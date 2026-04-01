تقييمات لاعبي المنتخب الأمريكي لكرة القدم في مباراة البرتغال: كريستيان بوليسيتش وزملاؤه عاجزون عن مجاراة المنافس في هزيمة ثانية على التوالي

أتلانتا -- بعد عطلة نهاية أسبوع حافلة بالحديث عن الحماس، خرج المنتخب الأمريكي لكرة القدم للرجال بقوة. لم يكن هناك نقص في الجهد أو الروح القتالية أمام البرتغال، لا سيما في الدقائق الأولى. كانت هناك لحظات ستثير إحباط ماوريسيو بوكيتينو، نعم، لكنه حصل عموماً على الكثير مما طلبه.

ما افتقر إليه المنتخب الأمريكي يوم الثلاثاء هو اللحظات ذات الجودة الحقيقية. أما البرتغال فقد تمتعت بها، وكان ذلك هو الفارق في الفوز 2-0.

برونو فرنانديز، نجم مانشستر يونايتد، صنع كلا الهدفين. استغل ترينكاو الفرصة في الشوط الأول، حيث استغل كل المساحة التي فتحها له فرنانديز ليسجل الهدف الأول. استغل جواو فيليكس فرصته أيضًا، وعاقب المنتخب الأمريكي على دفاعه السيئ في الكرات الثابتة بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء. كانت تلك اللحظات هي الفارق، وكلاهما سيترك المنتخب الأمريكي محبطًا.

ومما زاد الطين بلة أن المنتخب الأمريكي كان لديه فرصه الخاصة. كريستيان بوليسيتش، الذي لا يزال عدم تسجيله للأهداف موضوعًا للجدل، حصل على بعض الفرص الجيدة للتسجيل. لم يسجل النجم الأمريكي أي هدف في آخر ثماني مباريات دولية (534 دقيقة) - وهي أطول فترة جفاف تهديفي له مع المنتخب الوطني وثاني أطول فترة من حيث الدقائق.

كان هناك لاعبون آخرون اقتربوا من التسجيل أيضًا. أجبر مالك تيلمان الحارس على التصدي لتسديدة مبكرة. أخطأ ويستون ماكيني المرمى في الدقائق الأولى من المباراة. كما أخطأ فولارين بالوغون، الذي دخل من على مقاعد البدلاء، المرمى أيضًا.

هل يشكل الافتقار إلى التنفيذ والجودة مصدر قلق مع اقتراب كأس العالم؟ ربما. لكن هذا كان أيضاً منتخب البرتغال القادر على المنافسة على اللقب هذا الصيف. كان من المتوقع أن يقدموا لحظات سحرية. لم تجد الولايات المتحدة أي لحظات من هذا القبيل - ولهذا السبب انتهت المباراة بهزيمة أخرى بفارق أهداف أمام قوة أوروبية.

