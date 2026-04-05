تقييمات لاعبي إنتر ميامي في مباراة أوستن إف سي: ليونيل ميسي ولويس سواريز يسجلان هدفين في المباراة الافتتاحية لملعب «نو ستاديوم» التي انتهت بالتعادل

احتاج فريق إنتر ميامي إلى بصيرة لويس سواريز في الدقائق الأخيرة لينقذ نقطة بعد أن تفوق عليه أوستن إف سي بشكل واضح في مباراة افتتاحية متفاوتة الأداء على ملعبه الجديد. وسجل ليونيل ميسي، كما كان متوقعاً، هدفاً، لكن الضيوف صنعوا الفرص الأفضل طوال المباراة، وكان ميامي محظوظاً بالخروج بتعادل 2-2 في ليلة الافتتاح.

حاول أوستن إفساد الحفل في وقت مبكر. كان من سوء حظهم ألا يُمنحوا ركلة جزاء في غضون 30 ثانية، ثم ارتطمت كرة ميرتو أوزوني بالقائم من ركلة حرة بعد ذلك بوقت قصير. واستطاعوا التقدم بهدف مستحق بعد ست دقائق. صنع الهدف غيلهيرمي بيرو، الذي تسلل إلى منطقة الجزاء وارتقى لتسديد ركلة ركنية محرزًا التقدم 1-0.

لكن ميامي رد على ذلك. سجل ميسي، بالطبع، الهدف الأول لميامي في ملعبه الجديد. أرسل إيان فراي كرة عالية إلى منطقة الجزاء، وسددها ميسي برأسه في المرمى متجاوزًا براد ستوفر الذي كان عاجزًا عن التصدي لها. حظي أوستن بفرص أقل خلال بقية الشوط الأول، لكنه بدا أكثر خطورة. كان كريستيان راميريز الأقرب إلى التسجيل، حيث ارتطمت الكرة بالقائم بعد هجمة منظمة.

واصل أوستن تهديده في الشوط الثاني. أعطى دخول جايدن نيلسون دفعة من السرعة في الشوط الثاني، وسجل البديل الهدف الثاني، ليتوج هجمة مرتدة جيدة.

لكن هذه الأمسية لم تكن لتنتهي بخسارة ميامي. فقد حرص أحد اللاعبين المخضرمين على ذلك. كان سواريز أول من استجاب لتمريرة من ركلة ركنية وسدد الكرة بضربة رأسية في المرمى الخالي.

سعى ميامي لتسجيل هدف الفوز. أضاع ماكسي فالكون فرصتين في الدقائق الأخيرة. وسدد ميسي الكرة في العارضة. لكن هدف الفوز لم يأتِ أبدًا.

    حارس المرمى والدفاع

    داين سانت كلير (5/10):

    لم يستطع فعل أي شيء حيال الهدف الأول، وانطلق في الاتجاه الخاطئ عند الهدف الثاني.

    إيان فراي (6/10):

    ساعد في تسجيل الهدف الأول لميامي وقدم أداءً قوياً.

    ماكسي فالكون (4/10):

    فقد الكرة عدة مرات وعانى من مشاكل في التمركز.

    ميكايل (6/10):

    واجه صعوبة في التعامل مع سرعة جايدن نيلسون في الشوط الثاني.

    نواه ألين (5/10):

    مباراة يجب نسيانها. كان قوياً دفاعياً لكنه كان غير دقيق مع الكرة بشكل غير معهود.

    خط الوسط

    ديفيد أيالا (5/10):

    كان محظوظًا جدًا لعدم احتساب ركلة جزاء ضده في أول 60 ثانية. لم يقدم الكثير من الاستقرار في خط الوسط.

    رودريغو دي بول (8/10):

    كان حاضراً في كل مكان طوال المباراة. كان الأكثر استحواذاً على الكرة، وغطى مساحة كبيرة وساعد في الدفاع.

    تيلاسكو سيغوفيا (6/10):

    بذل جهدًا كبيرًا وكان موثوقًا به عندما كانت الكرة في حوزته.

    هجوم

    تاديو أليندي (6/10):

    قدم أداءً جيدًا على الجانب الأيمن وصنع فرصتين. لكنه أضاع فرصة التسجيل في اللحظة الحاسمة.

    ليونيل ميسي (8/10):

    سجل الهدف الأول لميامي وكاد يسجل عدة أهداف أخرى. أجبر ستوفر على القيام بعدة تصديات رائعة.

    ماتيو سيلفيتي (6/10):

    أضاع بضع فرص جيدة، بما في ذلك فرصة كبيرة في الدقائق الأخيرة.

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير الفني

    غونزالو لوجان (6/10):

    قدم أداءً قوياً في الجانب الأيمن.

    يانيك برايت (7/10):

    تلقى بطاقة صفراء بعد دقيقة واحدة من دخوله الملعب، لكنه كان أكثر انضباطًا بعد ذلك.

    جيرمان بيرتيرامي (5/10):

    لم يقدم الكثير بعد دخوله من مقاعد البدلاء.

    لويس سواريز (8/10):

    كان رائعاً بعد دخوله من مقاعد البدلاء. سجل هدف التعادل وكان بإمكانه تسجيل هدف آخر في الدقائق الأخيرة.

    دانيال بينتر (غير متاح):

    لم يتح له الوقت ليترك بصمة.

    خافيير ماسكيرانو (6/10):

    تبديلاته كانت ناجحة بالتأكيد، لكن المدرب سيشعر بخيبة أمل لأن ميامي أهدرت الكثير من الفرص. لم يكن هذا بالتأكيد بداية حلمية في ملعبهم الجديد.

