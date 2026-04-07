Kai Havertz Arsenal HICGetty/GOAL

تقييمات لاعبي أرسنال أمام سبورتينغ لشبونة: عرض متأخر جديد من كاي هافرتس! هدف في اللحظات الأخيرة وأداء استثنائي من ديفيد رايا يجنبان «المدفعجية» إحراج دوري أبطال أوروبا

سيدخل أرسنال مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام سبورتينغ لشبونة متقدماً 1-0 بعد فوزه في لشبونة يوم الثلاثاء. ودخل كاي هافرتس بديلاً ليسجل في الدقيقة الأخيرة من مباراة افتقرت بشدة إلى الجودة حتى لحظاتها الأخيرة، وأصبح لدى «المدفعجية» الآن قدم في نصف النهائي.

كاد آرسنال أن يتأخر في النتيجة خلال الدقائق الخمس الأولى التي بالكاد لمس فيها الكرة، بعدما شق عثمان ديوماندي الدفاع بتمريرة متقنة بوجه القدم الخارجي إلى ماكسي أراوخو، الذي تصدى دافيد رايا لتسديدته وحوّلها إلى العارضة.

وكاد ديوماندي أن يودع الكرة في شباكه عند الطرف الآخر عندما قابل برأسه كرة ثابتة خبيثة نفذها مارتن أوديغارد وعبرت منطقة الست ياردات بالكامل، ثم ارتدت عرضية نوني مادويكي من الركنية التالية من أعلى العارضة، قبل أن يسدد النرويجي الكرة المرتدة خارج المرمى.

ولم يجد آرسنال طريق الشباك حتى الدقيقة 64 عندما لفّ مارتن زوبيميندي الكرة داخل المرمى عند القائم القريب من مسافة 20 ياردة، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي التسلل على فيكتور جيوكيريس الهادئ خلال بناء الهجمة.

ومع دخول المباراة مراحلها الختامية، كان رايا منقذ «المدفعجية» مجدداً عندما قدم تصدياً رائعاً أرضياً إلى يساره ليحرم جيني كاتامو، بعدما اندفع لويس سواريز مبتعداً عن ريكاردو كالافيوري على الجهة اليمنى. وفي الطرف الآخر، توغل غابرييل مارتينيلي من اليسار إلى العمق وأطلق تسديدة، أحسن روي سيلفا التعامل معها بإمساك محاولته القوية.

ثم تصدى رايا مرتين متتاليتين ليحرم كاتامو وسواريز من مسافة قريبة، بينما تمسك آرسنال بالصمود للحفاظ على شباكه نظيفة، قبل أن يحظى بنهاية مثيرة في الوقت بدل الضائع. أرسل مارتينيلي عرضية ممتازة، وكان لدى هافيرتس الوقت والمساحة لترويض الكرة قبل أن يضعها من تحت سيلفا، ليفجر فرحة الجماهير التي حضرت من خارج الديار في المدرج العلوي.

هدف يُقيّم لاعبي آرسنال من ملعب خوسيه ألفالادي...

    حارس المرمى والدفاع

    ديفيد رايا (8/10):

    قام بعدة تصديات رائعة لإبقاء أرسنال صامدًا. قد تكون تلك التصديات حاسمة في تحديد مصير أرسنال الأوروبي.

    بن وايت (6/10):

    تعرّض للإرباك أمام أراوخو النشيط في البداية، لكنه استعاد توازنه مع تقدم المباراة وكان أكثر صلابة هنا مما كان عليه في بعض مشاركاته الأخيرة الصعبة.

    ويليام ساليبا (7/10):

    أزال خطورة المهاجم المتألق سواريز في العمق بفضل قوته البدنية الهائلة. وبرز حين أبعد الكرة السائبة برأسه بعد أن ارتطمت تسديدة أراوخو بالعارضة.

    غابرييل ماغالهاييس (6/10):

    كان مفيدًا بالمثل في اللعب المفتوح، وكان بطبيعة الحال الهدف المفضل في الكرات الثابتة، حتى وإن لم تنجح هذه المرة.

    ريكاردو كالافيوري (5/10):

    ظهر في مراكز مختلفة عبر الملعب لمحاولة مفاجأة سبورتينغ وهو غافل. لم يُظهر رغبة كبيرة في أداء واجباته الدفاعية، إذ كان كاتامو يتجاوزه كثيرًا.

    خط الوسط

    مارتن زوبيميندي (5/10):

    كان أفضل ما في ليلة اللاعب الإسباني هدفه الذي أُلغي، والذي كان منصفًا أنه سُدِّد بشكل جيد جدًا. ومع ذلك، أصبح قطعة زائدة لا لزوم لها في خط الوسط مع لعب المباراة بإيقاع بطيء جدًا. لم يكن مغامرًا كثيرًا في تمريراته.

    ديكلان رايس (6/10):

    بدا ثقيل الحركة عند الاستحواذ، لكن على الأقل أسلوبه القوي الذي لا يكلّ ضمن أن أرسنال لم يغرق تمامًا عندما ضغط سبورتينغ على ضيوفه بذكاء.

    مارتن أوديغارد (6/10):

    تراجع إلى العمق لمحاولة دفع اللعب إلى الأمام. إذا كان هناك لاعب من أرسنال سيصنع فرصة من لعب مفتوح خلال الساعة الأولى فسيكون هو، رغم أنه هو أيضًا عانى كثيرًا في اختراق دفاع سبورتينغ. خرج لصالح هافيرتز بعد دقائق قليلة من تعرضه لكدمة.

    هجوم

    نوني مادويكي (6/10):

    قدّم لمحات من الجودة كلما وصلت إليه الكرة، مُظهرًا رغبة في تجاوز المدافعين لم يُبدِها أيّ من أساسيي أرسنال الآخرين. أصاب العارضة مباشرةً من ركلة ركنية. استُبدِل بدومان.

    فيكتور جيوكيريس (5/10):

    كان من الصعب أحيانًا تذكّر أن السويدي كان يلعب. ولم يساعده أن أبرز مساهماته كانت وجوده في موقف تسلل أدى إلى إلغاء هدف زوبيمندي. أُسكت في عودته إلى لشبونة.

    لياندرو تروسارد (5/10):

    أُزيح عن مجريات المباراة، حتى عندما تحرّك إلى العمق قادمًا من الجناح ليلمس الكرة أكثر. وبشكل غير مفاجئ خرج ليحلّ محله صاحب السرعة مارتينيلي.

    الاشتراكات والمدير

    كاي هافرتس (8/10):

    حلّ بدلاً من أوديغارد في الدقائق العشرين الأخيرة. لم يفعل الكثير حتى ظهر ليسجّل ذلك الهدف الحاسم.

    ماكس داومان (6/10):

    حظي بتصفيق حار من الجماهير المسافرة بعد دخوله بدلاً من مادويكي. كان أحد أكثر لاعبي آرسنال إيجابية وشراسة.

    غابرييل مارتينيلي (8/10):

    دخل بدلاً من تروسارد. اختبر سيلفا بتسديدة قوية بعد دخوله بقليل قبل أن يصنع لهافرتس هدف الفوز.

    ميكيل أرتيتا (7/10):

    نجح مدرب آرسنال في قلب مجريات مباراة سيئة لصالح فريقه بقرار جريء من مقاعد البدلاء.

