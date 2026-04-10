Kylian Mbappe Real Madrid 2025Getty
Thomas Hindle

تقييمات لاعبي ريال مدريد ضد جيرونا: هل انتهى سباق لقب الدوري الإسباني؟! كيليان مبابي يختفي تمامًا في أسوأ توقيت ممكن بينما يمنح لوس بلانكوس برشلونة أفضلية كبيرة

عانى كيليان مبابي من ليلة سيئة بعدما اكتفى ريال مدريد بتعادل 1-1 مع جيرونا، وهو تعادل قد يقضي على آماله في الفوز بلقب الدوري الإسباني. وتقدّم فيديريكو فالفيردي بهدف في الشوط الثاني، قبل أن يعادل توماس ليمار النتيجة ليتقاسم الفريقان النقاط في سانتياغو برنابيو. وقد يتأخر لوس بلانكوس عن برشلونة بتسع نقاط، مع تبقي سبع مباريات، إذا فاز غريمهم اللدود يوم السبت.

سيطر ريال مدريد على مجريات اللعب خلال معظم الشوط الأول. أجرى ألفارو أربيلوا تغييرات في الخط الخلفي لكنه أبقى عناصره الأساسية في الهجوم، فخلقوا الفرص بكثرة. اقترب فينيسيوس جونيور مراراً، لكن باولو غاتسانيا حرمه في كل مرة. أما مبابي فكان متذبذباً وكرر الفشل في اللمسة الأخيرة أمام المرمى. وشنّت جيرونا بعض الهجمات المرتدة بين الحين والآخر، لكن تصديين جيدين من الحارس البديل أندري لونين أبقياهم بعيدين عن التسجيل. 

لكن خطأً من الحارس هو ما غيّر الأمور. أطلق فالفيردي تسديدة أقرب إلى المحاولة غير المضمونة بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني، ولم ينجح غاتسانيا في التعامل معها. ومع ذلك، عادت جيرونا تدريجياً إلى المباراة. وعادل توماس ليمار النتيجة عند الدقيقة الستين، إذ سدد الكرة بقوة إلى شباك لونين العاجز بعد أن صنع لنفسه مساحة على حافة منطقة الجزاء.

ردّ «لوس بلانكوس» بسلسلة من التغييرات، لكن جيرونا تمكنت من الحفاظ على النتيجة حتى النهاية. وحصل مبابي على فرصة أخيرة، لكنه سدد مباشرة في اتجاه الحارس، في لقطة لخّصت ليلة مخيبة في مدريد. وسيحتاجون الآن إلى معجزة للحاق ببرشلونة في سباق اللقب. 

هدف يقيّم لاعبي ريال مدريد من ملعب برنابيو...

  Dani Carvajal Getty

    حارس المرمى والدفاع

    أندري لونين (6/10):

    قام بتصدٍّ جيد هنا وهناك. لم يكن بوسعه فعل أي شيء على الإطلاق أمام تسديدة ليمار.

    داني كارفاخال (6/10):

    أداء متباين بعض الشيء. قدّم تهديدًا هجوميًا أحيانًا، لكنه لعب في الغالب دورًا دفاعيًا وقائيًا. بات خيارًا ثانيًا بوضوح الآن. 

    راؤول أسينسيو (6/10):

    لم يبدُ منزعجًا حقًا، وتعامل مع الأمور على نحو جيد بما يكفي.

    إيدر ميليتاو (7/10):

    ساعة قوية في أول مشاركة أساسية له منذ ديسمبر. يستحق المزيد، وهذه نقطة يبني عليها. 

    فران غارسيا (6/10):

    حافظ على العرض في الجهة اليسرى وقام بعمل جيد في العودة للدفاع.

  Jude Bellingham Real Madrid 2025-26Getty

    خط الوسط

    فيديريكو فالفيردي (8/10):

    عرض آخر من نوع «يجيد كل الأدوار». صعد وهبط على الجهة اليمنى، وسجّل هدفاً. كان مليئاً بالجودة طوال الليل. 

    جود بيلينغهام (7/10):

    بدأ بشكل سيئ قبل أن يتطور أداؤه كثيراً داخل المباراة. وفي النهاية كان حضوراً ممتازاً في خط الوسط. تم استبداله عند الدقيقة 60 - على الأرجح مع وضع مباراة دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع في الحسبان. 

    إدواردو كامافينغا (6/10):

    سيطر تماماً على خط الوسط لنحو 20 دقيقة، ثم تراجع حضوره في المباراة. لم يضغط على ليمار في هدف تعادل جيرونا.

    براهيم دياز (6/10):

    صنع هدف فالفيردي، وبذل جهداً كبيراً - لكنه يتسبب في تراجع الجودة على الجهة اليسرى.

  Kylian MbappeGetty

    هجوم

    كيليان مبابي (5/10):

    أداء سيئ للغاية. أهدر عدداً لا بأس به من الفرص، ولم يقدّم جودته المعتادة أمام المرمى. 

    فينيسيوس جونيور (7/10):

    هاجم مدافعه مباشرة، وصنع بعض الفرص وسدد ثلاث كرات بين الخشبات الثلاث. لم يحالفه الحظ في تسجيل هدف.

  Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    الاشتراكات والمدير

    دين هاويسن (6/10):

    دخل لتعويض ميليتاو. شكّل تهديدًا في الكرات الهوائية. 

    أردا غولر (6/10):

    كان يُتوقع أن يكون الرجل القادر على فكّ التعقيدات، لكنه لم يصنع لحظة حاسمة. 

    فيرلان ميندي (6/10):

    مشاركة متأخرة أنيقة. 

    أوريلين تشواميني (N/A):

    لم يكن لديه وقت لإحداث تأثير. ومن المفاجئ أنه لم يبدأ، نظرًا لأنه موقوف عن مواجهة بايرن. 

    غونزالو غارسيا (N/A):

    لم يكن لديه وقت لإحداث تأثير

    ألفارو أربيلوا (3/10):

    أجرى بعض التغييرات، على ما يبدو وهو يضع عينًا على مواجهة ضخمة في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء. ربما كان من الأفضل توجيه تركيزه إلى مباراة الجمعة، لأن هذا التعادل قد يكون كارثيًا. 

