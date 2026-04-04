Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
Mbappe Real Madrid Mallorca GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

ترجمه

تقييمات لاعبي ريال مدريد في مباراة مايوركا: كيليان مبابي يشعل بالإحباط والملكي يغفو دفاعيًا في هزيمة مذلة قبل المواجهة المرتقبة مع بايرن ميونخ!

تقييمات
ريال مدريد
كيليان مبابي
الدوري الإسباني
فقرات ومقالات
مايوركا ضد ريال مدريد

لم يكن ريال مدريد حاسماً بما يكفي في الهجوم، وتعرض لضعف دفاعي في الجهة المقابلة، مما أدى إلى خسارته المفاجئة بنتيجة 2-1 أمام مايوركا يوم السبت، في هزيمة وجهت ضربة قوية لآماله في الفوز بلقب الدوري الإسباني. حصل كيليان مبابي على فرص عديدة، لكن دفاع مايوركا صمد بقوة. وعلى النقيض من ذلك، لم يقم خط دفاع ريال مدريد بدوره على أكمل وجه، وهو ما شكل الفارق في هذه المباراة - وقد يكون عاملاً حاسماً في سباق اللقب أيضاً.

كان ريال مدريد هو الفريق الأكثر هجومية في معظم فترات المباراة، لكنه لم يستفد كثيرًا من ذلك. شكّل مبابي مصدر تهديد مستمر على الجانب الأيسر، وبغياب فينيسيوس جونيور الذي بقي على مقاعد البدلاء، لعب دور المحور الرئيسي طوال معظم الشوط الأول، مما أجبر حارس المرمى على القيام بعدد من التصديات الرائعة في الدقائق الأولى. 

لكن مايوركا استغل الفرص، واستفاد من فرصته الوحيدة الحقيقية في الشوط الأول. فشل إدواردو كامافينجا في مراقبة لاعب مايوركا داخل منطقة الجزاء، وأدى تبادل الكرة الجيد على الجناح، الذي تلاه عرضية متقنة، إلى منح مانو مورلانس، الذي كان في وضع مفتوح تماماً، الوقت الكافي للسيطرة على الكرة وتسجيل الهدف قبل نهاية الشوط الأول بوقت قصير. 

ضغط ريال مدريد، واستحق التعادل في الدقائق الأخيرة عندما سدد ترينت ألكسندر-أرنولد ركلة ركنية وارتقى إيدر ميليتاو لتسجيل هدف التعادل. سعى "البلانكوس" بعد ذلك لتسجيل هدف الفوز، لكنهم عوقبوا عندما سجل المهاجم المخضرم فيدات موريكي هدفاً قوياً في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليتركهم متأخرين بأربع نقاط عن المتصدر برشلونة قبل مواجهة "البلوجرانا" مع أتلتيكو مدريد في وقت لاحق من اليوم.

GOAL يقيم لاعبي ريال مدريد في ملعب سون مويكس...

  • Trent Alexander Arnold Real Madrid 2025-26Getty

    حارس المرمى والدفاع

    أندري لونين (5/10):

    في الحقيقة، لم يستطع فعل أي شيء حيال الهدفين. كان مجرد متفرج في بقية المباراة. 

    ترينت ألكسندر-أرنولد (7/10):

    أداء دفاعي أفضل، لكن قدراته الهجومية كانت مفقودة بشكل مفاجئ. بدا أنه أنقذ الموقف بركلة ركنية رائعة أدت إلى هدف التعادل.

    أنطونيو روديجر (6/10):

    كان تمريره غير دقيق بعض الشيء، لكنه حافظ على تنظيم الدفاع. 

    دين هويجن (5/10):

    تلقى بطاقة صفراء سخيفة، ولهذا السبب لم يستمر أكثر من ساعة. 

    ألفارو كاريراس (6/10):

    كان بإمكانه أن يكون أكثر صرامة في الهدف الثاني لمايوركا. لكنه قدم أداءً موثوقاً بخلاف ذلك. 

    • إعلان
  • Arda Guler Real MadridGetty

    خط الوسط

    مانويل أنجيل (6/10):

    نجح في إكمال جميع تمريراته باستثناء ثلاث، وقدم أداءً جيدًا. كان مفيدًا لمدة ساعة قبل دخول النجوم الكبار. 

    أوريليان تشواميني (7/10):

    فاز في تدخلاته ووفر بعض السيطرة على خط الوسط. أصبح أحد اللاعبين المفضلين لدى أربيلوا. 

    إدواردو كامافينغا (6/10):

    فشل في مراقبة اللاعب الذي سجل هدف مايوركا الأول - وهي عيب كبير في أداء كان مثيرًا للإعجاب بخلاف ذلك.  

    أردا غولر (7/10):

    صنع فرصاً أكثر من أي لاعب آخر خلال 72 دقيقة قضاها على أرض الملعب. لكن وجوده هو ومبابي في نفس الجناح يشكل خطراً دفاعياً كبيراً. 

  • FBL-ESP-LIGA-MALLORCA-REAL MADRIDAFP

    هجوم

    براهيم دياز (5/10):

    كان أكبر تأثير له هو جذب مدافعه إلى اليمين لضمان حصول مبابي على مساحة أكبر قليلاً على اليسار. 

    كيليان مبابي (7/10):

    انطلق بسرعة على الجناح، وتجاوز المدافعين وسدد الكرات المتتالية على المرمى. سيكون محبطًا لأنه لم يسجل هدفين أو ثلاثة. 

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير الفني

    جود بيلينغهام (6/10):

    أداء عملي إلى حد ما في الوسط. لم يكن بمستواه المعتاد، لكنه كان مفيدًا رغم ذلك.

    فينيسيوس جونيور (5/10):

    بالكاد لمس الكرة خلال 30 دقيقة غير فعالة. 

    إيدر ميليتاو (6/10):

    سجل هدفاً رائعاً لتعديل النتيجة. 

    تياجو بيتارش (غير متاح):

    لم يكن لديه الوقت الكافي لإحداث تأثير. 

    فرانكو ماستانتونو (غير متاح):

    لم يكن لديه الوقت الكافي لإحداث تأثير. 

    ألفارو أربيلوا (4/10):

    هل هذا هو اليوم الذي انتهت فيه المنافسة على اللقب؟ أربيلوا وفر بعض الجهد قبل مباراة كبيرة في دوري أبطال أوروبا، لكنه دفع ثمن ذلك. لم يكن ريال مدريد دقيقاً بما يكفي، وتلقى عقابه على النحو المتوقع. مباراة صعبة بالنسبة للاعب الإسباني. 

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
بايرن ميونخ crest
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ