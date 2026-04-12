تقييمات لاعبي مانشستر سيتي أمام تشيلسي: نيكو أوريلي ينقذ الموقف مجددًا ورايان شرقي يُبهر، بينما يعيد فريق بيب غوارديولا القاسي إشعال سباق اللقب

يلاحق مانشستر سيتي أرسنال عن كثب بعدما قادهم عرضٌ مهيمن في الشوط الثاني إلى الفوز 3-0 على تشيلسي، ليقلّص الفارق مع «المدفعجية» ويجعل سباق اللقب بين أيديهم. وافتتح نيكو أوريلي التسجيل برأسية حاسمة أخرى في لندن، بعد ثلاثة أسابيع فقط من ثنائيته التي حسمت نهائي كأس كاراباو، قبل أن يسجّل مارك غيهي وجيريمي دوكو ليؤكدا الانتصار.

لعب تشيلسي بقدر أكبر من الثقة في الشوط الأول وتسبّب لسيتي في كثير من المتاعب عبر الهجمات المرتدة، لكنه افتقر إلى بعض اللمسة الفنية في الثلث الأخير. ونجا سيتي من مأزق عندما وضع مارك كوكوريلا الكرة في الشباك، قبل أن يتبيّن أنه كان في موقف تسلل بفارق ضئيل. وكانت الفرصة الوحيدة لفريق بيب غوارديولا في الدقائق الـ45 الأولى محاولة خجولة من ريان شرقي ذهبت مباشرة إلى روبرت سانشيز، وجاءت نتيجة ضغطٍ شرس من أوريلي على إستيفاو ويليان.

ثم استغل أوريلي قوته البدنية ليمنح سيتي التقدم مبكرًا في الشوط الثاني، إذ تخلّص من أندريه سانتوس وارتقى ليحوّل عرضية شرقي الماكرة برأسه إلى الشباك. وبعد ذلك ضغط سيتي بلا هوادة، وبعد ست دقائق ضاعف تقدمه. صنع شرقي لنفسه مساحة بمراوغة عبر منطقة الجزاء، ثم مرّر كرة إلى أقدام غيهي، الذي لم يكن بوسعه تقريبًا أن يخطئ.

وازداد يوم سيتي روعةً عندما أضاف دوكو الهدف الثالث، بعدما انتزع الكرة من مويسيس كايسيدو قبل أن يندفع إلى داخل المنطقة ويطلق تسديدة قوية مرت بجانب سانشيز.

GOAL يقيّم لاعبي مانشستر سيتي في ستامفورد بريدج...

    حارس المرمى والدفاع

    جيانلويجي دوناروما (7/10):

    اندفع خارج منطقة جزائه ليلحق بالكرة قبل جواو بيدرو في واحدة من اللحظات القليلة التي اضطر فيها فعلاً للتصدي. وفي وقت متأخر من المباراة جعل جسده أكبر ليحبط كوكوريلا من مسافة قريبة جداً.

    ماتيوس نونيس (6/10):

    خدعه تحرّك قدمي بيدرو نيتو السريع واضطر لطلب المساندة من رودري. قدّم أداءً لا بأس به هجومياً، وصنع فرصة لغيهي.

    عبد القادر خوسانوف (6/10):

    لعب على الحافة بتمركزه المتقدم، لكنه استغل سرعته للعودة في الوقت المناسب، وفي إحدى اللقطات بالكاد نجح في إبعاد جواو بيدرو عن الكرة.

    مارك غيهي (7/10):

    دافع بثقته المعتادة، لكن ما لفت الانتباه كان حضوره الهجومي. أتيحت له فرصتان في الشوط الأول ثم أظهر دقة تسديده بقدميه ليضاعف التقدم.

    نيكو أو رايلي (8/10):

    كان متفوقاً بدنياً طوال المباراة، فصنع الفرصة الحقيقية الوحيدة لسيتي في الشوط الأول ثم سجّل هدف التقدم بضربة رأس قوية. اضطر للخروج مصاباً.

    خط الوسط

    برناردو سيلفا (6/10):

    قاد سيتي خلال شوط أول صعب بخبرته، وسنحت له فرصة نصفية للتسجيل. والأهم أنه تجنّب الحصول على بطاقة صفراء، والتي كانت ستتسبب في إيقافه عن مباراة أرسنال.

    رودري (5/10):

    عانى في الشوط الأول إذ تم التفوق عليه في السرعة بمناطق حاسمة. وتجاوز مشكلة في الكاحل بدت مقلقة ليُنهي المباراة.

    ريان شرقي (9/10):

    أطلق سحره في الوقت الذي كان سيتي بحاجة إليه، ليرفع رصيده إلى 10 تمريرات حاسمة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    هجوم

    أنطوان سيمينيو (5/10):

    لم يتمكن من إحداث تأثيره المعتاد ولم تكن حذاءاته التهديفية معه.

    إيرلينغ هالاند (6/10):

    مباراة دوري هادئة أخرى أمام خصم قوي، لكن رغم أنه عانى لإيجاد الفرص، فإن مجرد وجوده جذب المدافعين نحوه، واستفاد أوريلي من المساحة الإضافية. كما عمل بجد كعادته، وعاد ركضًا إلى نصف ملعبه لانتزاع الكرة من كول بالمر.

    جيريمي دوكو (7/10):

    تعافى من أداء سيئ في الشوط الأول ليترك بصمته، مهددًا باستمرار على الجناح الأيسر قبل أن يتوج الفوز في النهاية.

    الترجمة والعنوان الفرعي والمدير

    ريان آيت-نوري (6/10):

    حلّ بدلًا من أوريلي.

    فيل فودين (5/10):

    دخل بدلًا من شرقي ولم يتمكن من تقديم أي شيء يُذكر من ذلك البريق الذي أظهره الفرنسي بغزارة.

    سافينيو (6/10):

    حلّ بدلًا من دوكو ولم يُظهر استعجالًا يُذكر بعدما كانت المباراة قد حُسمت.

    ماتيو كوفاسيتش (6/10):

    سجّل ظهوره الأول منذ ستة أشهر بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

    بيب غوارديولا (8/10):

    لا بد أنه وجّه كلمات قوية بين الشوطين، لأن سيتي زاد الضغط بعد حديثه مع الفريق، ثم تمكن بعد ذلك من إراحة لاعبيه الأساسيين.

