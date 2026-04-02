تغيير مثير بعد رحيله عن بايرن ميونيخ؟ يبدو أن ليون غوريتزكا تلقى عرضًا ضخمًا

وبناءً على ذلك، لا يقدم فنربخشة للاعب البالغ من العمر 31 عامًا عقدًا طويل الأمد لمدة ثلاث سنوات فحسب، بل يقدم له أيضًا مكافأة مالية قدرها عشرة ملايين يورو. كما يُقال إن هناك لقاءً مقررًا مع المدرب الألماني دومينيكو تيديسكو، الذي كان يعاني مؤخرًا من مرض خطير. وإلى جانب غوريتزكا، يُقال إن «فنربخشة» يسعى أيضًا للتعاقد مع يوليان براندت، الذي سيغادر بوروسيا دورتموند في الصيف دون مقابل.

فنربخشة ليس النادي الوحيد الذي يسعى للتعاقد مع غوريتزكا، الذي سيصبح لاعبًا حرًا في الصيف. فقد أفادت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" مؤخرًا عن محاولة من نادي ميلان، الذي عرض على غوريتزكا عقدًا لمدة ثلاث سنوات أيضًا.