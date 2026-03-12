"تقدم لاتخاذ خطوات كبيرة" - جواو بيدرو لاعب تشيلسي يتجه لإتمام انتقال استثنائي إلى أرسنال

هذا النوع من الأداء المذهل هو بالضبط ما لفت انتباه أولئك الذين عرفوه قبل أن يضيء ستامفورد بريدج. زميله السابق في واتفورد ديفيس كان يراقب عن كثب التقدم الهائل الذي أحرزه زميله القديم، ولم يتفاجأ على الإطلاق بنجاحه - بل ذهب إلى أبعد من ذلك بتوقع أن صفقة مثيرة للجدل وذات تأثير كبير قد تكون على الأبواب.

وفي حديثه عن انتقال محتمل إلى الإمارات، قال ديفيس لـtalkSPORT: "نعم، بالتأكيد [يمكنك أن ترى ذلك]. سترى جودته في التدريبات. حتى عندما تلعب معه، فهو برازيلي، لذا فهو يتمتع بذوق رفيع وثقة بنفسه لأنه يعلم أنه لاعب جيد جدًا. إنه شخص جيد أيضًا. إنه لا يفتقر إلى الاحترام أو أي شيء من هذا القبيل؛ إنه شخص رائع. لذا نعم، يمكنك بالتأكيد أن ترى أنه يمكنك المضي قدمًا لاتخاذ خطوات كبيرة. رؤيته في تشيلسي الآن أشبه بـ... حتى لو انتقل إلى أرسنال أو ما شابه، لن أتفاجأ؛ إنه لاعب جيد جدًا".