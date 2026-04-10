سيطر ريال مدريد على مجريات اللعب خلال معظم الشوط الأول. أجرى ألفارو أربيلوا تغييرات في الخط الخلفي لكنه أبقى عناصره الأساسية في الهجوم، فخلقوا الفرص بكثرة. اقترب فينيسيوس جونيور مراراً، لكن باولو غاتسانيا حرمه في كل مرة. أما مبابي فكان متذبذباً وكرر الفشل في اللمسة الأخيرة أمام المرمى. وشنّت جيرونا بعض الهجمات المرتدة بين الحين والآخر، لكن تصديين جيدين من الحارس البديل أندري لونين أبقياهم بعيدين عن التسجيل.

لكن خطأً من الحارس هو ما غيّر الأمور. أطلق فالفيردي تسديدة أقرب إلى المحاولة غير المضمونة بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني، ولم ينجح غاتسانيا في التعامل معها. ومع ذلك، عادت جيرونا تدريجياً إلى المباراة. وعادل توماس ليمار النتيجة عند الدقيقة الستين، إذ سدد الكرة بقوة إلى شباك لونين العاجز بعد أن صنع لنفسه مساحة على حافة منطقة الجزاء.

ردّ «لوس بلانكوس» بسلسلة من التغييرات، لكن جيرونا تمكنت من الحفاظ على النتيجة حتى النهاية. وحصل مبابي على فرصة أخيرة، لكنه سدد مباشرة في اتجاه الحارس، في لقطة لخّصت ليلة مخيبة في مدريد. وسيحتاجون الآن إلى معجزة للحاق ببرشلونة في سباق اللقب.

