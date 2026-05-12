فاز أوليسي في انتخابات نقابة لاعبي كرة القدم الفرنسيين (UNFP) متفوقًا، من بين آخرين، على النجم كيليان مبابي (ريال مدريد) ولاعب فرانكفورت السابق هوغو إكيتيكي (ليفربول).
تفوق على مبابي.. مايكل أوليسي يحصد جائزة الأفضل خارج فرنسا!
يقدم أوليسي حتى الآن موسمًا رائعًا مع فريق ميونخ، حيث ساهم بـ 15 هدفًا و22 تمريرة حاسمة في الدوري الألماني وحده، مما ساعد الفريق على الفوز المبكر بلقب الدوري الألماني.
"كان هدفي هذا الموسم هو الفوز بكل شيء مع منتخب فرنسا ونادي بايرن ميوني. هذا كل شيء"، قال أوليسي، الذي حضر الحدث مرتدياً بدلة سوداء. وأعرب عن سعادته "بالمشاركة في كأس العالم وببذل قصارى جهده للفوز مع منتخب فرنسا".
أوليس سيخوض مع بايرن مباراتين أخريين ضد كولونيا وشتوتغارت
يُعتبر المنتخب الفرنسي من بين المرشحين الأوفر حظاً في كأس العالم التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (من 11 يونيو إلى 19 يوليو).
أما أوليسي، فسيخوض مع بايرن ميونخ قبل ذلك الجولة الأخيرة من الدوري الألماني ضد كولن يوم السبت ونهائي كأس ألمانيا يوم 23 مايو في الاستاد الأولمبي ببرلين ضد شتوتجارت.