هذا ليس للقول إن برمنغهام لم يلعب جيدًا. فقبل هذه المباراة، وبعد تحقيقه خمسة انتصارات في آخر ست مباريات، ضغط «البلوز» عاليًا وجعلوا ضيوفهم يبدون مهتزّين دفاعيًا، وإن كان ذلك من دون صناعة فرص محققة واضحة. ورغم تلك الإيجابيات، كان سيتي هو من افتتح التسجيل، بعدما استغلت شو تمريرة إيمان بني المتقنة لتسجل هدفها الحادي والعشرين هذا الموسم، في مباراتها السابعة والعشرين.

وأتيحت لمتصدرات دوري السوبر للسيدات (WSL) سلسلة من الفرص لتعزيز التقدم، لكنهن لم يتمكنّ من إيجاد اللمسة الحاسمة التي قدمتها شو ببراعة لكسر التعادل. سددت لورين هيمب كرة طائرة من مسافة قريبة بجوار المرمى، وشاهدت لورا كومبس كرة رأسية من عرضية هيمب ترتد خارج الملعب، فيما أطلقت آوبا فوجينو محاولة ضعيفة مباشرة نحو لوسي توماس، وكل ذلك قبل أن تقترب شو أكثر من مضاعفة الأفضلية عندما ارتطمت تسديدتها المحوّلة بالقائم.

ومع بقاء النتيجة 1-0، كان هناك دائمًا إحساس بأن تلك الفرص المهدرة قد ترتد بالسوء على جانب مانشستر، لا سيما مع بقاء برمنغهام إيجابيًا وبنائه الجيد للهجمات عند الاستحواذ ومواصلته إزعاج الخط الخلفي لمنافسيه بضغطه. لكن «البلوز» لم يتمكنوا من تحويل ذلك إلى فرص خطيرة حقيقية، لينهي الفريق المباراة ورؤوسه مرفوعة، وإن كان ذلك من دون أي تسديدة على المرمى.

وقام سيتي بمحاولة متأخرة لإحراز الهدف الثاني، مستفيدًا من تأثير البدلاء، إذ أجبرت يوي هاسيغاوا توماس على تصديين رائعين قبل أن تشاهد ريبيكا كناك كرة رأسية ترتد بقوة إلى خارج المرمى من العارضة. ومع ذلك، لم تكن هناك حاجة لتقدم أكبر. فقد تمكن «أبطال WSL شبه المؤكدين» من إنهاء المباراة وإقصاء متصدرات الدرجة الثانية، ليضربوا موعدًا مع مواجهة شهية في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي، الذي فاز على توتنهام في وقت سابق من اليوم، الشهر المقبل.

