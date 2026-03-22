كان من المفترض أن يفتتح رايو التسجيل في الدقيقة الأولى عندما اخترق دفاع برشلونة من الجانب الأيسر، لكن غارسيا تصدى ببراعة لتسديدة كارلوس مارتين من مسافة قريبة. ثم أهدر رافينيا فرصة سانحة في الطرف الآخر عندما انطلق متخلصاً من دفاع الضيوف، لكن تسديدته ذهبت بعيداً عن المرمى.

نجح متصدر الدوري في التقدم في منتصف الشوط الأول عندما ارتقى أراوجو أعلى من الجميع ليرسل رأسية من ركلة ركنية لعبها جواو كانسيلو لتسكن الشباك بعد ارتطامها بالقائم، وكاد الفريق يضاعف النتيجة عندما ارتطمت تسديدة رافينها بالعارضة بعد أن انحرفت عن مسارها.

بدأ رايو يكتسب الثقة بعد الاستراحة، حيث أجرى المدرب إينيغو بيريز تبديلات هجومية، واضطر غارسيا مرتين إلى بذل قصارى جهده للحفاظ على شباك فريقه نظيفة، حيث أبعد أولاً تسديدة ألفارو غارسيا حول القائم، قبل أن يظهر ردود فعل رائعة ليصد رأسية أوناي لوبيز من ركلة ركنية.

واصل رايو الضغط من أجل التعادل، حيث سدد ألفونسو إسبينو كرة منحنية فوق العارضة من موقع جيد، قبل أن يتألق غارسيا مرة أخرى في التصدي لتسديدة خورخي دي فروتوس، ليمنح برشلونة فارق سبع نقاط في صدارة الترتيب قبل مباراة الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

