تقييمات لاعبات مانشستر يونايتد في مباراة تشيلسي: خطأ دومينيك يانسن الكارثي يكلف «الشياطين الحمر» غالياً في الهزيمة بنهائي كأس الرابطة

كادت إليزابيث تيرلاند أن تفتتح التسجيل في الدقيقتين الأوليين عندما أجبرت هانا هامبتون على التصدي لتسديدة من مسافة 25 ياردة، لكن يونايتد تأخر في النتيجة عندما استولت جيمس على الكرة من يانسن بعد أن أخطأت في السيطرة عليها عقب رمية تماس بالقرب من منطقة الجزاء الخاصة بفريقها. وبذلك تمكنت نجمة المنتخب الإنجليزي جيمس من المراوغة داخل منطقة الجزاء وتضليل فالون توليس-جويس بتسديدتها.

سعى يونايتد للرد، حيث هددت تيرلاند المرمى مرة أخرى، أولاً بتسديدة مرت بعيدة عن المرمى من حافة المنطقة، ثم بتسديدة زاوية ارتطمت بالعارضة. لكن مايا لو تيسييه اضطرت للتأهب في الطرف الآخر، حيث ركضت للخلف لتمنع أليسا طومسون من التسجيل بعد أن انطلقت مهاجمة الولايات المتحدة نحو المرمى.

أهدرت إلين وانغرهايم أفضل فرصة لـ يونايتد في الثواني الأخيرة من الشوط الأول عندما أخطأت التسديد من مسافة قريبة بعد انطلاقة رائعة وتمريرة عرضية من ميلفين مالارد، بينما سددت ليزا نالسوند كرة قوية تصدى لها هامبتون بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني.

لكن تشيلسي تمكنت في النهاية من فرض سيطرتها على المباراة وحسمت أول لقب لها هذا الموسم عندما تغلبت بيفر-جونز على هانا لوندكفيست وسددت الكرة من مسافة قريبة لتتجاوز توليس-جويس.

