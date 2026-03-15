تقييمات لاعبات تشيلسي في مباراة مانشستر يونايتد: لا بد أنها لورين جيمس! نجمة "الليونيس" تلاحق فريقها السابق مجدداً وتقود "البلوز" إلى لقب كأس الرابطة

دخل مانشستر يونايتد هذه المباراة بعد أن حقق فوزًا واحدًا فقط في آخر 16 مواجهة مع «البلوز»، حيث كانت آخر هزيمة له في المباراة السابقة في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي. ومع ذلك، كان «الشياطين الحمر» هم الأفضل في الدقائق الأولى، وتألقت إليزابيث تيرلاند، التي لعبت ضمن ثنائي الهجوم، حيث كانت تسبب مشاكل متكررة لخط وسط تشيلسي من خلال استغلال المساحات الخالية والتسديد فور رؤية المرمى.

فريق سونيا بومباستور، الذي يسعى للدفاع عن لقبه بعد فوزه على مانشستر سيتي 2-1 في نهائي العام الماضي، تجاوز تلك العاصفة وتقدم في النتيجة بعد 20 دقيقة فقط عندما استغلت جيمس خطأ غير معتاد من دومينيك يانسن، وانطلقت داخل منطقة الجزاء وسددت الكرة بقوة لتتجاوز فالون توليس-جويس. كان هذا هدفها السادس في آخر سبع مباريات ضد يونايتد، الذي غادرته للعودة إلى نادي طفولتها تشيلسي.

حظيت أليسا طومسون بفرصة كبيرة لمضاعفة النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة من سيوكي نوسكن، لكن مايا لو تيسييه نجحت في إبعاد الكرة بتدخل دفاعي رائع. بعد ذلك، عاد مانشستر يونايتد ليبدو الأقرب للتسجيل، حيث سددت تيرلاند الكرة في العارضة وأهدرت إلين وانجرهيم فرصة من مسافة قريبة.

بالنظر إلى الغيابات الدفاعية التي عانى منها تشيلسي، فقد أبلى الفريق بلاءً حسناً في إبعاد الشياطين الحمر. كانت القائدة ميلي برايت غائبة، وتعرضت ناومي جيرما لإصابة في اليوم السابق للنهائي، ولم تستطع كاديشا بوكانان اللعب سوى لمدة ساعة، في أول مباراة لها كأساسية منذ نوفمبر 2024. عندما خرجت ناتالي بيورن، بديلة بوكانان، وهي تعرج وتبكي بعد دقائق قليلة من دخولها الملعب، مما أجبر الفريق على إجراء تعديل كبير في التشكيلة، لا بد أن يونايتد شعر أنه يمكنه استغلال الموقف.

ولكن على الرغم من أن تشيلسي لم يقدم أفضل ما لديه هذا العام، حيث انتهت فترة سيطرته التي استمرت ست سنوات على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات بنهاية مخيبة للآمال، في الوقت الذي تتراكم فيه الإصابات بوتيرة مدمرة، فإن هناك شيئًا واحدًا لا يزال يمتلكه فريق «البلوز» بقيادة بومباستور، ألا وهو الشخصية - وبكثرة. لذلك، على الرغم من أن مانشستر يونايتد كان الفريق الذي يمكنه تعزيز خياراته الهجومية من مقاعد البدلاء، بالاعتماد على الهدافة المتسلسلة ليا شولر والفائزة مرتين بدوري أبطال أوروبا فريدولينا رولفو، إلا أن تشيلسي هو الذي سجل الهدف الثاني الذي حسم المباراة، عندما تفوقت بيفر-جونز في صراعها مع هانا لوندكفيست ودفعت الكرة إلى شباك توليس-جويس.

عندما سأل موقع GOAL إيرين كوثبرت، قائدة تشيلسي في ذلك اليوم، عما سيعنيه فوز فريقها في هذه المباراة النهائية، بالنظر إلى سير الموسم، كانت متفائلة. "سيكون ذلك بمثابة بيان قوي"، أجابت. "سيقول الكثير عن مكانة الفريق، وسيقول الكثير عن مدى صمودنا وقدرتنا على إيجاد طريقة للفوز، وهو ما دأب فريق تشيلسي على فعله دائماً." ظهرت عقلية الأبطال هذه هنا، ومع وجود لقبين آخرين لا يزال يتعين التنافس عليهما، من المرجح أن تظهر هذه العقلية أكثر بكثير قبل انتهاء الموسم.

GOAL يصنف لاعبي تشيلسي في ملعب أشتون جيت...