تقييمات لاعبي أرسنال في مباراة إيفرتون: ماكس داومان، أنت نجم! التأثير المذهل للواعد الشاب يقود «المدفعجية» إلى فوز حاسم على «التوفيز» في دفعة قوية لسباق اللقب

في الدقيقة 17، انطلق دوايت ماكنيل من الجهة اليمنى وسدد كرة قوية نحو المرمى، لكن تسديدته ارتطمت بالقائم، وذلك بعد ثوانٍ معدودة من قيام ريكاردو كالافيوري بصدّ رائع لمنع الجناح من التسجيل داخل منطقة الجزاء.

في الدقيقة 23، ألقى كاي هافرتز بنفسه على الأرض داخل منطقة الجزاء بعد تدخل من مايكل كين، لكن لم يتم احتساب ركلة جزاء. أظهرت الإعادة أنه ربما تعرض لعرقلة، لكن المبالغة في السقوط لعبت بالتأكيد دوراً في عدم احتساب الركلة.

في ضربة قوية لميكيل أرتيتا وآمال آرسنال في الصدارة، تم استبدال جوريان تيمبر قبل نهاية الشوط الأول بسبب إصابة عضلية واضحة.

أنقذ رايا مرماه بتصدي رائع بعد الاستراحة، عندما استدار بيتو داخل المنطقة وسدد كرة أرضية، لكن الحارس الإسباني مد قدمه ليحرمه من التسجيل.

في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، أشرك أرتيتا ماكس داومان، بعد أن كان قد أشرك فيكتور جيوكيريس بدلاً من هافيرتز، في محاولة يائسة من أرسنال لتسجيل هدف الفوز.

ولعب داومان دورًا رئيسيًا في الهدف الأول لأرسنال، حيث أرسل عرضية رائعة إلى داخل منطقة الجزاء تم تمريرها إلى جيوكيريس ليسجل الهدف، قبل أن يسجل هدفًا رائعًا منفردًا في اللحظات الأخيرة. يا له من تأثير.

