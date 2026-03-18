تقييمات لاعبي توتنهام في مباراة أتلتيكو مدريد: تألق تشافي سيمونز، لكن أحلام «السبورز» المتحمسة بالعودة إلى دوري أبطال أوروبا تبددت بفضل الأداء الرائع لجوليان ألفاريز

خرج توتنهام من دوري أبطال أوروبا في دور الـ16 يوم الأربعاء بعد خسارته أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 7-5 في مجموع المباراتين، رغم فوزه 3-2 في مباراة الإياب التي أقيمت في شمال لندن. كانت الهزيمة الساحقة التي تعرض لها «السبورز» في العاصمة الإسبانية الأسبوع الماضي بمثابة تحدٍ صعب للغاية كان عليه تجاوزه على أرضه، وفي النهاية وجد الفريق نفسه أمام مهمة شاقة للغاية رغم الأداء القوي الذي قدمه.

سجل أتلتيكو هدفاً في الشباك بعد ست دقائق فقط عن طريق أدمولا لوكمان، الذي كان هدفاً سابقاً لانتقالات توتنهام، حيث سدد الكرة في المرمى بعد تمريرة عرضية منخفضة من جوليانو سيميوني، لكن الهدف ألغي سريعاً بسبب رفع راية التسلل.

في الدقيقة 30، كسر توتنهام التعادل في المباراة. أرسل ماتيس تيل تمريرة عرضية بعد رمية سريعة، فوجد راندال كولو مواني متحرراً عند القائم الخلفي، فقفز عالياً وسدد الكرة برأسه في المرمى.

ارتفعت معنويات توتنهام وكادوا يسجلون الهدف الثاني بعد ذلك بوقت قصير عندما مرر تشافي سيمونز الكرة إلى تيل، لكن محاولته أبعدها خوان موسو بإنقاذ رائع، الذي بدأ المباراة بدلاً من يان أوبلاك المصاب. مع نهاية الشوط الأول، اضطر غولييلمو فيكاريو إلى التصدي ببراعة لتسديدة سيميوني التي ارتطمت بكريستيان روميرو، واضطر الحارس الإيطالي إلى تعديل وضعية جسده في الهواء ليتمكن من التصدي للكرة بيده القوية.

فقد توتنهام السيطرة على المباراة مرة أخرى بعد الاستراحة. شعر أصحاب الأرض بالظلم عندما أوقع جوليان ألفاريز سيمونز أرضًا على حافة منطقة جزاء أتلتيكو، لكن لم يتم احتساب خطأ، وانطلق الضيوف بسرعة قبل أن يصل ألفاريز متأخرًا ليطلق تسديدة في الزاوية العليا، وتم اعتماد الهدف بعد مراجعة VAR.

لكن سيمونز استعاد مكانته بعد لحظات عندما أعاد توتنهام إلى التقدم. استعاد توتنهام الكرة في أعلى الملعب، ومرر أرشي جراي الكرة إلى سيمونز الذي سددها بضربة ملتفة من حافة منطقة الجزاء.

تلاشت أي آمال متبقية في تحقيق عودة متأخرة قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة عندما سجل أتلتيكو هدفاً من ركلة ركنية، حيث تسلل ديفيد هانكو أمام بابي ماتار سار عند القائم القريب ليحقق التعادل. لكن في الدقيقة الأخيرة، حصل توتنهام على ركلة جزاء بعد أن أوقع خوسيه ماريا جيمينيز سيمونز، وتقدم لاعب توتنهام رقم 7 وسجل الهدف ليضمن فوز أصحاب الأرض على الأقل في مباراة الإياب.

  Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

    حارس المرمى والدفاع

    غولييلمو فيكاريو (7/10):

    تعرض لانتقادات هذا الموسم لكنه عاد إلى أفضل مستوياته في هذه المباراة، حيث قام بإنقاذ مذهل لإبعاد كرة سيميوني قبل الاستراحة، ثم تصدى مرتين لألفاريز في الشوط الثاني.

    رادو دراغوسين (5/10):

    كان واضحاً للعيان في مركز الظهير الأيمن. لم يبدُ مرتاحاً أبداً عند الاستحواذ على الكرة. تم استبداله بأودوجي.

    كريستيان روميرو (6/10):

    أفضل مدافع في توتنهام في هذه المباراة، حيث كان في كثير من الأحيان هو من يقوم بالتدخلات والاعتراضات في اللحظات الأخيرة. تم استبداله بـ دانسو.

    ميكي فان دي فين (5/10):

    كان يتعثر وينزلق عند الدفاع في المراحل الانتقالية، ولم يستخدم سرعته إلا لفترة وجيزة. أخطأ في اعتراض الكرة مما أدى إلى هدف ألفاريز.

    جيد سبنس (5/10):

    قضى الكثير من الوقت في مطاردة سيميوني ولورينتي. انتقل إلى مركز الظهير الأيمن بعد دخول أودوجي.

  FBL-EUR-C1-TOTTENHAM-ATLETICO MADRID

    خط الوسط

    بيدرو بورو (6/10):

    تقدم إلى الأمام لإرسال العرضيات والانطلاق خلف الدفاع. وهو أكثر ملاءمة لهذا الدور بكثير من مركز قلب الدفاع الذي كان تودور يشركه فيه في المباريات السابقة. تم استبداله ببيرغفال.

    آرشي جراي (8/10):

    سيطر على معركة خط الوسط، واستعاد الكرة ودفع اللعب إلى الأمام بتمريرات طويلة ومراوغات واثقة. ينضج في الوقت المناسب لفريق توتنهام الذي يحتاج إلى المزيد من الخبرة. تم استبداله بغالاغر.

    بابي ماتار سار (5/10):

    أداء قوي وإن لم يكن مذهلاً، ليكمل عرض غراي الحافل بالحركة. فقد السيطرة على هانكو في الهدف الذي حسم المباراة.

    تشافي سيمونز (9/10):

    بدأ المباراة في الجهة اليسرى لكنه غالبًا ما تبادل المراكز مع تيل، الذي بدأ المباراة في المقدمة. لم يُمنح خطأً قاسيًا أدى إلى هدف التعادل الذي سجله ألفاريز قبل أن يأخذ زمام الأمور بيده بتسجيله هدفًا رائعًا بعد ذلك بوقت قصير. ازدادت ثقته بنفسه مع تقدم المباراة حتى عندما بدا أن المباراة قد انتهت، حيث حصل على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة وحولها إلى هدف.

  Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

    هجوم

    راندال كولو مواني (7/10):

    افتتح التسجيل لتوتنهام بضربة رأس رائعة، لكنه سرعان ما أصيب بالإرهاق، وهنا افتقد أصحاب الأرض طاقة سولانكي وريتشارليسون الغائبين.

    ماتيس تيل (8/10):

    لاعب شاب آخر لم يتردد في تحمل المسؤولية. ألهب حماس الفرنسي الملعب. صنع الهدف الأول لكولو مواني في أمسية جنونية. تم استبداله بأولوسيسي.

  Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير الفني

    ديستيني أودوجي (5/10):

    عاد من الإصابة ليحل محل دراغوسين.

    لوكاس بيرغفال (5/10):

    عاد هو الآخر إلى كامل لياقته البدنية، وحل محل بورو في الدقائق الأخيرة.

    كونور غالاغر (غير متاح):

    عاد من المرض وحل محل جراي.

    كالوم أولوسيسي (غير متاح):

    خاض أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا بعد أن حل بديلاً لتيل.

    كيفن دانسو (غير متاح):

    حل محل روميرو في الدقائق الأخيرة.

    إيغور تودور (8/10):

    قدم توتنهام أداءً جيدًا، وهو كل ما كان بإمكانهم فعله في ظل الظروف السائدة.

