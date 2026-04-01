تقييمات لاعبي البرتغال في مباراة الولايات المتحدة: برونو فرنانديز يتألق وجواو فيليكس يثير الإعجاب في غياب كريستيانو رونالدو

صمدت البرتغال جيدًا أمام الضغط الأمريكي في الدقائق الأولى، حيث تعامل خط الدفاع المُعدل مع الهجمات المتنقلة لكل من كريستيان بوليسيتش ومالك تيلمان.

كما كانت البرتغال هي المحرك الرئيسي للهجمات المرتدة. قدم فرنانديز أداءً ممتازًا في دور رقم 10، وسدد كرة قوية في الدقيقة الثامنة تصدى لها مات فريز. وكان فرنانديز أيضًا هو من صنع الهدف الأول. انطلق من الخلف، لكن كريس ريتشاردز أغلق زاوية التسديد أمامه. رد فرنانديز بتمريرة خلفية دقيقة إلى ترينكاو، الذي سدد الكرة في المرمى محرزًا التقدم 1-0.

وجاء الهدف الثاني بعد الاستراحة بوقت قصير. وكان فرنانديز في قلب تلك اللعبة أيضًا. أرسل كرة عالية إلى قدمي فيليكس، الذي سيطر عليها وسددها من أعلى منطقة الجزاء. كان هناك بعض الدفاع الذي يجب القيام به مع اقتراب نهاية المباراة، لكن مارتينيز كان سعيدًا إلى حد ما بالاستفادة من لاعبيه البدلاء. بحلول الدقيقة 80، حتى سا كان يحصل على قسط من الراحة. لم تكن هذه المباراة دليلًا على أن السيليساو ستفوز بكأس العالم. لكنها كانت عرضًا جيدًا ضد خصم أقل شأنًا.

