روبرتس، بينما أنقذ كيبا أريزابالاجا مرماه مرتين من تسديدات مانسفيلد في الدقائق الـ 12 الأولى من المباراة.

نوني مادويكي، الذي سدد كرة ركنية ارتطمت بالقائم في وقت سابق من المباراة، افتتح التسجيل بضربة ملتفة رائعة قبل نهاية الشوط الأول، حيث سدد الكرة من مسافة 18 ياردة بعد أن تصدى روبرتس لمحاولته الأولى لتسجيل الهدف رقم 100 لأرسنال في جميع المسابقات هذا الموسم.

لكن في الشوط الثاني، تعادل مانسفيلد النتيجة. أرسل المهاجم الشاب مارلي سالمون تمريرة خاطئة إلى كريستيان موسكيرا، فاعترضها البديل ويل إيفانز، الذي انطلق بعيدًا عن المدافع الإسباني وسدد الكرة تحت كيبا.

كان من المفترض أن يستعيد أرسنال التقدم عندما انطلق مادويكي بعيدًا عن دفاع مانسفيلد ومرر الكرة إلى داومان الذي أعادها إلى جابرييل جيسوس ليضعها في المرمى، لكن تسديدته أبعدت من على خط المرمى. لكن في الهجمة التالية، تقدم آرسنال 2-1، عندما تخلص إيبيريشي إيزي، الذي دخل بديلاً، من رقابة مدافعه وسدد الكرة في الزاوية العليا من على حافة منطقة الجزاء.

قام روبرتس بصدّ آخر رائع لتصديه لتسديدة بوكايو ساكا بعد دخوله بوقت قصير، لكن هذا كان أقرب ما وصلت إليه هذه المباراة المثيرة من هدف آخر، حيث حافظ فريق أرتاتا على تقدمه ليحجز مكانه في الدور التالي ويبقي على حلمه في تحقيق رباعية غير مسبوقة.

GOAL تقيم لاعبي أرسنال من ملعب One Call Stadium...