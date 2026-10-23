وسط مطالبات إعادة واقعة ميتروفيتش .. الحكم يحسم الجدل حول حرمان كريستيانو رونالدو من هدفه الـ982 ضد الفيصلي!

واحتفل جمهور نادي النصر، بتسجيل كريستيانو رونالدو للهدف رقم 982 في مسيرته الكروية، ليقترب أكثر من تحقيق حلم الألفية، بعدما استغل كرة عرضية أرسلها جواو فيليكس، خلال تنفيذ ركلة حرة، ليضعها برأسه في شباك الحارس فيرناندو باتشيكو.

رونالدو كان بحاجة ماسّة لهذا الهدف، من أجل استعادة المسار، بعد الانتقادات اللاذعة التي تعرّض لها خلال المباراة الماضية أمام نيوم، حيث أهدر حينها ركلة جزاء وأضاع أكثر من فرصة محققة.

وساهم كريستيانو في فوز النصر، من ميدان المجمعة، بنتيجة (3-1)، حيث ضاعف النتيجة لكتيبة بوستيكوجلو، بعد تقدم عبد الله الحمدان، قبل أن يطلق أنجيلو جابرييل رصاصة الرحمة، في الوقت الذي كان الفيصلي يبحث فيه عن التعادل، بعد هدف ثيو بونجوندا.