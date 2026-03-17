تقييمات لاعبي مانشستر سيتي في مباراة ريال مدريد: خطأ «لمس الكرة باليد» من برناردو سيلفا يقضي على آمال العودة، وبيب جوارديولا يخسر مرة أخرى أمام «البلانكوس» في دوري أبطال أوروبا

سجل فينيسيوس هدفاً آخر في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحقق فوزاً آخر لريال مدريد بعد أن كان إرلينغ هالاند قد أدرك التعادل في نهاية الشوط الأول، ليحسم البرازيلي بثنائيةه خروج مانشستر سيتي للمرة الثالثة على التوالي على يد حامل لقب دوري أبطال أوروبا 15 مرة، والرابعة خلال خمس سنوات.

ولإثارة حماس الجماهير قبل انطلاق المباراة، عُرضت على الشاشة الكبيرة مقاطع فيديو لأعظم عودة في تاريخ مانشستر سيتي، بدءاً من جيلينغهام وتوتنهام في حقبة ما قبل أبوظبي وصولاً إلى سيرجيو أغويرو وإلكاي غوندوغان اللذين استعادا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في اليوم الأخير من الموسم. وجاء في التعليق: "لقد كنا في وضع صعب من قبل، وتم استبعادنا، لكننا تحدينا الصعاب مراراً وتكراراً. نحن نؤمن".

بدأ مانشستر سيتي المباراة وكأنه يشعر حقًا بأن العودة قادمة، وعندما تصدى تيبو كورتوا لتسديدة رودري، بعد لحظات من إحباطه لتسديدة ريان شيركي، أشار إلى الجماهير لتشجيع الفريق. لكن مانشستر سيتي بدا دائمًا عرضة للهجمات المرتدة السريعة لريال مدريد وكاد أن يستقبل هدفًا عندما ارتطمت تسديدة فينيسيوس بالقائم ثم رأى برناردو يصد الكرة المرتدة على خط المرمى.

وانتهى بهم الأمر إلى مصير أسوأ عندما شجع الحكم كليمنت توربين على مراجعة اللعبة بواسطة تقنية الفيديو المساعد (VAR) ومنح ركلة جزاء قبل طرد برناردو.

على عكس مباراة الذهاب، حافظ فينيسيوس على رباطة جأشه من نقطة الجزاء ومنح ريال مدريد تقدمًا يبدو أنه لا يمكن تجاوزه بأربعة أهداف أمام 10 لاعبين. ساد الصمت على ملعب الاتحاد، وبدا أن كل الأمل قد تلاشى من قلوب المشجعين. لكن لم ييأس اللاعبون، وبعد محاولات عديدة وتصديات متتالية من كورتوا، سجل هالاند هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول بوقت قصير.

واصل مانشستر سيتي الضغط في الشوط الثاني، لكن الحارس البديل أندري لونين، الذي حل محل كورتوا المصاب، أحبط محاولات أصحاب الأرض، حيث تصدى لتسديدة هالاند، بينما شاهد رودري وأنطوان سيمينيو وحتى عبد القادر خوسانوف يسددون الكرة بعيداً عن المرمى، في حين ألغيت هدفان لرايان آيت نوري وجيريمي دوكو بداعي التسلل.

فقد مانشستر سيتي الثقة في نهاية المباراة، فاستغل فينيسيوس الفرصة وسجل هدفاً في الوقت المحتسب بدل الضائع، وذلك بعد لحظات من إلغاء هدف له بسبب التسلل.

