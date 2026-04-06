Goal.com
مباشر
Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images
Ameé Ruszkai

ترجمه

تقييمات لاعبات مانشستر سيتي للسيدات أمام برمنغهام: هدف خديجة شو يمهّد لمواجهة نارية في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي

فقرات ومقالات

ساعد الهدف المبكر لخديجة شو مانشستر سيتي على ترتيب مواجهة نارية في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي، بعدما تغلب متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات على متصدر دوري الدرجة الثانية برمنغهام 1-0 مساء الاثنين. ولم يكن السيتي قد خسر قط أمام منافس من درجة أدنى في المسابقة، ومع أن أصحاب الأرض المتألقين قدموا أداءً جيدًا، فإن هذا السجل نادرًا ما بدا مهددًا بالتغير عندما افتتحت شو التسجيل بعد ثماني دقائق فقط.

هذا ليس للقول إن برمنغهام لم يلعب جيدًا. فقبل هذه المباراة، وبعد تحقيقه خمسة انتصارات في آخر ست مباريات، ضغط «البلوز» عاليًا وجعلوا ضيوفهم يبدون مهتزّين دفاعيًا، وإن كان ذلك من دون صناعة فرص محققة واضحة. ورغم تلك الإيجابيات، كان سيتي هو من افتتح التسجيل، بعدما استغلت شو تمريرة إيمان بني المتقنة لتسجل هدفها الحادي والعشرين هذا الموسم، في مباراتها السابعة والعشرين.

وأتيحت لمتصدرات دوري السوبر للسيدات (WSL) سلسلة من الفرص لتعزيز التقدم، لكنهن لم يتمكنّ من إيجاد اللمسة الحاسمة التي قدمتها شو ببراعة لكسر التعادل. سددت لورين هيمب كرة طائرة من مسافة قريبة بجوار المرمى، وشاهدت لورا كومبس كرة رأسية من عرضية هيمب ترتد خارج الملعب، فيما أطلقت آوبا فوجينو محاولة ضعيفة مباشرة نحو لوسي توماس، وكل ذلك قبل أن تقترب شو أكثر من مضاعفة الأفضلية عندما ارتطمت تسديدتها المحوّلة بالقائم.

ومع بقاء النتيجة 1-0، كان هناك دائمًا إحساس بأن تلك الفرص المهدرة قد ترتد بالسوء على جانب مانشستر، لا سيما مع بقاء برمنغهام إيجابيًا وبنائه الجيد للهجمات عند الاستحواذ ومواصلته إزعاج الخط الخلفي لمنافسيه بضغطه. لكن «البلوز» لم يتمكنوا من تحويل ذلك إلى فرص خطيرة حقيقية، لينهي الفريق المباراة ورؤوسه مرفوعة، وإن كان ذلك من دون أي تسديدة على المرمى.

وقام سيتي بمحاولة متأخرة لإحراز الهدف الثاني، مستفيدًا من تأثير البدلاء، إذ أجبرت يوي هاسيغاوا توماس على تصديين رائعين قبل أن تشاهد ريبيكا كناك كرة رأسية ترتد بقوة إلى خارج المرمى من العارضة. ومع ذلك، لم تكن هناك حاجة لتقدم أكبر. فقد تمكن «أبطال WSL شبه المؤكدين» من إنهاء المباراة وإقصاء متصدرات الدرجة الثانية، ليضربوا موعدًا مع مواجهة شهية في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي، الذي فاز على توتنهام في وقت سابق من اليوم، الشهر المقبل.

GOAL يقيم لاعبات مان سيتي في ملعب سانت أندروز...

  • حارس المرمى والدفاع

    خيارة كيتنغ (7/10):

    بدأت بشكل متذبذب قليلًا لكنها اكتسبت ثقة مع تقدم المباراة، وكان توقيتها لتدخلاتها جيدًا بانتظام لإحباط برمنغهام.

    إيمان بيني (7/10):

    قدمت تمريرة ممتعة لهدف شو الافتتاحي، وكانت تلك أبرز لقطة في مشاركة قوية.

    جايد روز (7/10):

    كانت رائعة في الاستحواذ ونادرًا ما خُسرت في الالتحامات الثنائية، لضمان عدم اختراق دفاع سيتي رغم بعض اللحظات المهزوزة.

    أليكس غرينوود (6/10):

    كانت بشكل مفاجئ غير دقيقة بالكرة أحيانًا مقارنة بمستواها.

    ليلى أوعاهبي (6/10):

    دافعت بشكل جيد نسبيًا لكنها كثيرًا ما كانت تُهدر في اللمسة/القرار الأخير.

  • Sam Coffey Manchester City Birmingham Getty Images

    خط الوسط

    سام كوفي (7/10):

    تولت الدور الأعمق في خط الوسط، وكانت تتراجع بانتظام إلى الخلف لاستلام الكرة من الدفاع ودفع سيتي إلى الأمام على أرض الملعب. كانت دقيقة في الاستحواذ ونجحت في الفوز بالعديد من الالتحامات.

    يوي هاسيغاوا (8/10):

    حرّكت الكرة بشكل جيد، وافتكتها بقوة عند فقدان الاستحواذ، واقتربت مرتين من تسجيل الهدف الثاني لسيتي بعدما أجبرت توماس على القيام بتصدّيات متأخرة رائعة.

    لورا كومبس (6/10):

    عانت في الفوز بعدد كبير من الالتحامات، لكنها كانت جيدة بالكرة ونشيطة بانطلاقاتها من العمق للمشاركة بانتظام في الهجمات.

  • هجوم

    أوبا فوجينو (6/10):

    تأرجحت مشاركتها بين الحضور والغياب في مجريات المباراة، مع بعض اللحظات الجيدة التي توازنت مع فترات هادئة.

    خديجة شو (8/10):

    استغلت فرصتها الكبيرة الوحيدة ببراعة، وكادت تسجل هدفًا ثانيًا عندما ارتدت محاولة جيدة بعد أن حُوِّلت إلى القائم. وكانت أيضًا عنصرًا مهمًا عند الدفاع في الكرات الثابتة.

    لورين هيمب (8/10):

    كانت نشطة طوال المباراة، وقدمت بعض العرضيات الرائعة لصناعة الفرص، وتمركزت هي نفسها في مواقع جيدة. كما جلبت قدرًا كبيرًا من الطاقة في الضغط.

  • Birmingham City v Manchester City - Adobe Women's FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    الاشتراكات والمدير

    كيرولين (6/10):

    كان لديها متسع كبير من الوقت للتأثير في المباراة لكنها واجهت صعوبة في الوصول إلى الكرة كثيراً، رغم أنها صنعت فرصة رائعة متأخرة لهاسيغاوا.

    ماري فاولر (7/10):

    لم تلمس الكرة كثيراً أيضاً، لكنها تركت أثراً عندما فعلت ذلك عبر عدة لمسات جميلة ونهج إيجابي.

    كيرستن كاسباراي (6/10):

    شهدت لحظتين من التسرع في الاستحواذ، لكنها استعادت هدوءها لتساعد سيتي على إنهاء المباراة.

    ريبيكا كناك (غير متاح):

    دخلت في وقت متأخر بينما كان سيتي يُنهي المباراة. كانت غير محظوظة بعدم التسجيل برأسية رائعة في اللحظات الأخيرة ارتطمت بالعارضة.

    أندريه ييغليرتس (7/10):

    نجح في تحقيق التوازن الصحيح عبر المداورة لإراحة بعض اللاعبات مع تجنب أي خسارة صادمة. كما أحسن استخدام دكة البدلاء لضمان أن فريقه أنهى المباراة فائزاً.

دوري السوبر الإنجليزي للسيدات
برايتون crest
برايتون
BHA
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
MCI