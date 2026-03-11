Goal.com
Havertz Saka Gabriel Arsenal GFXGetty/GOAL
تقييم لاعبي أرسنال في مباراة باير ليفركوزن: كاي هافرتز يطارد ناديه السابق، بينما يتألق نوني مادويكي بعد تعثر بوكايو ساكا ودفاع الغانرز في تعادل دوري أبطال أوروبا

تأخر أرسنال في إنقاذ التعادل 1-1 ضد باير ليفركوزن في مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، حيث عاد كاي هافرتز ليطارد ناديه السابق. سجل اللاعب الدولي الألماني من ركلة جزاء بعد أن منح روبرت أندريتش التقدم للمضيفين، ليحقق الغانرز نتيجة لا يستحقها أداءهم الإجمالي.

على الرغم من البداية القوية لأرسنال، لم تكن هناك فرص واضحة لكلا الفريقين في الشوط الأول. كان غابرييل مارتينيلي الأقرب إلى افتتاح التسجيل عندما انتهت حركة جماعية رائعة بتسديدة قوية ارتطمت بالعارضة.

لكن المدفعجية تلقوا صدمة فور بداية الشوط الثاني، عندما تقدم ليفركوزن بالكرة مباشرة من ركلة البداية إلى مارتن تيريير الذي سددها برأسه نحو المرمى. نجح ديفيد رايا في إبعاد الكرة فوق العارضة، لكنه لم يستطع منع أندريتش من تسجيل هدف من ركلة ركنية عندما انسل اللاعب الدولي الألماني إلى القائم الخلفي.

سيطر أرسنال على نصف ملعب ليفركوزن في بقية الشوط الثاني، لكنه لم يتمكن من اختبار حارس مرمى ليفركوزن يانيس بلاسفيتش، وكان يوريين تيمبر الأقرب إلى تسجيل هدف التعادل عندما سدد الكرة برأسه من مسافة قريبة.

في النهاية، أنقذهم نوني مادويكي من الهزيمة عندما اقتحم منطقة الجزاء وتعرض لعرقلة من مالك تيلمان، ليتولى هافرتز تنفيذ ركلة الجزاء بنجاح.

GOAL تقيم لاعبي أرسنال في بايرنارينا...

  • FBL-EUR-C1-LEVERKUSEN-ARSENALAFP

    حارس المرمى والدفاع

    ديفيد رايا (6/10):

    أظهر مهارة جيدة في التعامل مع الكرة، كما أن تصديه لتيرير في بداية الشوط الثاني كان جيدًا. لكنه أخطأ في بعض التمريرات.

    جوريان تيمبر (5/10):

    كان أحد العديد من اللاعبين الذين لم يقدموا أفضل ما لديهم، حيث أخطأ في بعض اللمسات والتمريرات. كان بإمكانه تقديم المزيد لدعم ساكا، قبل أن يضيع أفضل فرصة للتعادل قبل ركلة الجزاء عندما سدد الكرة برأسه فوق المرمى.

    ويليام ساليبا (4/10):

    واجه صعوبات في بعض الأحيان بسبب كوفاني، كما أن تمريراته لم تصل دائمًا إلى هدفها.

    غابرييل ماغالهايس (3/10):

    تأثر تمامًا بقدرات كوفاني البدنية، حيث ارتكب خطأً تلو الآخر سواء في حيازة الكرة أو بدونها. كانت ليلة نادرة بالنسبة للبرازيلي.

    بييرو هينكابي (5/10):

    لاعب آخر بدا متعثرًا وهو يحاول إحداث تأثير ضد ناديه الأصلي. لم يكن في أفضل حالاته في أي جانب من جوانب لعبه.

  • FBL-EUR-C1-LEVERKUSEN-ARSENALAFP

    وسط الملعب

    ديكلان رايس (7/10):

    سعى إلى دفع أرسنال إلى الأمام وشارك في عدد من التحديات في عرض حافل بالحركة.

    مارتن زوبيمندي (5/10):

    لعب بحذر شديد عند الاستحواذ على الكرة وتعرض للخسارة في بعض الأحيان عندما تأخر في تمريراته.

    إبريتشي إيزي (4/10):

    لعب بعض التمريرات الجيدة في بداية المباراة، لكنه تراجع تدريجياً عن المباراة. فشل في الالتفاف من الخلف ومنع أندريتش من تسجيل الهدف الأول، على الرغم من أنه تم إيقافه.

  • Bayer 04 Leverkusen v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    هجوم

    بوكايو ساكا (3/10):

    لم ينجح في أي شيء تقريبًا، مما جعله يبدو محبطًا بشكل متزايد. تم استبداله في الوقت المناسب بعد مرور ساعة من المباراة.

    فيكتور جيوكيريس (4/10):

    بدأ بشكل إيجابي حيث استخدم قوته في الاحتفاظ بالكرة وكاد يتسبب في طرد أندريتش في الدقائق الخمس الأولى. لكنه لم يتمكن من المشاركة بشكل كافٍ بعد ذلك.

    غابرييل مارتينيلي (7/10):

    كان بسهولة أكثر مهاجمي أرسنال خطورة وكاد يكسر التعادل عندما سدد الكرة في العارضة في الشوط الأول.

  • FBL-EUR-C1-LEVERKUSEN-ARSENALAFP

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير

    نوني مادويكي (8/10):

    شكل تهديدًا أكبر بكثير على الجانب الأيمن بعد استبدال ساكا، وحصل على مكافأته عندما حصل على ركلة جزاء.

    كاي هافرتز (7/10):

    أظهر أعصابًا من حديد لتحويل ركلة الجزاء وتحقيق التعادل.

    غابرييل جيسوس (غير متاح):

    حل محل جيوكيريس في الدقائق العشر الأخيرة.

    ميكيل أرتيتا (5/10):

    اختار أقوى تشكيلة ممكنة، لكن اللاعبين بدوا متعثرين طوال المباراة، بينما كانت طريقة خروجهم بعد الاستراحة مقلقة. كان محظوظًا جدًا بتحقيق التعادل، حتى لو كان البدلاء هم من أنقذوا المباراة بتسجيلهم هدف التعادل.

