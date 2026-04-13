Goal.com
مباشر
Man Utd ratings GFXGOAL
Richard Martin

ترجمه

تقييمات لاعبي مانشستر يونايتد أمام ليدز: ليني يورو وليساندرو مارتينيز يعيشان كابوسًا مع تكبّد الشياطين الحمر هزيمة مفاجئة على أرضهم رغم أفضل جهود كاسيميرو وبرونو فيرنانديز

فقرات ومقالات

تلقّى مانشستر يونايتد أول هزيمة له على أرضه تحت قيادة مايكل كاريك، بعدما خسر الشياطين الحمر 2-1 في ملعبهم أمام الغريم المحلي ليدز يونايتد، في أمسية دراماتيكية وحماسية على ملعب أولد ترافورد. وسجّل نوا أوكافور هدفين في الشوط الأول بعد أخطاء دفاعية من ليني يورو وليساندرو مارتينيز، الذي طُرد لاحقاً في وقت مبكر من الشوط الثاني.

كان من الممكن أن ينهار يونايتد تماماً بعد طرد الأرجنتيني عقب مراجعة من تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) بسبب جذبه شعر دومينيك كالفرت-لوين، لكنه بدلاً من ذلك انتفض وكاد أن يخطف التعادل. وأشعلت رأسية كاسيميرو في الدقيقة 70 حماس جماهير أصحاب الأرض، ما أدى إلى مزيد من القصف عبر الكرات الهوائية. 

وتصدى الحارس كارل دارلو، البالغ من العمر 35 عاماً، لرأسية بنجامين سيسكو، ثم أُبعدت رأسية أخرى لكاسيميرو من على خط المرمى بواسطة كالفرت-لوين الذي كان حاضراً في كل مكان. 

وتشبث ليدز بالنتيجة ليحقق أول فوز له خارج أرضه في الدوري على ملعب يونايتد منذ عام 1981، ما عزز حظوظه في البقاء، بينما تلقّت آمال فريق كاريك في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى ضربة، رغم أنه لا يزال يحتل المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز مع تبقي ست مباريات.

GOAL تقيّم لاعبي يونايتد في أولد ترافورد...

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-LEEDSAFP

    حارس المرمى والدفاع

    سيني لامنس (5/10):

    قام بتصدٍ جيد من مسافة قريبة أمام دومينيك كالفرت-لوين، لكنه لم يكن بوسعه فعل الكثير حيال أي من الأهداف، ولم يكن على نفس الصفحة مع مدافعيه.

    نصير مزراوي (4/10):

    تعرّض مرارًا لتفوق أوكافور على الجهة الخاصة به، بينما فشل في إيقاف تسديدة المهاجم السويسري ومرّر الكرة بشكل خاطئ في مناطق خطرة. 

    ليني يورو (3/10):

    قدّم شوطًا أول سيئًا، إذ تمّت مجابهته بقوة في الكرات الهوائية من قبل كالفرت-لوين في الهدف الأول، وفقد الكرة بما أدى إلى الهدف الثاني، ثم خسرها مجددًا في منطقة خطرة قبل أن ينقذ مارتينيز الموقف.

    ليساندرو مارتينيز (4/10):

    عانى في الكرات الهوائية وكان مسؤولًا جزئيًا عن الهدف الثاني. كفّر عن ذلك بتدخل حاسم أنقذ هدفًا أمام تاناكا، لكنه ترك فريقه بعشرة لاعبين لمعظم الشوط الثاني بسبب شده الأحمق لشعر كالفرت-لوين.

    لوك شاو (6/10):

    المدافع الوحيد الذي أنهى المباراة مع شيء من الكرامة. نال بطاقة صفراء بسبب إسقاطه المتعمد لجايدن بوغل.

    خط الوسط

    مانويل أوغارتي (4/10):

    خاض مباراته الأولى أساسياً تحت قيادة كاريك، وكان من السهل معرفة سبب عدم اختياره سابقاً. فقد الكرة مراراً ولم يكن جيداً في استعادتها. وأن يونايتد لم يفز سوى مرة واحدة من أصل 10 مباريات بدأها أساسياً هذا الموسم يقول كل شيء.

    كاسيميرو (7/10):

    لم يتمكن من إظهار قوته المعتادة، لكنه لم يستسلم، ومنحت رأسيتُه القوية يونايتد الأمل، بينما لم يمنعه من معادلة النتيجة سوى تدخل رائع من كالفرت-لوين.

    برونو فيرنانديز (7/10):

    كان أحد القلائل الذين حاولوا تقديم شيء إبداعي في الشوط الأول، ومنحت عرضيته الممتازة إلى كاسيميرو الفريق فرصة.

    هجوم

    ماتيوس كونيا (5/10):

    لم يدخل أجواء المباراة إطلاقًا. سدّد كرة فوق العارضة، وفقد السيطرة على الكرة بعد تحرّك واعد، ثم سدد مباشرة نحو كارل دارلو في وقت متأخر من اللقاء.

    بنجامين شيشكو (5/10):

    قضى ليلة محبطة أخرى عند مشاركته أساسيًا. لم يستفد بالشكل الأمثل من تمريرة من أماد، وبشكل عام عانى في تجاوز قلبي دفاع ليدز. ارتقى لمنافسة على رأسية متأخرة لكن دارلو حرمه منها بقفزة رياضية.

    أماد ديالو (6/10):

    لا يمكن لومه على مجهوده، وبدا أحد القلائل القادرين على صنع شيء قبل خروجه.

  • Manchester United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    الاشتراكات والمدير

    ديوغو دالوت (6/10):

    تحسّن مقارنةً بمزراوي، إذ ساعد في تدعيم الدفاع.

    برايان مبويمو (6/10):

    منح يونايتد خيارًا إضافيًا، لكنه بدا مفتقرًا للحدة بعد انسحابه من الواجب الدولي مع الكاميرون. 

    مايكل كاريك (5/10):

    استبعاد دالوت لصالح مزراوي جاء بنتائج عكسية، وكان الشوط الأول من أسوأ العروض في فترة ولايته القصيرة. ويُحسب له أن الفريق بعشرة لاعبين قاتل للعودة وكان قريبًا من اقتناص نقطة.

