Thomas Hindle

تقييمات لاعبي البرتغال في مباراة المنتخب الأمريكي: برونو فرنانديز يتألق بينما يثير جواو فيليكس الإعجاب في غياب كريستيانو رونالدو

تقييمات
البرتغال
برونو فيرنانديش
جواو فيليكس
الولايات المتحدة الأمريكية ضد البرتغال

سجل برونو فرنانديز تمريرتين حاسمتين، بينما سجل جواو فيليكس هدفاً، لتفوز البرتغال على الولايات المتحدة بنتيجة 2-0 يوم الثلاثاء. وسجلت "السيليساو" هدفين قبل وبعد الاستراحة، وحافظت على انضباطها خلال الشوطين لتحقق فوزاً سهلاً في أتلانتا. كان المدرب روبرتو مارتينيز يتمنى أن يكون كريستيانو رونالدو تحت تصرفه، لكنه سيستمد الثقة من حقيقة أن فريقه تمكن من إنجاز المهمة بدون نجمه الأساسي.

صمدت البرتغال جيدًا أمام الضغط الأمريكي في الدقائق الأولى، حيث تعامل خط الدفاع المُعدل مع الهجمات المتنقلة لكل من كريستيان بوليسيتش ومالك تيلمان. 

كما كانت البرتغال هي المحرك الرئيسي للهجمات المرتدة. قدم فرنانديز أداءً ممتازًا في دور رقم 10، وسدد كرة قوية في الدقيقة الثامنة أجبرت مات فريز على التصدي لها. وكان فرنانديز أيضًا هو من صنع الهدف الأول. انطلق من الخلف، لكن كريس ريتشاردز أغلق زاوية التسديد أمامه. رد فرنانديز بتمريرة خلفية دقيقة إلى ترينكاو، الذي سدد الكرة في المرمى محرزًا التقدم 1-0.

وجاء الهدف الثاني بعد الاستراحة بوقت قصير. وكان فرنانديز في قلب تلك اللعبة أيضًا. أرسل كرة عالية إلى قدمي فيليكس، الذي سيطر عليها وسددها من أعلى منطقة الجزاء. كان هناك بعض الدفاع مع اقتراب نهاية المباراة، لكن مارتينيز كان سعيدًا إلى حد ما بالاستفادة من لاعبيه البدلاء. بحلول الدقيقة 80، حتى سا كان يحصل على قسط من الراحة. لم تكن هذه المباراة دليلًا علىأن السيليساو ستفوز بكأس العالم. لكنها كانت عرضًا جيدًا أمام خصم أقل شأنًا. 

GOAL تقيم لاعبي البرتغال في ملعب مرسيدس بنز...

    حارس المرمى والدفاع

    خوسيه سا (7/10):

    كان يقظاً وقام ببعض التصديات الرائعة في الشوط الأول. تم استبداله بعد 80 دقيقة عقب أداء قوي. 

    ديوغو دالوت (6/10):

    قدم أداءً جيداً على الجانب الأيمن. نجح في إيقاف تيلمان بشكل كافٍ وحافظ على استقرار فريقه. 

    توماس أراوجو (7/10):

    تعامل مع تحركات بوليسيتش في الشوط الأول، وبدا أنه أزعجه قليلاً. 

    غونكالو إيناسيو (6/10):

    أداء واعد من مدافع يحاول إثبات نفسه ليكون ضمن التشكيلة الأساسية. 

    جواو كانسيلو (7/10):

    شارك في بناء الهجمات، لكنه خسر السرعة أمام تيم ويه في بعض المواقف.

    خط الوسط

    فيتينها (7/10):

    نسق اللعب من العمق، وتقدم جيدًا إلى الأمام. أكمل تمريرات أكثر من أي لاعب آخر أثناء وجوده على أرض الملعب. 

    سامو (6/10):

    قدم أداءً منضبطًا في قلب خط الوسط قبل استبداله في الشوط الأول. 

    برونو فرنانديز (8/10):

    أفضل لاعب على أرض الملعب بفارق كبير. كان بإمكانه التسجيل في وقت مبكر، وصنع هدفين، وقاد اللعب. 

    هجوم

    ترينكاو (7/10):

    سجل هدفه بشكل رائع، حتى لو كان قد أتيحت له مساحة واسعة للقيام بذلك.

    غونكالو راموس (5/10):

    لم تكن هذه أفضل مبارياته. كان يركض باستمرار، لكنه لم يحصل على فرص كثيرة للتسجيل. 

    بيدرو نيتو (5/10):

    كان مجرد متفرج في الحقيقة. لا يمكن انتقاد معدل أدائه، لكن مشاركته كانت محدودة في أحسن الأحوال. 

    اللاعبون الاحتياطيون والمدير الفني

    أنطونيو سيلفا (6/10):

    كان أداءه جيدًا في مركز الدفاع، حتى وإن كان قد تعرض للضغط من قبل هجوم أمريكي أكثر ديناميكية. 

    ماتيوس نونيس (6/10):

    مرر الكرة بشكل جيد، وتقدم إلى الأمام بين الحين والآخر. 

    نونو مينديز (7/10):

    تراجع للدفاع، وانطلق إلى الثلث الأخير من الملعب، وقام بكل شيء بينهما. لاعب من الطراز الرفيع. 

    فرانسيسكو كونسيكاو (5/10):

    مراوغة واحدة فقط في 45 دقيقة. 

    روبن نيفيس (7/10):

    حافظ على حركة الكرة. سيكون بالتأكيد في التشكيلة الأساسية هذا الصيف. 

    جواو فيليكس (8/10):

    سجل هدفه بشكل رائع ولم يكن لديه الكثير ليفعله. 

    ريكاردو هورتا (7/10):

    نجح في 100% من تمريراته، لكنه لم يحصل على فرصة واضحة للتسجيل من الجانب الأيسر. 

    باولينيو (6/10):

    استخدم قوته البدنية ولم يقدم الكثير غير ذلك. 

    ريناتو فيغا (غير متاح):

    لم يكن لديه الوقت الكافي لإحداث تأثير. 

    ريكاردو فيلهو (غير متاح):

    دخل الملعب في وقت قصير لم يغير فيه مجرى المباراة

    ماتيوس فرنانديز (غير متاح):

    دخل الملعب قبل خمس دقائق فقط من نهاية المباراة. 

    روبرتو مارتينيز (7/10):

    لعب بنحو نصف تشكيلته الأساسية، واستفاد من جميع التبديلات. لم يكن أداءً مذهلاً، لكن الجميع حافظوا على لياقتهم، وكانت هناك بعض اللحظات الجيدة في الهجوم. 