تفسير: لماذا لا يشارك هاري كين في مباراة إنجلترا الودية ضد اليابان
إصابة في التدريب تؤدي إلى غياب المهاجم
لن يشارك هاري كين مع منتخب إنجلترا في مباراة الثلاثاء مساءً ضد اليابان بعد تعرضه لإصابة طفيفة خلال حصة تدريبية. وعلى الرغم من هذه النكسة، أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن القائد سيبقى مع الفريق في هذه المرحلة بدلاً من العودة إلى ألمانيا لتلقي العلاج.
ويُنظر إلى قرار استبعاده من تشكيلة المباراة على أنه إجراء احترازي لتجنب تفاقم المشكلة.
في بيان صدر على X، أوضح الحساب الرسمي لمنتخب إنجلترا الموقف بشأن كل من القائد ولاعب الوسط جوردان هندرسون: "سيحصل هاري كين على راحة الليلة كإجراء احترازي بعد تعرضه لإصابة طفيفة في التدريب، لكنه سيبقى مع الفريق لتلقي مزيد من الفحوصات. عاد جوردان هندرسون إلى برينتفورد قبل مباراة الليلة."
المشكلة التكتيكية التي تواجه توخيل في ويمبلي
أدى غياب كين إلى وضع المدرب توماس توخيل في مأزق تكتيكي كبير. وبدلاً من اللجوء إلى بديل طبيعي مثل دومينيك سولانكي أو ماركوس راشفورد، اختار المدرب الألماني أن يبدأ المباراة الودية دون مهاجم صريح معروف.
يبدأ جوردان بيكفورد في حراسة المرمى، بينما يتألف خط الدفاع من إزري كونسا ونيكو أورايلي ومارك جويهي وبن وايت.
أما تشكيلة خط الوسط والهجوم فقد أثارت دهشة جماهير ويمبلي. يجلس إليوت أندرسون وكوبي ماينو في وسط الملعب، بينما كُلف الرباعي المبدع المكون من أنتوني جوردون ومورغان روجرز وكول بالمر وفيل فودن بمهمة تهديد المرمى. ومن المتوقع أن يلعب فودن دور "المهاجم الوهمي" لقيادة الهجوم بدلاً من كين.
قائمة الإصابات المتزايدة تثير قلق المعسكر
تعد الإصابة الطفيفة التي تعرض لها كين مجرد الضربة الأخيرة التي تلقاها توخيل، الذي شهد انسحاب ثمانية لاعبين من معسكر المنتخب عقب التعادل الأخير 1-1 مع أوروغواي. فقد اضطر عدد كبير من النجوم، ومنهم آرون رامسديل، وفيكايو توموري، ودومينيك كالفيرت-لوين، وجون ستونز، وآدم وارتون، ونوني مادويكي، وديكلان رايس، وبوكايو ساكا، إلى الانسحاب من الملاعب خلال فترة التوقف الدولية الحالية.
التركيز على مبادئ كأس العالم
على الرغم من مشاكل اختيار اللاعبين، لا يزال توخيل يركز على الهدف طويل المدى المتمثل في بناء فريق متماسك استعدادًا لكأس العالم المقبلة. وأشاد بالتزام لاعبيه، حتى أولئك الذين عانوا من مشاكل في اللياقة البدنية خلال الأسبوعين الماضيين.
وأضاف توخيل: "يستحق اللاعبون استراحة ذهنية من كرة القدم، وقد لاحظنا الطاقة التي عادوا بها إلى المعسكر في بيئة جديدة". "هذا يساعدهم على العودة إلى أنديتهم وتقديم أداء جيد. نريدهم أن يقدموا أداءً جيداً في أنديتهم، لكنه أيضاً معسكرنا الأخير قبل السفر إلى أمريكا، لذا نريد إعادة التمسك بمبادئنا".