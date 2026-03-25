تقول سونيا بومباستور إن التحكيم «لم يكن على المستوى المطلوب» في هزيمة تشيلسي للسيدات أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا، وتؤكد أن «البلوز» «استحقوا نتيجة أفضل»
آرسنال يسيطر على ديربي لندن
اقترب أرسنال خطوة كبيرة من الدفاع عن لقبه الأوروبي بفوزه الساحق في مباراة الذهاب أمام 18 ألف مشجع. استغل «المدفعجية» أخطاء تشيلسي الدفاعية، حيث سجلت ستينا بلاكستينيوس وكلوي كيلي هدفين أعطيا المضيفين تقدمًا بهدفين. ورغم أن جيمس أعادت الأمل لفريقها لفترة وجيزة بهدف جريء من مسافة بعيدة في الشوط الثاني، إلا أن هدف أليسيا روسو في الدقائق الأخيرة أعاد فارق الهدفين لأرسنال. وترك تشيلسي يندم على حظه بعد أن ارتطمت الكرة بالعارضة مرتين عن طريق جيمس وأليسا طومسون، لكن نقطة التحول كانت هدفاً مثيراً للجدل ألغيته الحكم لفيرل بورمان، والذي أظهرت الإعادة أنه قرار متساهل.
بومباستور ينتقد إجراءات نظام الفيديو المساعد للحكم
وفي حديثها إلى "بي بي سي سبورت" حول ما إذا كان فريقها يستحق نتيجة أفضل في هذه المباراة، قالت بومباستور: "نعم، أعتقد أننا جميعًا يمكننا القول بذلك. قدمنا أداءً جيدًا كفريق. من الصعب قول ذلك عندما تخسر المباراة وتستقبل ثلاثة أهداف، لكنني أعتقد أننا كنا نستحق نتيجة أفضل وأكثر في ذلك اليوم".
غضبت مدربة تشيلسي بشكل خاص من هدف تم إلغاؤه، وادعت أن صافرة الحكم المبكرة حالت دون تدخل VAR بشكل صحيح. وفي معرض حديثها عن المستوى العام للحكام، أضافت بومباستور: "لم يكن المستوى جيدًا بما يكفي. عندما تلعبين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يجب أن يكون لديك أفضل الحكام. خاصةً عندما يكون لديك VAR. أعتقد أنه من الجنون أن الأهداف التي تم إلغاؤها كانت في الواقع أهدافًا صحيحة. أطلق الحكم صافرته قبل أن يتحقق نظام VAR من القرار. عندما تعلم أن نظام VAR موجود، فاسمح بالهدف، وإذا لم يُسمح بالهدف بسبب وجود خطأ، فما عليك سوى إلغاء الهدف. لذا أعتقد أن الأمر لم يكن جيدًا بما يكفي. ربما يعتقد الناس أنني أقول ذلك لأنني لا أقبل الخسارة ولأننا خسرنا المباراة. الفضل يعود إلى أرسنال، فقد فازوا بالمباراة ولا تقلقوا بشأن ذلك، فهذا ليس شاغلي الرئيسي، ولكن في هذا المستوى يجب أن يكون الأمر أفضل بكثير."
مشاكل الإصابات وفجوات الأداء
وبعيدًا عن الجدل التحكيمي، سلطت المباراة الضوء على الفجوة المتزايدة في عمق التشكيلة. وصل تشيلسي إلى ملعب الإمارات وهو يعاني من نقص كبير في صفوفه بسبب الإصابات، مما ترك بومباستور بخيارات محدودة لتغيير مجرى المباراة من مقاعد البدلاء. ورغم سيطرة «البلوز» على الدقائق الخمس عشرة الأولى، إلا أن افتقارهم إلى الدقة في إنهاء الهجمات كان قاتلاً. في المقابل، بدا فريق أرسنال بقيادة رينيه سليجرز بكل ما في الكلمة من معنى كحامل اللقب، حيث مدد سلسلة انتصاراته إلى 10 مباريات في جميع المسابقات. أكدت قدرة "المدفعجيات" على الصمود في وجه الهجوم المبكر ومعاقبة أخطاء تشيلسي مكانتهن كالفريق الذي يجب التغلب عليه في عام 2026.
مباراة الإياب الحاسمة
تنتقل المواجهة إلى ملعب ستامفورد بريدج يوم الأربعاء المقبل في مباراة الإياب الحاسمة، لكن على العملاقين اللندنيين أولاً خوض مباريات محلية حاسمة. يستضيف أرسنال توتنهام في ديربي شمال لندن يوم السبت، ساعياً إلى الحفاظ على مستواه المتميز، بينما يستقبل تشيلسي أستون فيلا يوم الأحد.