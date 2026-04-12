Goal.com
مباشر
Haaland-Cherki-16:9Getty/GOAL
Richard Martin

ترجمه

تقييمات لاعبي مانشستر سيتي ضد تشيلسي: نيكو أوريلي يتألق في اللحظات الحاسمة مجددًا ورايان شرقي يبهر الجميع بينما يعيد فريق بيب غوارديولا القاسي إشعال سباق اللقب

فقرات ومقالات
يلاحق مانشستر سيتي أرسنال عن كثب بعدما قاده أداء قوي في الشوط الثاني إلى الفوز 3-0 على تشيلسي، ليقلّص الفارق مع «المدفعجية» ويجعل سباق اللقب بين يديه. افتتح نيكو أوريلي التسجيل برأسية حاسمة أخرى في لندن، بعد ثلاثة أسابيع فقط من ثنائيته التي حسمت نهائي كأس الرابطة، قبل أن يضيف مارك غيهي وجيريمي دوكو هدفين لتأكيد الانتصار.

لعب تشيلسي بثقة أكبر في الشوط الأول وتسبب لسيتي في كثير من المتاعب في الهجمات المرتدة، لكنه افتقد بعض اللمسة الأخيرة في الثلث الهجومي. ونجا سيتي عندما وضع مارك كوكوريلا الكرة في الشباك لكنه كان متسللاً بفارق طفيف. وكانت الفرصة الوحيدة لفريق بيب غوارديولا في أول 45 دقيقة تسديدة خافتة من رايان شرقي مباشرة نحو روبرت سانشيز، وجاءت إثر ضغطٍ شرس من أوريلي على إستيفاو ويليان.

ثم استغل أوريلي قوته البدنية ليمنح سيتي التقدم مبكراً في الشوط الثاني، إذ تخلّص من أندري سانتوس وارتقى ليودع عرضية شرقي الماكرة برأسه في الشباك. وبعد ذلك ضغط سيتي بقوة، وبعد ست دقائق ضاعف تقدمه. صنع شرقي لنفسه مساحة بمراوغة عبر منطقة الجزاء، ثم مرر كرة إلى قدمي غويهي الذي لم يكن بوسعه أن يخطئ.

وازداد يوم سيتي روعة عندما أضاف دوكو الهدف الثالث، بعدما افتك الكرة من مويسيس كايسيدو قبل أن يندفع داخل المنطقة ويسدد بقوة لتتجاوز سانشيز.

هدف يقيّم لاعبي مانشستر سيتي في ستامفورد بريدج...

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN CITYAFP

    حارس المرمى والدفاع

    جيانلويجي دوناروما (7/10):

    اندفع خارج منطقته ليفوز بالكرة أمام جواو بيدرو في إحدى اللحظات القليلة التي اضطر فيها فعلاً إلى القيام بتصدٍ. وفي وقت متأخر من المباراة جعل نفسه كبيراً ليحبط تسديدة كوكوريلا من مسافة قريبة جداً.

    ماتيوس نونيس (6/10):

    خدعه تحرّك بيدرو نيتو السريع واحتاج إلى مساعدة رودري. كان مقبولاً من الناحية الهجومية، وصنع فرصة لغويهي.

    عبد القادر خوسانوف (6/10):

    لعب على الحافة بتمركزه العالي، لكنه استخدم سرعته للعودة في الوقت المناسب، وفي إحدى اللقطات بالكاد نجح في إبعاد جواو بيدرو عن الكرة.

    مارك غويهي (7/10):

    دافع بثقته المعتادة، لكن ما برز كان حضوره الهجومي. سنحت له فرصتان في الشوط الأول، ثم أظهر حِدّة تسديده بقدميه ليضاعف التقدم.

    نيكو أو رايلي (8/10):

    كان متفوقاً بدنياً طوال المباراة، وصنع فرصة سيتي الحقيقية الوحيدة في الشوط الأول ثم سجل هدف التقدم برأسية قوية. خرج مصاباً.

  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    خط الوسط

    برناردو سيلفا (6/10):

    قاد سيتي خلال شوط أول صعب بخبرته، وكانت لديه فرصة نصف سانحة للتسجيل. والأهم أنه تجنّب الحصول على بطاقة صفراء، والتي كانت ستؤدي إلى إيقافه عن مباراة أرسنال.

    رودري (5/10):

    عانى شوطًا أول صعبًا بعدما تفوّق عليه الخصم في السرعة في مناطق حاسمة. وتجاوز مشكلة مقلقة في الكاحل ليُنهي المباراة.

    ريان شرقي (9/10):

    أظهر سحره في الوقت الذي كان سيتي بحاجة إليه، ليرفع رصيده إلى 10 تمريرات حاسمة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN CITYAFP

    هجوم

    أنطوان سيمينيو (5/10):

    لم يتمكن من إحداث تأثيره المعتاد ولم يحضر حذاءه التهديفي.

    إيرلينغ هالاند (6/10):

    مباراة دوري هادئة أخرى أمام خصم قوي، لكن رغم أنه عانى لإيجاد الفرص، فإن مجرد وجوده جذب المدافعين نحوه، واستغل أوريلي المساحة الإضافية. كما عمل بجد كعادته، عائداً إلى نصف ملعبه لافتكاك الكرة من كول بالمر.

    جيريمي دوكو (7/10):

    تعافى من أداء متواضع في الشوط الأول ليترك بصمته، مهدداً باستمرار عبر الجهة اليسرى قبل أن يتوج الفوز في النهاية.

  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    الاشتراكات والمدير

    ريان آيت-نوري (6/10):

    حلّ بدلًا من أوريلي.

    فيل فودين (5/10):

    دخل بدلًا من شرقي ولم يستطع تقديم أي شيء يُذكر من البراعة التي قدّمها الفرنسي بوفرة.

    سافينيو (6/10):

    حلّ بدلًا من دوكو ولم يُظهر استعجالًا كبيرًا بعدما كانت المباراة قد حُسمت.

    ماتيو كوفاسيتش (6/10):

    خاض ظهوره الأول منذ ستة أشهر بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

    بيب غوارديولا (8/10):

    لا بد أنه وجّه كلمات قوية بين الشوطين، لأن سيتي رفع الضغط بعد حديثه مع الفريق، وتمكّن بعدها من إراحة سيقان لاعبيه الأساسيين.

