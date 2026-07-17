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تقليد من خارج كرة القدم.. لماذا سيطرح الفيفا 1996 خاتمًا للبيع بعد نهائي كأس العالم؟!
تحول تاريخي في جوائز كأس العالم
سيحصل الفائزون بكأس العالم 2026 على خواتم البطولة للمرة الأولى على الإطلاق. فقد قررت الفيفا تبني هذه العادة التي تشتهر بها الدوريات الرياضية الأمريكية مثل دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) ودوري كرة السلة الأمريكية (NBA) ودوري البيسبول الأمريكي (MLB).
وفي حين سيظل كأس العالم الشهير والميداليات الذهبية التقليدية محور حفل توزيع الجوائز بعد المباراة، ستكون الخواتم الجديدة تذكارًا دائمًا وشخصيًا. وتأتي هذه الخطوة تقديرًا لعودة البطولة إلى أمريكا الشمالية، في أول ظهور لها في المنطقة منذ عام 1994.
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احتفاءً بالتراث الرياضي لأمريكا الشمالية
لطالما كانت خواتم البطولة عنصراً أساسياً في المشهد الرياضي بالولايات المتحدة، حيث تُعد الرمز الأسمى للنجاح. ومن خلال تبني هذه التقاليد، تتبنى الهيئة العالمية المسؤولة عن كرة القدم التراث الرياضي المحلي للدول المضيفة لبطولة عام 2026. وعادةً ما تكون هذه الخواتم مخصصة بشكل كبير، ومرصعة بالأحجار الكريمة، ومحفورة بأسماء اللاعبين الفردية.
وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للفيفا: «في سابقة تاريخية لمسابقة تابعة للفيفا، سيحصل الفائزون بالبطولة أيضًا على خواتم بطولة مصممة خصيصًا، مما يجلب إحدى التقاليد الرياضية الأمريكية الأكثر شهرة إلى عالم كرة القدم».
"سيكون كل خاتم جزءًا من إصدار محدود للغاية يضم 2,026 قطعة مرقمة بشكل فردي فقط، في تكريم مباشر للبطولة نفسها. ومن بين هذه الخواتم، سيتم تقديم 30 خاتمًا للفريق الفائز، بينما ستتاح 1,996 خاتمًا للجماهير في جميع أنحاء العالم كمنتج مرخص رسميًا، مما يتيح للمشجعين امتلاك قطعة فريدة من تاريخ كأس العالم 2026.
"يُظهر أحد جانبي الخاتم بفخر كأس العالم، بينما سيتم تخصيص الجانب الآخر ليعكس هوية الفريق الفائز. وستكون كل خاتم مرقمة بشكل فردي، ومصممة خصيصًا لتناسب مقاس اليد، وستُسلّم مع شهادة أصالة خاصة بها."
تحديث اللعبة العالمية
يُعد توزيع الخواتم جزءًا من استراتيجية الفيفا الأوسع نطاقًا الرامية إلى جعل نسخة عام 2026 أكثر بطولات كأس العالم ابتكارًا على الإطلاق. تاريخيًا، تُعتبر ميداليات الفائزين بكأس العالم كنزًا ثمينًا، لكنها غالبًا ما تُحفظ بعيدًا في مجموعات خاصة. أما خاتم البطولة فيمنح اللاعبين رمزًا يمكن ارتداؤه يوميًّا لإنجازهم التاريخي على الساحة العالمية.
وأضاف البيان: «فور انتهاء المباراة النهائية، سيتسلم قائد الفريق الفائز ومدربه خواتم مؤقتة للاحتفال بهذه المناسبة. وبعد ذلك، سيتم تخصيص كل خاتم من الخواتم الثلاثين المخصصة للفائزين قبل تقديمها رسمياً في وقت لاحق، مما يضمن ملاءمتها المثالية مدى الحياة لإنجاز سيبقى صداه يتردد إلى الأبد».
- GOAL
معركة في فئة الوزن الثقيل في نيوجيرسي
ستتجه أنظار العالم يوم الأحد إلى نيوجيرسي حيث تتواجه الأرجنتين وإسبانيا. ومن المتوقع أن تشهد المباراة التي ستقام في ملعب نيويورك نيوجيرسي إقبالاً كبيراً، حيث يتوق المشجعون لمعرفة ما إذا كان ليونيل ميسي سيتمكن من حصد لقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، أم أن الجيل الجديد من «لا روخا» سيتمكن من العودة إلى قمة هذه الرياضة للمرة الأولى منذ عام 2010.
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