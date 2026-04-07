كاد آرسنال أن يتأخر في النتيجة خلال الدقائق الخمس الأولى التي بالكاد لمس فيها الكرة، بعدما شق عثمان ديوماندي الدفاع بتمريرة متقنة بوجه القدم الخارجي إلى ماكسي أراوخو، الذي تصدى دافيد رايا لتسديدته وحوّلها إلى العارضة.

وكاد ديوماندي أن يودع الكرة في شباكه عند الطرف الآخر عندما قابل برأسه كرة ثابتة خبيثة نفذها مارتن أوديغارد وعبرت منطقة الست ياردات بالكامل، ثم ارتدت عرضية نوني مادويكي من الركنية التالية من أعلى العارضة، قبل أن يسدد النرويجي الكرة المرتدة خارج المرمى.

ولم يجد آرسنال طريق الشباك حتى الدقيقة 64 عندما لفّ مارتن زوبيميندي الكرة داخل المرمى عند القائم القريب من مسافة 20 ياردة، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي التسلل على فيكتور جيوكيريس الهادئ خلال بناء الهجمة.

ومع دخول المباراة مراحلها الختامية، كان رايا منقذ «المدفعجية» مجدداً عندما قدم تصدياً رائعاً أرضياً إلى يساره ليحرم جيني كاتامو، بعدما اندفع لويس سواريز مبتعداً عن ريكاردو كالافيوري على الجهة اليمنى. وفي الطرف الآخر، توغل غابرييل مارتينيلي من اليسار إلى العمق وأطلق تسديدة، أحسن روي سيلفا التعامل معها بإمساك محاولته القوية.

ثم تصدى رايا مرتين متتاليتين ليحرم كاتامو وسواريز من مسافة قريبة، بينما تمسك آرسنال بالصمود للحفاظ على شباكه نظيفة، قبل أن يحظى بنهاية مثيرة في الوقت بدل الضائع. أرسل مارتينيلي عرضية ممتازة، وكان لدى هافيرتس الوقت والمساحة لترويض الكرة قبل أن يضعها من تحت سيلفا، ليفجر فرحة الجماهير التي حضرت من خارج الديار في المدرج العلوي.

