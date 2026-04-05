تقييمات لاعبي إنتر ميامي في مباراة أوستن إف سي: ليونيل ميسي ولويس سواريز يسجلان هدفين في المباراة الافتتاحية لملعب «نو ستاديوم» التي انتهت بالتعادل

حاول أوستن إفساد الحفل في وقت مبكر. كان من سوء حظهم ألا يُمنحوا ركلة جزاء في غضون 30 ثانية، ثم ارتطمت كرة ميرتو أوزوني بالقائم من ركلة حرة بعد ذلك بوقت قصير. واستطاعوا التقدم بهدف مستحق بعد ست دقائق. صنع الهدف غيلهيرمي بيرو، الذي تسلل إلى منطقة الجزاء وارتقى لتسديد ركلة ركنية محرزًا التقدم 1-0.

لكن ميامي رد على ذلك. سجل ميسي، بالطبع، الهدف الأول لميامي في ملعبه الجديد. أرسل إيان فراي كرة عالية إلى منطقة الجزاء، وسددها ميسي برأسه في المرمى متجاوزًا براد ستوفر الذي كان عاجزًا عن التصدي لها. حظي أوستن بفرص أقل خلال بقية الشوط الأول، لكنه بدا أكثر خطورة. كان كريستيان راميريز الأقرب إلى التسجيل، حيث ارتطمت الكرة بالقائم بعد هجمة منظمة.

واصل أوستن تهديده في الشوط الثاني. أعطى دخول جايدن نيلسون دفعة من السرعة في الشوط الثاني، وسجل البديل الهدف الثاني، ليتوج هجمة مرتدة جيدة.

لكن هذه الأمسية لم تكن لتنتهي بخسارة ميامي. فقد حرص أحد اللاعبين المخضرمين على ذلك. كان سواريز أول من استجاب لتمريرة من ركلة ركنية وسدد الكرة بضربة رأسية في المرمى الخالي.

سعى ميامي لتسجيل هدف الفوز. أضاع ماكسي فالكون فرصتين في الدقائق الأخيرة. وسدد ميسي الكرة في العارضة. لكن هدف الفوز لم يأتِ أبدًا.

