تقييمات أسعار النجوم في كأس العالم | "بطل المونديال" يتصدر متفوقًا على الجميع وبطاقة حمراء تضرب إنزو فيرنانديز

أبرم بايرن ميونخ صفقة رائعة عندما تمكن من التعاقد مع مايكل أوليسي من الدوري الإنجليزي الممتاز في خطوة بلغت قيمتها حوالي 50 مليون جنيه إسترليني في صيف عام 2024، من نادي كريستال بالاس.

وبالنظر إلى الوراء الآن، من الإنصاف القول إن النادي البافاري كان الفائز الأكبر من هذه الصفقة الناجحة، حيث واصل اللاعب الدولي الفرنسي تألقه في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا بفضل أدائه المتميز على مدار العامين الماضيين.

ولم يغب هذا التقدم عن أنظار ديدييه ديشان أيضًا، حيث شكل أوليسي جزءًا من هجوم «الديوك» المرعب في كأس العالم.

وإذا تجرأ أي نادٍ على اختبار عزيمة بايرن ميونخ عن طريق التقدم بعرض لضم الجناح السابق لكريستال بالاس في الصيف، فسيواجه أرقامًا خيالية حقًّا حتى يفكر بطل الدوري الألماني في بيعه.

وفي هذا الصدد، تشير أحدث الشائعات الواردة من الصحافة الإسبانية إلى أن ريال مدريد يستعد للتقدم بعرض انتقال ضخم بقيمة 192 مليون جنيه إسترليني في محاولة لإجبار العملاق البافاري على التخلي عنه.

ولا تبدو هذه الأرقام جنونية للغاية عندما نقيّم الأداء الرائع الذي قدمه أوليسي في أول ظهور له في كأس العالم.

التألق بدأ في الفوز 3-1 على السنغال، حيث قدم الجناح السابق لريدينج تمريرة حاسمة رائعة لهدف كيليان مبابي الافتتاحي، قبل أن يتعاون أوليسي مع مهاجم ريال مدريد، وعثمان ديمبيلي، في المباراة الثانية للمساعدة في هزيمة العراق، محققًا تمريرتيه الحاسمتين الثانية والثالثة في البطولة.

وبعد يوم نادر من التراجع في الأداء خلال الفوز 4-1 على النرويج، واصل أوليسي مسيرته ليحقق تمريرة حاسمة رابعة، ثم خامسة، في الفوز الساحق 3-0 على السويد في دور الـ32، حيث قدم أداءً بارعاً آخر يضعه بالتأكيد في قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية.

وكان أوليسي أحد العديد من لاعبي المنتخب الفرنسي الذين لم يقدموا المستوى المطلوب أمام باراجواي، لكن بعد أداء آخر مميز في الفوز 2-0 على المغرب، كانت التوقعات تشير إلى أنه سيرفع من مستواه في المواجهة التالية أمام إسبانيا في نصف النهائي.

ولكن اللاعب خالف التوقعات تمامًا، حيث لم يلمس أوليسي الكرة تقريبًا في الفوز الهام الذي حققه منتخب «لا روخا» بهدفين نظيفين، وهو ما أضاف نغمة مريرة إلى مشاركته الأولى في كأس العالم التي كانت قوية ومليئة باللحظات البارزة.

وبغض النظر عن هذه النوتة المريرة، فقد كانت هذه أول مشاركة له في كأس العالم لا تُنسى حقًّا ومليئة باللحظات البارزة للاعب بايرن ميونخ، حيث سجل سبع تمريرات حاسمة — وهو الرقم الذي وصل إليه بعد أن سجل تمريرتين أخريين في مباراة تحديد المركز الثالث التي خسرها فريقه أمام إنجلترا — مما ضمن له تحطيم الرقم القياسي الذي حققه بيليه في بطولة واحدة.

قيمة اللاعب قبل انطلاق كأس العالم: 125 مليون جنيه إسترليني

القيمة الحالية للاعب: 150 مليون جنيه إسترليني (⬆️ بزيادة 25 مليون جنيه إسترليني)