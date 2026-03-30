75% من الجماهير ترفضه: الوقت تأخر على إلغاء الفار.. كسل الحكام وتوتر الملاعب يقف عائقًا أمام تقنية الفيديو!

كشف استطلاع رأي أجرته رابطة المشجعين في المملكة المتحدة عن حقائق صادمة تعكس حجم الفجوة بين الجماهير والتكنولوجيا المستخدمة في الملاعب.
أظهرت النتائج أن 75% من مشجعي الدوري الإنجليزي يعارضون استمرار تقنية حكم الفيديو المساعد بشكلها الحالي، وشارك في هذا الاستطلاع الضخم نحو 8000 مشجع يمثلون 20 ناديًا في المسابقة الأقوى عالميًا.
واتفق 90% من المشاركين على أن إدخال هذه التقنية لم يحسن من تجربة المشاهدة بل زادها تعقيدًا بينما يرى 91% أن هذه التقنية قتلت عفوية الاحتفال بالأهداف التي تمثل روح كرة القدم وجوهرها الحقيقي الذي لا يعوض بآلات صماء.