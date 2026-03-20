تقييمات لاعبي مانشستر يونايتد في مباراة بورنموث: إهانة لهاري ماجواير! خطأ فادح من قلب دفاع المنتخب الإنجليزي يبدد تألق برونو فرنانديز

سدد مانشستر يونايتد 11 تسديدة في الشوط الأول، وهو أكبر عدد من التسديدات واجهه بورنموث منذ التعادل المثير 4-4 في أولد ترافورد في ديسمبر. وكان يونايتد هو الفريق الأفضل أداءً بفارق كبير، لكنه افتقر إلى الهدوء في الثلث الأخير من الملعب. فقد أماد ديالو تركيزه عندما حاول السيطرة على تمريرة من ماتيوس كونها كانت ستمنحه فرصة للتسجيل، بينما تصدى حارس مرمى بورنموث جورجي بيتروفيتش لتسديدتين من الإيفواري وكونها.

مع افتقار كلا الفريقين إلى الفعالية الهجومية، كان من المحتم أن يأتي الهدف من خطأ، وقد جاء ذلك على شكل سحب القميص من أليكس خيمينيز على كونها. سمح ذلك لفيرنانديز بالتقدم وتسجيل هدفه الثامن هذا الموسم، والرابع من ركلة جزاء.

اعتقد مانشستر يونايتد أنه كان يجب منحه ركلة جزاء ثانية عندما أوقع أدريان تروفيرت أماد، لكن بورنموث شن هجمة مرتدة سريعة وتعادل عن طريق رايان كريستي، الذي سدد الكرة في المرمى بعد تمريرة من تروفيرت. لم يركز مانشستر يونايتد على هذا القرار، وبعد أربع دقائق فقط عاد للتقدم بفضل هدف ذاتي من هيل نتج عن ركلة ركنية رائعة من فرنانديز.

لكن المزيد من الإثارة كان في انتظارنا. تخلص إيفانيلسون بلمسة ذكية من ماجواير، فدب الذعر في قلب المدافع ودفعه أرضًا، ليحصل على العقوبة القصوى. تقدم إيلي جونيور كروبي، الذي سجل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من مباراة ديسمبر الغنية بالأهداف، ليحول الكرة بهدوء من ركلة جزاء، تاركًا مانشستر يونايتد ينتظر فوزه الأول على بورنموث منذ عام 2023.

هذا التعادل يعني أن مانشستر يونايتد سيبقى في المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز بغض النظر عما سيحدث في المباريات الأخرى هذا الأسبوع، لكنه سيشعر أنه أضاع فرصة للتقدم نحو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

