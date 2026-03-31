تقييمات لاعبي إنجلترا في مباراة اليابان: كول بالمر يقدم أداءً سيئًا في ويمبلي، بينما يخيب فيل فودن الآمال مجددًا، لتنتهي المباراة التحضيرية لكأس العالم بهزيمة مخيبة للآمال

في منتصف الشوط الأول، تقدمت اليابان في النتيجة. فقد كول بالمر الكرة بسهولة أمام كاورو ميتوما، الذي أطلق هجمة مرتدة سريعة، انتهت بتسجيل جناح برايتون هدفاً من تمريرة عرضية منخفضة أرسلها كيتو ناكامورا من الجانب الأيمن لإنجلترا.

وكادت إنجلترا أن تعادل النتيجة بعد ذلك بوقت قصير، عندما أرسل جوردان بيكفورد تمريرة طويلة رائعة إلى أنتوني جوردون الذي كان يركض خلف دفاع الضيوف، لتصل الكرة في النهاية إلى إليوت أندرسون على حافة منطقة الجزاء، لكن تسديدته الملتفة ارتطمت بالعارضة. كما اصطدمت كرة اليابان بالعارضة قبل نهاية الشوط الأول بقليل، عندما تجاوز أياسي أويدا مصيدة التسلل، لكن تسديدته تصدى لها إزري كونسا لتصطدم بالعارضة.

قبل أقل من 15 دقيقة على نهاية الشوط الثاني، سدد ماركوس راشفورد كرة قوية من نصف طائرة تصدى لها الحارس زيون سوزوكي، بينما أطلق جارود بوين الكرة المرتدة بعيدًا عن المرمى، حيث أظهرت إنجلترا أخيرًا بعض الرغبة في محاولة التعادل مرة أخرى.

أشرك توخيل دان بيرن وهاري ماجواير من مقاعد البدلاء لتعزيز خطورة المضيفين في الكرات الثابتة، وسدد قلب دفاع مانشستر يونايتد رأسية تم إبعادها من على خط المرمى بعد ثوانٍ من دخوله الملعب، لكن تلك كانت أقرب فرصة للأسود الثلاثة للتسجيل، وخرجوا وسط صيحات الاستهجان بعد أربع دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع.

