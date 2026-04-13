كان من الممكن أن ينهار يونايتد تماماً بعد طرد الأرجنتيني عقب مراجعة من تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) بسبب جذبه شعر دومينيك كالفرت-لوين، لكنه بدلاً من ذلك انتفض وكاد أن يخطف التعادل. وأشعلت رأسية كاسيميرو في الدقيقة 70 حماس جماهير أصحاب الأرض، ما أدى إلى مزيد من القصف عبر الكرات الهوائية.

وتصدى الحارس كارل دارلو، البالغ من العمر 35 عاماً، لرأسية بنجامين سيسكو، ثم أُبعدت رأسية أخرى لكاسيميرو من على خط المرمى بواسطة كالفرت-لوين الذي كان حاضراً في كل مكان.

وتشبث ليدز بالنتيجة ليحقق أول فوز له خارج أرضه في الدوري على ملعب يونايتد منذ عام 1981، ما عزز حظوظه في البقاء، بينما تلقّت آمال فريق كاريك في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى ضربة، رغم أنه لا يزال يحتل المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز مع تبقي ست مباريات.

