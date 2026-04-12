Inter Miami CF v New York Red BullsGetty Images Sport
تقييمات لاعبي إنتر ميامي أمام نيويورك ريد بولز: خيرمان بيرتيرامي يسجل أخيرًا، لكن جوليان هول يعاقب «البلشون»

أخيرًا سجّل الألماني بيرترام أهدافًا، وخلق إنتر ميامي فرصًا وفيرة، لكن هفوات دفاعية كلفته كثيرًا في تعادل مثير 2-2 مع نيويورك ريد بولز. كما كان ليونيل ميسي هادئًا على غير عادته، ومع ذلك قدّم الضيوف قدرًا كبيرًا من الجودة الهجومية واستحقوا النتيجة.

كان ينبغي لميامي أن يسجل في الدقائق الأولى عندما مرّر ميسي كرة عرضية إلى الألماني برترامي. لكن الدولي المكسيكي أهدر الفرصة على نحو سيئ والمرمى مشرّع أمامه. ثم بادر ريد بولز بالتسجيل أولًا. جوليان هال، الذي قدّم أداءً ممتازًا طوال الليل، انطلق على الجناح، وراوغ مدافعه إلى الداخل، ثم مرّر إلى خورخي روفالكابا الذي أنهى الكرة في الشباك متجاوزًا حارسًا عاجزًا.

البلشونات عادلوا النتيجة مع آخر ركلة في الشوط الأول. رودريغو دي بول أرسل عرضية مقوّسة إلى القائم البعيد، ليتلقفها ماتيو سيلفيتي ويضعها في الزاوية السفلية.

كان ينبغي لميسي أن يسجل خلال دقيقتين من بداية الشوط الثاني، لكنه سدد بعيدًا بعد أن تخلص من رقابته. ولم يخطئ برترامي بعد ذلك بقليل. إذ سقطت الكرة للمكسيكي داخل منطقة الجزاء، فاستدار وسددها بقوة إلى الشباك مسجلًا هدفه الأول في الدوري الأمريكي MLS.

اعتقد ريد بولز أنهم سجلوا الهدف الثاني عند الدقيقة 60، لكن كيد كاول كان متسللًا بفارق ضئيل في بناء الهجمة التي سبقت إنهاء روبرت فولودر المتقن. لكنهم تمكنوا في النهاية من إدراك التعادل. وكان هال في قلب اللقطة مرة أخرى، إذ استدار وتجاوز مدافعه وأرسل عرضية حوّلها الشاب الآخر أدري مهمتي إلى الشباك.

ضغط الضيوف من أجل هدف الفوز. لكن ميامي أظهر جودة دفاعية في الدقائق الأخيرة. وبعد أن أجبر لويس سواريز إيثان هورفاث على تصدٍ رائع في الدقيقة 90، بدا التعادل نتيجة عادلة.

هدف يقيّم لاعبي إنتر ميامي من ملعب نو...

    حارس المرمى والدفاع

    داين سانت كلير (6/10):

    لم يكن بوسعه فعل أي شيء حيال هدفي ريد بولز. وكانت ليلة هادئة إلى حد كبير بخلاف ذلك. 

    إيان فراي (8/10):

    أداء ظهير أيمن هجومي منطلق. ركض صعودًا وهبوطًا على الجناح، وصنع فرصًا، وكان من المفترض على الأرجح أن يحقق تمريرتين حاسمتين خلال 15 دقيقة. وكان صلبًا أيضًا عندما لعب على يمين ثلاثي الدفاع. 

    ماكسي فالكون (5/10):

    متقلب تمامًا. قام ببعض التدخلات الدفاعية الحاسمة في اللحظات الأخيرة، لكنه أُمسك خارج موقعه بشكل سيئ للغاية في هدف ريد بولز.

    ميكايل (5/10):

    فقد مراقبة هول في هدف ريد بولز الافتتاحي. ولم يستطع التعامل إطلاقًا مع سرعة هول. مباراة تُنسى. 

    سيرخيو ريغيليون (4/10):

    شوط أول أشبه بالكابوس قليلًا. لم يستطع مجاراة سرعة ريد بولز على الجناح وكان مهملًا بعض الشيء في الهجوم. 

    • إعلان
    خط الوسط

    ماتيو سيلفيتي (7/10):

    كان نشيطًا، ثم هدأ، ثم سجل هدفًا رائعًا.

    يانيك برايت (6/10):

    أفسد هجمات الخصم، وأتمّ بعض المراوغات، لكنه لا يقدّم الشرارة الإبداعية التي يحتاجها ميامي من تلك المنطقة.

    تيلاسكو سيغوفيا (7/10):

    استعاد الكرة في التحضير لهدف ميامي الأول. صنع بعض الفرص. معدل عمله قيّم للغاية.

    رودريغو دي بول (8/10):

    كان ينبغي أن يسجل في الشوط الأول، لكنه عوّض ذلك بتمريرة حاسمة جميلة. قدّم أداءً جيدًا بما يكفي في دور لاعب خط وسط أيمن، وكان أفضل بكثير عندما نُقل إلى العمق في الشوط الثاني.

    هجوم

    جيرمان بيرتيرامي (6/10):

    أضاع فرصة محققة تمامًا خلال الدقائق العشر الأولى. أمضى نحو 50 دقيقة دون أن يفعل الكثير. سجّل هدفًا جاء إلى حدّ ما بالصدفة. ثم اختفى بعد ذلك. 

    ليونيل ميسي (7/10):

    جعل بعض الخصوم يبدون في غاية السذاجة، وفتح المساحات، وصنع هدف بيرتيرامي. أجبر الحارس على تصدٍ مذهل في الدقائق الأخيرة. أمسية عمل جيدة - حتى وإن جاءت من دون هدف.

    الاشتراكات والمدير

    دانيال بينتر (7/10):

    غيّر دخوله كل شيء. سمح لميامي بالتحول إلى ثلاثة مدافعين وقدم جودة حقيقية على الطرفين. 

    غونزالو لوخان (6/10)

    دخل لتوفير بعض التغطية الدفاعية التي لم يقدمها فعليًا. 

    لويس سواريز (غير مُقيَّم):

    أهدر فرصة جيدة بعد ثوانٍ من دخوله. وانتزع تصديًا رائعًا من هورفاث في الدقائق الأخيرة. 

    خافيير ماسكيرانو (5/10):

    أجرى تغييرات، ومنح بيرتراميه فرصة البدء في العمق. كان ميامي جيدًا في الشوط الأول وأفضل في الثاني. لكن الهفوات الدفاعية كلفتهم. ليست هذه نتيجة سيئة، لكن لا تزال لدى ميامي أسئلة بحاجة إلى إجابة. 

