"تفتيشات لم أرَ مثلها في حياتي!" - مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب ينتقد بشدة الإجراءات الأمنية الأمريكية قبل انطلاق كأس العالم

وقد قام الجهاز الفني الفرنسي، بما في ذلك المساعد غي ستيفان، بالفعل باستكشاف الملاعب والتحدث مع اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم للأندية لجمع المعلومات. ويشعر ديشامب بالقلق إزاء المسافة بين مرافق التدريب وملاعب المباريات، مشيرًا إلى أن الالتزامات الإعلامية وحدها قد تستغرق 45 دقيقة في كل اتجاه.

وأوضح ديشامب قائلاً: "إن زيارتنا لبوسطن تعتبر بمثابة بروفة مهمة بالنسبة لنا لأننا سنكون هناك. كنت هناك مع غي ستيفان لحضور نصف نهائي ونهائي كأس العالم للأندية، وتحدثت مع اللاعبين الذين كانوا هناك، وهناك مواقف مختلفة تسبب تعقيدات أكثر أو أقل. يجب أن نحرص على الحد منها والتكيف معها. ستكون الحرارة شديدة هذا الصيف، وسيكون التعافي مهمًا. لكن الالتزامات الإعلامية تقع في ملعب المباراة، الذي يبعد 45 دقيقة عن ملعب التدريب. عند اللعب في الساعة 3 أو 5 مساءً، لا يتبقى الكثير من الوقت قبل المباراة. أما في الساعة 9 مساءً، فيمكننا التعامل مع الأمر. سنتكيف ونبذل قصارى جهدنا لتقليل استهلاك الطاقة في كل ما هو خارج الملعب".