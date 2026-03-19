بدا أن كل هذا الجهد سيكون له ثماره. بعد أن اختار إنتر ميامي إراحة نجومه الكبار في مباراة التعادل التي أقيمت نهاية الأسبوع الماضي في شارلوت، كان الفريق يسير بثقة في ناشفيل. سجل ليونيل ميسي هدفاً، محرزاً به هدفه رقم 900 في مسيرته. كانت المباراة تحت سيطرتهم التامة. ثم، في لحظة واحدة قصيرة، فقدوا السيطرة عندما سجل ناشفيل إس سي هدفاً. أذهل هدف الضيوف فريق ميامي - وأطاح به من كأس أبطال الكونكاكاف.

هدف التعادل الذي سجله كريستيان إسبينوزا في الدقيقة 74 ألغى هدف ميسي الافتتاحي في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1. بعد التعادل السلبي الأسبوع الماضي في تينيسي، تأهل ناشفيل. سيؤلم هذا الأمر فريق هيرونز لفترة من الوقت.

سارت معظم الثلثين الأولين من المباراة لصالح ميامي، باستثناء إصابة اللاعب الجديد سيرجيو ريغويلون في الشوط الأول. سجل ميسي هدفه بلمسة نهائية رائعة، حيث خدع مدافعي ناشفيل داخل منطقة الجزاء قبل أن يضع الكرة في الشباك كما يفعل دائمًا. بدا أن ذلك سيكون كافيًا حتى تبين أنه لم يكن كذلك. في الدقيقة 74، استغل إسبينوزا لحظة من الفوضى، وسدد الكرة في الشباك بعد ثوانٍ قليلة من تصدي داين سانت كلير للكرة. لم يستطع سانت كلير ونصف دفاع ميامي سوى المشاهدة وهم متراكمون أمام شباكهم بينما سدد إسبينوزا الكرة بقوة لتتجاوزهم.

لم تكن هناك معجزة في اللحظات الأخيرة لميسي، ولا فرصة أخيرة لميامي. لقد خرجوا من المنافسة، التي كانوا يتوقون للفوز بها في سعيهم ليصبحوا أفضل فريق في أمريكا الشمالية. لكن هذا لن يحدث هذا العام، حيث لم يكن فريق هيرونز حاسماً بما يكفي لتحقيق النتيجة التي يحتاجونها على أرضهم.

GOAL يقيم لاعبي إنتر ميامي في ملعب تشيس...