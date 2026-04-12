لعب تشيلسي بثقة أكبر في الشوط الأول وتسبب لسيتي في كثير من المتاعب في الهجمات المرتدة، لكنه افتقد بعض اللمسة الأخيرة في الثلث الهجومي. ونجا سيتي عندما وضع مارك كوكوريلا الكرة في الشباك لكنه كان متسللاً بفارق طفيف. وكانت الفرصة الوحيدة لفريق بيب غوارديولا في أول 45 دقيقة تسديدة خافتة من رايان شرقي مباشرة نحو روبرت سانشيز، وجاءت إثر ضغطٍ شرس من أوريلي على إستيفاو ويليان.

ثم استغل أوريلي قوته البدنية ليمنح سيتي التقدم مبكراً في الشوط الثاني، إذ تخلّص من أندري سانتوس وارتقى ليودع عرضية شرقي الماكرة برأسه في الشباك. وبعد ذلك ضغط سيتي بقوة، وبعد ست دقائق ضاعف تقدمه. صنع شرقي لنفسه مساحة بمراوغة عبر منطقة الجزاء، ثم مرر كرة إلى قدمي غويهي الذي لم يكن بوسعه أن يخطئ.

وازداد يوم سيتي روعة عندما أضاف دوكو الهدف الثالث، بعدما افتك الكرة من مويسيس كايسيدو قبل أن يندفع داخل المنطقة ويسدد بقوة لتتجاوز سانشيز.

