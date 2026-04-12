كان ينبغي لميامي أن يسجل في الدقائق الأولى عندما مرّر ميسي كرة عرضية إلى الألماني برترامي. لكن الدولي المكسيكي أهدر الفرصة على نحو سيئ والمرمى مشرّع أمامه. ثم بادر ريد بولز بالتسجيل أولًا. جوليان هال، الذي قدّم أداءً ممتازًا طوال الليل، انطلق على الجناح، وراوغ مدافعه إلى الداخل، ثم مرّر إلى خورخي روفالكابا الذي أنهى الكرة في الشباك متجاوزًا حارسًا عاجزًا.

البلشونات عادلوا النتيجة مع آخر ركلة في الشوط الأول. رودريغو دي بول أرسل عرضية مقوّسة إلى القائم البعيد، ليتلقفها ماتيو سيلفيتي ويضعها في الزاوية السفلية.

كان ينبغي لميسي أن يسجل خلال دقيقتين من بداية الشوط الثاني، لكنه سدد بعيدًا بعد أن تخلص من رقابته. ولم يخطئ برترامي بعد ذلك بقليل. إذ سقطت الكرة للمكسيكي داخل منطقة الجزاء، فاستدار وسددها بقوة إلى الشباك مسجلًا هدفه الأول في الدوري الأمريكي MLS.

اعتقد ريد بولز أنهم سجلوا الهدف الثاني عند الدقيقة 60، لكن كيد كاول كان متسللًا بفارق ضئيل في بناء الهجمة التي سبقت إنهاء روبرت فولودر المتقن. لكنهم تمكنوا في النهاية من إدراك التعادل. وكان هال في قلب اللقطة مرة أخرى، إذ استدار وتجاوز مدافعه وأرسل عرضية حوّلها الشاب الآخر أدري مهمتي إلى الشباك.

ضغط الضيوف من أجل هدف الفوز. لكن ميامي أظهر جودة دفاعية في الدقائق الأخيرة. وبعد أن أجبر لويس سواريز إيثان هورفاث على تصدٍ رائع في الدقيقة 90، بدا التعادل نتيجة عادلة.

