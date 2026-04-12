تقييمات لاعبي تشيلسي ضد مانشستر سيتي: كول بالمر يتخبط مجددًا بينما تُفاقم أخطاء مويسيس كايسيدو وأندري سانتوس يومًا بائسًا للبلوز

يبتعد تشيلسي الآن بأربع نقاط عن المركز الخامس والأخير المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارته 3-0 على أرضه أمام مانشستر سيتي يوم الأحد. وكان فوز ليفربول على فولهام يوم السبت يعني أن البلوز كانوا بحاجة إلى الفوز لمجاراة منافسيهم ضمن الخمسة الأوائل، لكن فريق ليام روسينيور انهار في الشوط الثاني على ملعب ستامفورد بريدج، وأصبح الآن لا يتقدم سوى بثلاث نقاط على النصف السفلي من جدول الترتيب.

هزّ تشيلسي الشباك خلال 16 دقيقة بعدما راوغ جواو بيدرو عدداً من مدافعي سيتي قبل أن يمرّ من مارك كوكوريلا ويسدد لينهى الهجمة بنجاح، لكن الهدف أُلغي بداعي تسلل هامشي.

بعد خمس دقائق من انطلاق الشوط الثاني، وجد أصحاب الأرض أنفسهم متأخرين. عرضية شهية من ريان شرقي وجدت الظهير الأيسر نيكو أوريلي، الذي أفلت من رقابة أندري سانتوس وارتقى ليُودع كرة رأسية في الشباك.

وبعد ذلك بقليل، بات تشيلسي متأخراً بهدفين. شرقي كان مجدداً مهندس اللعبة، إذ توغل مراوغاً إلى منطقة الجزاء من ركلة ركنية ومرر إلى مارك غيهي تمريرة ذكية بين مدافعين، ليسدد قلب دفاع سيتي في الزاوية السفلى بتسديدة تليق بمهاجم.

وتحوّل الأمر من سيئ إلى أسوأ لفريق روزنيور عندما أضاف سيتي الهدف الثالث. موسيس كايسيدو فرّط بالكرة بسهولة لصالح جيريمي دوكو على حافة منطقة جزائه، وتمكن البلجيكي من وضعها في الشباك على القائم القريب متجاوزاً روبرت سانشيز.

وانتهت أمسية تشيلسي الكارثية بعد ثماني دقائق من الوقت بدل الضائع حين خطف سيتي النقاط، فيما أطلقت جماهير أصحاب الأرض التي لم تغادر مبكراً صافرات الاستهجان ضد فريقها مع صافرة النهاية.

هدف يقيّم لاعبي تشيلسي في ستامفورد بريدج...

    حارس المرمى والدفاع

    روبرت سانشيز (5/10):

    قام ببعض التصديات الروتينية في الشوط الأول قبل الانهيار. أغضب الجماهير بثلاث كرات طويلة «مشطوفة» مباشرة إلى الحارس المقابل جيانلويجي دوناروما.

    مالو غوستو (5/10):

    لم يكن مدافعو تشيلسي مسؤولين حقاً عن الأهداف الثلاثة التي استقبلها الفريق، ومن بينهم غوستو، الذي حدّ من خطورة دوكو إلى حد ما حتى منح كايسيدو له المساحة ليتسبب بهدف سيتي الثالث. خرج في الدقائق الأخيرة ليدخل بدلاً منه أتشيمبونغ.

    ويسلي فوفانا (6/10):

    أحياناً يثبت فوفانا أنه عبء أكثر مما يستحق، لكن هذا كان أداءً جيداً مع عدة إبعاد برأسه أخرجت إيرلينغ هالاند من أجواء المباراة.

    يوريل هاتو (6/10):

    وبالمثل ظهر في اللحظة المناسبة في مناسبات متعددة لضمان ألا يتمكن هالاند من تسديد كرة.

    مارك كوكوريلا (6/10):

    لم يخف من صراعه مع أنطوان سيمينيو. حُرم من هدف بسبب قرار تسلل ضيق. لو احتُسب ذلك، ربما لم يكن تشيلسي لينهر بهذه الصورة الدراماتيكية.

    خط الوسط

    مويسيس كايسيدو (3/10):

    مباراة كبيرة أخرى خذل فيها مرتكز تشيلسي الدفاعي نفسه والفريق بخطأ غير مفهوم، فتحوّل الأمر إلى مشكلة سمحت لدوكو بالانفراد وتسجيل الهدف الثالث لسيتي. أُخرج في الدقائق الأخيرة لإبعاده عن دائرة الاستهداف لصالح إيسوغو.

    أندري سانتوس (3/10):

    بدا إشراك سانتوس إلى جانب كايسيدو زائداً بعض الشيء في الاستحواذ. سمح لأو رايلي بتسجيل هدف الافتتاح بعدما صرف نظره تماماً عن العرضية. استُبدل بلاڤيا.

    كول بالمر (5/10):

    تراجع بعمق شديد للمساعدة في خط الوسط. بدا مهدِّداً بشكل طفيف فقط في الثلث الهجومي. أطلقت الجماهير صافرات الاستهجان ضده، وهي التي كانت تهتف له سابقاً في مدرج الضيوف.

    هجوم

    إستيفاو ويليان (4/10):

    لم يستطع الدخول في أجواء المباراة إطلاقًا رغم أنه أظهر الكثير من الوعود في العديد من مشاركاته السابقة مع تشيلسي. كان الإنذار المبكر بسبب ركل الكرة بعيدًا هو أبرز ما في يومه وأسوأه في الوقت نفسه. تم استبداله بجارناتشو.

    جواو بيدرو (5/10):

    أظهر روح المغامرة والطموح المطلوبين لمحاولة إحداث مفاجأة، لكن جهوده ذهبت سدى. بدا محبطًا إلى حد كبير وهو يغادر الملعب ليحلّ ديلاب بدلًا منه.

    بيدرو نيتو (5/10):

    كان نشيطًا في الشوط الأول قبل أن يتلاشى تمامًا بعد الاستراحة.

    الاشتراكات والمدير

    روميو لافيا (5/10):

    حلّ بدلاً من سانتوس لكنه لم يترك تأثيراً يُذكر أمام ناديه السابق.

    أليخاندرو غارناتشو (5/10):

    دخل بديلاً لإستيفاو لكنه لم يتمكن من ترك بصمة.

    ليام ديلاب (لا ينطبق):

    شارك في الدقائق العشر الأخيرة أمام فريقه السابق، بديلاً لبيدرو.

    داريو إيسوغو (لا ينطبق):

    دخل بدلاً من كايسيدو في ظهوره الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز.

    جوش أتشيامبونغ (لا ينطبق):

    بديل متأخر لغوستو.

    ليام روزينير (5/10):

    كانت هناك فترات من المباراة بدا فيها تشيلسي الفريق المسيطر، لكن هذا الشعور تبخر بمجرد أن سجّل سيتي.

الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي crest
تشيلسي
تشيلسي
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد