تقييمات لاعبي مانشستر يونايتد أمام ليدز: ليني يورو وليساندرو مارتينيز يعيشان كوابيس مع تلقي الشياطين الحمر هزيمة مفاجئة على أرضهم رغم أفضل جهود كاسيميرو وبرونو فيرنانديز

تعرّض مانشستر يونايتد لأول هزيمة له على أرضه تحت قيادة مايكل كاريك، بعدما خسر الشياطين الحمر 2-1 في ملعبهم أمام الغريم المحلي ليدز يونايتد، في أمسية درامية وحماسية على ملعب أولد ترافورد. وسجّل نواه أوكافور هدفين في الشوط الأول بعد أخطاء دفاعية من ليني يورو وليساندرو مارتينيز، الذي طُرد لاحقًا في وقت مبكر من الشوط الثاني.

كان بإمكان يونايتد أن ينهار تمامًا بعد طرد الأرجنتيني عقب مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) بسبب شدّه شعر دومينيك كالفرت-لوين، لكنهم بدلًا من ذلك تماسكوا وكادوا ينتزعون التعادل. رأسية كاسيميرو في الدقيقة السبعين أيقظت جماهير أصحاب الأرض وأدت إلى مزيد من القصف الهوائي. 

سدد بنجامين شيشكو رأسية تصدى لها الحارس كارل دارلو البالغ من العمر 35 عامًا، ثم أنقذ كالفرت-لوين، الحاضر دائمًا، رأسية لكاسيميرو بإبعادها من على خط المرمى. 

تمسّك ليدز بالنتيجة ليحقق أول فوز له خارج أرضه في الدوري على يونايتد منذ عام 1981، معززًا فرصه في البقاء، بينما تلقّت آمال فريق كاريك في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى ضربة، رغم أنهم ما زالوا يحتلون المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز مع تبقي ست مباريات.

GOAL يقيّم لاعبي يونايتد في أولد ترافورد...

    حارس المرمى والدفاع

    سيني لامنز (5/10):

    تصدى لتسديدة قوية من مسافة قريبة لدومينيك كالفرت-لوين، لكنه لم يكن بوسعه فعل الكثير حيال أي من الأهداف، ولم يكن على نفس الموجة مع مدافعيه.

    نصير مزراوي (4/10):

    كان أوكافور يتفوق عليه باستمرار على رواقه، إذ فشل في إيقاف تسديدة المهاجم السويسري، كما فقد الكرة في مناطق خطرة.

    ليني يورو (3/10):

    قدم شوطاً أول سيئاً للغاية؛ تعرض للهيمنة في الكرات الهوائية من كالفرت-لوين في الهدف الأول، وفقد الكرة مما أدى إلى الهدف الثاني، ثم خسرها مجدداً في منطقة خطرة قبل أن ينقذه مارتينيز بتصديه.

    ليساندرو مارتينيز (4/10):

    عانى في الكرات الهوائية وكان مسؤولاً جزئياً عن الهدف الثاني. كفّر عن ذلك بتدخله الذي أنقذ هدفاً أمام تاناكا، قبل أن يترك فريقه بعشرة لاعبين لمعظم الشوط الثاني بسبب شده السخيف لشعر كالفرت-لوين.

    لوك شو (6/10):

    المدافع الوحيد الذي غادر المباراة بشيء من الكرامة. نال بطاقة بسبب إسقاطه المتعمد لجايدن بوغل.

    خط الوسط

    مانويل أوغارتي (4/10):

    خاض أول مباراة له أساسياً تحت قيادة كاريك، وكان من السهل فهم سبب عدم اختياره سابقاً. فقد الكرة مراراً ولم يكن جيداً في استعادتها. وأن يونايتد لم يفز سوى مرة واحدة من أصل 10 مباريات بدأها أساسياً هذا الموسم يقول كل شيء.

    كاسيميرو (7/10):

    لم يتمكن من إظهار قوته المعتادة، لكنه لم يستسلم، ومنح هدفه برأسية قوية يونايتد أملاً، بينما لم يمنعه من معادلة النتيجة سوى تدخل دفاعي رائع من كالفرت-لوين.

    برونو فرنانديش (7/10):

    كان من بين قلّة من اللاعبين الذين حاولوا تقديم شيء إبداعي في الشوط الأول، ومنحت عرضيته الممتازة إلى كاسيميرو الفريق فرصة.

    هجوم

    ماتيوس كونيا (5/10):

    لم يدخل أجواء المباراة أبداً. سدد كرة فوق العارضة، وفقد السيطرة على الكرة بعد تحرك واعد، ثم سدد مباشرة نحو كارل دارلو في وقت متأخر من المباراة.

    بنيامين شيشكو (5/10):

    عاش ليلة محبطة أخرى عند مشاركته أساسياً. لم يستغل تمريرة من أماد على النحو الأمثل، وبشكل عام عانى في إيجاد مساحة أمام قلبي دفاع ليدز. ارتقى لمنافسة على كرة رأسية متأخرة لكن دارلو تصدى لها بقفزة رياضية.

    أماد ديالو (6/10):

    لا يمكن لومه على جهده، وبدا كأحد القلة القادرين على صنع شيء قبل خروجه.

    الاشتراكات والمدير

    ديوغو دالوت (6/10):

    كان أفضل من مزراوي، إذ ساعد على تدعيم الدفاع.

    بريان مبويمو (6/10):

    وفّر ليونايتد خيارًا إضافيًا، لكنه بدا مفتقدًا للحِدّة بعد انسحابه من الواجب الدولي مع الكاميرون. 

    مايكل كاريك (5/10):

    جاء قرار استبعاد دالوت لصالح مزراوي بنتيجة عكسية، وكان الشوط الأول من أسوأ العروض خلال فترته القصيرة. ويُحسب له أن الفريق، رغم اللعب بعشرة لاعبين، قاتل للعودة وكاد أن يخطف نقطة.

