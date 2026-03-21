تقييمات لاعبي تشيلسي في مباراة إيفرتون: ليام روزينيور، هذه أزمة! روبرت سانشيز وويسلي فوفانا يقدمان أداءً سيئًا بينما يتراجع «البلوز» في سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا

بعد بداية متعثرة، تلقى تشيلسي هدفاً في الدقيقة 33. أرسل جيمس غارنر تمريرة مباشرة خلف الدفاع إلى بيتو الذي انفصل عن ويسلي فوفانا، ونجح المهاجم في التغلب على روبرت سانشيز الذي اندفع نحوه بضربة خفيفة ليمنح إيفرتون التقدم.

وفي أول هجوم لهم بعد تأخرهم بهدف، كاد الضيوف أن يعادلوا النتيجة. لكن جوردان بيكفورد تصدى لتسديدة إنزو فرنانديز البهلوانية من الكرة الثانية بعد ركلة ركنية، ليقدم حارس مرمى إنجلترا رقم 1 واحدة من أفضل تصدياته هذا الموسم.

كما وجد تشيلسي صعوبة في إيجاد الفرص في الشوط الثاني، حيث اختبر فرنانديز بيكفورد مرة أخرى بعد أن فشل إيفرتون في إبعاد الكرة من منطقة الجزاء، قبل أن يندفع أصحاب الأرض إلى الطرف الآخر ويضاعفوا تقدمهم. تسلل إدريسا جوي بين فرنانديز ومارك كوكوريلا لينتزع الكرة من تشيلسي وينطلق بسرعة إلى المساحة الخالية. ثم مرر لاعب الوسط السنغالي الكرة إلى بيتو، الذي سدد كرة قوية تسللت بين أرجل سانشيز وتدحرجت عبر خط المرمى.

أشرك روزينور إستيفاو ويليان الذي تعافى من الإصابة بحثاً عن شرارة ما، وكاد الشاب البرازيلي أن يسجل مباشرة من ركلة ركنية بعد دخوله بوقت قصير، لكن تسديدته القوية ارتطمت بالعارضة.

لكن أمسيّة تشيلسي انتقلت من سيئة إلى أسوأ عندما أضاف إيفرتون الهدف الثالث. تفوّق بيتو على فوفانا في استلام ركلة مرمى طويلة من بيكفورد، حيث انطلق إليميان ندياي وتجاوز مويسيس كايسيدو قبل أن يوجه الكرة إلى الزاوية العليا.

انتهت معاناة تشيلسي بعد خمس دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليؤكد الفريق خسارته الرابعة على التوالي في جميع المسابقات قبل انطلاق فترة التوقف الدولية في مارس.

