تغيير كبير في بايرن ميونيخ؟ مستقبل رئيس قسم الانتقالات لا يزال مجهولاً على الرغم من أن فريق فنسنت كومباني يناضل من أجل تحقيق الثلاثية

بينما أعاد كومباني إحياء بايرن على أرض الملعب، هناك صراع على السلطة يدور خلف الكواليس في أليانز أرينا. إيبرل، الذي كان يُنظر إليه في السابق على أنه مهندس العصر الجديد للنادي، يواجه الآن تدقيقًا كبيرًا من مجلس الإدارة. وفقًا لتقرير صادر عن Sport Bild، فإن مستقبله بعيد عن الأمان، مع تراجع الثقة الداخلية في قيادته.

أصبحت الأجواء في شارع سايبينر متقلبة بشكل متزايد. على الرغم من هيمنة بايرن ميونيخ على الدوري الألماني وسعيه لتحقيق الثلاثية، إلا أن العلاقة بين إيبرل والمسؤولين الآخرين رفيعي المستوى قد بردت حسبما ورد. أدى هذا الافتقار إلى الثقة المطلقة إلى تغذية التكهنات بأن فترة ولايته قد تنتهي قبل انتهاء عقده في عام 2027.