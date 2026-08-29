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علي رفعت

تفسير جديد لدكة حمزة عبد الكريم قيمته 5 ملايين يورو.. كشف شروط عقد الأهلي المصري وخطة دفاع برشلونة!

انتقالات
برشلونة
الدوري الإسباني
حمزة عبد الكريم

بنود مالية وحوافز متغيرة في عقد حمزة عبد الكريم تكشف سر غياب المهاجم المصري عن مباريات هانزي فليك في الدوري الإسباني وتمنح الأهلي 5 ملايين يورو.

كشفت تقارير صحفية كواليس وتفاصيل مالية حاسمة في عقد انتقال المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم إلى نادي برشلونة الإسباني قادمًا من النادي الأهلي المصري، وهي التفاصيل التي قد تكون قد ألقت بظلالها الفورية على أسباب ابتعاد اللاعب عن المشاركة الرسمية في ضربة بداية منافسات الدوري الإسباني. 

ورغم تألق المهاجم الواعد بصورة لافتة وتسجيله أربعة أهداف كاملة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك، وتواجده المستمر في القوائم الرسمية للمباريات، إلا أنه لم يخض أي دقيقة حتى الآن في المسابقات المحلية، وهو ما يفسره المتابعون بالرغبة في إدارة الالتزامات المالية بدقة وحذر قبل تفعيل الحوافز والمتغيرات المالية الإضافية المنصوص عليها رسميًا بين إدارتي الناديين.


  • تفاصيل الصفقة وبنود الشراء النهائي

    بدأت رحلة المهاجم المصري الشاب في القلعة الكتالونية خلال فترة الانتقالات الشتوية للموسم الماضي قادمًا من النادي الأهلي لدعم الخط الأمامي وتطوير خيارات الهجوم، ورغم بعض العوائق الإدارية الخاصة بالقيد التي جعلته يشارك في البداية مع فريق الشباب تحت قيادة بول بلاناس، إلا أن بصمته التهديفية السريعة ومستواه المتطور أقنعا الإدارة الرياضية بتفعيل خيار الشراء النهائي بعد ستة أشهر فقط من وصوله مقابل 1.5 مليون يورو بالإضافة إلى حوافز ومتغيرات مالية تم الاتفاق عليها مع القلعة الحمراء.

    وقد سدد برشلونة بالفعل القسط الأول من الصفقة بقيمة 750 ألف يورو، على أن يتم سداد الدفعة الثانية المماثلة في شهر يناير القادم بعد مرور عام كامل على قدوم اللاعب إلى كامب نو، لتكتمل القيمة الأساسية مع بقاء مجموعة من المتغيرات المرتبطة بتطور اللاعب وعدد مبارياته وأهدافه لم يكن قد تم الكشف عن تفاصيلها حتى الآن.


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  • حوافز المشاركة وشرط الدقائق الـ45

    كشف موقع "وين وين"عن وجود بند رئيسي وجوهري يربط بين دفع مبالغ إضافية لصالح الأهلي وظهور حمزة عبد الكريم في المواجهات الرسمية مع الفريق الأول تحت قيادة فليك. 

    وبموجب هذا الاتفاق، يحصل النادي القاهري على مبلغ 750 ألف يورو إضافية بمجرد خوض المهاجم المصري 5 مباريات رسمية بقميص الفريق الأول، شريطة أن يلعب 45 دقيقة على الأقل في كل مواجهة منها. 

    هذا المبلغ لا يعد سقفًا نهائيًا بل هو قابل للارتفاع والتصاعد التدريجي بحسب عدد المباريات التي يجمعها المهاجم الشاب خلال الموسم الكروي ليصل إلى مليوني يورو كحد أقصى مخصص لمشاركات اللاعب وظهوره الفعلي فوق أرضية الميدان، وهو ما يفرض على الجهاز الفني حسابات دقيقة في توقيت الدفع به.


  • مكافآت الأهداف ونسبة إعادة البيع

    لم تغفل إدارة النادي الأهلي المصري الموهبة التهديفية الكبيرة لمهاجمها الشاب وحاسته التهديفية داخل الصندوق، حيث أدرجت بندًا منفصلًا يرتبط بصورة مباشرة بعدد الأهداف التي يسجلها حمزة مع الفريق الأول لبرشلونة في مختلف المسابقات. 

    وينص هذا البند على حصول الأهلي على 300 ألف يورو عند وصول اللاعب إلى هدفه الخامس مع الفريق الأول، مع إمكانية تصاعد هذا الحافز المالي تدريجيًا ليصل إلى 1.5 مليون يورو كحد أقصى بحسب المعدل التهديفي التراكمي. 

    وإلى جانب هذه المكافآت التهديفية، يضمن العقد المبرم حصول النادي المصري على نسب مئوية محددة من عائدات أي عملية بيع مستقبلية أو إعارة للاعب خلال مرحلته الأولى مع النادي الكتالوني، لحفظ حقوق ناديه الأصلي في حال انفجار موهبته في أوروبا.


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  • تحركات اللحظات الأخيرة وخطة تدعيم الدفاع

    مع تبقي ثلاثة أيام فقط على إسدال الستار على نافذة الانتقالات الصيفية الحالية، كشفت تقارير صحفية إسبانية عن دراسة المدرب هانزي فليك والمدير الرياضي ديكو إمكانية التعاقد مع مدافع شاب بهدف تدعيم الخط الخلفي بعنصر واعد قابل للتطوير التدريجي. 

    ويبحث برشلونة عن مدافع يمتلك مواصفات شبيهة بما قدمه الثنائي الصاعد حمزة عبد الكريم وجيسي بيسيو خلال فترة الإعداد، حيث نال اللاعبان ثقة الإدارة للاستمرار ضمن خيارات الفريق الأول كبدائل هجومية. 

    ويرتبط هذا التحرك في سوق المدافعين بمستقبل الظهير الأيسر أليخاندرو بالدي المطلوب في أندية أوروبية بارزة مثل مانشستر يونايتد وميلان وبنفيكا.


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