كانت هناك شائعات مستمرة مؤخرًا تربط بين إيكهورن والانتقال إلى ميونيخ في الصيف. لكن وفقًا لتقرير نشرته قناة Sport1، فقد حدثت الآن تغيير جذري في الموقف لسببين اثنين.
تغيير في الموقف لسببين؟ يبدو أن نادي بايرن ميونيخ لن يتعاقد مع نجم هيرتا كينيت إيكهورن
من ناحية، يُقال إن المبلغ الإجمالي المطلوب باهظ بالنسبة لبايرن ميونيخ. ويُزعم أن قيمة شرط الإفراج عن إيشهورن في الصيف المقبل تتراوح بين عشرة إلى اثني عشر مليون يورو. ومن ناحية أخرى، يُقال إن إدارة بايرن ميونيخ تخشى أن يؤدي انتقال إيشهورن إلى إثارة استياء في قسم الناشئين بالنادي، الذي يُعد حاليًا في ذروة إنتاجيته.
يُعتبر إيشهورن أحد أكبر المواهب في ألمانيا - ففي سن الـ 16 فقط، استطاع أن يثبت مكانه في التشكيلة الأساسية خلال النصف الأول من الموسم. لكن التعاقد معه سيؤدي تلقائيًا إلى تعقيد مسار مواهب خط وسط ميونيخ نحو الفريق الأول. وقد ظهر مؤخرًا كل من ديفيد سانتوس دايبر (19 عامًا) وفليبي تشافيز (18 عامًا)، الذي انتقل في الشتاء على سبيل الإعارة إلى نادي 1. FC كولن.
- Getty
نويل أسيكو سيعود إلى بايرن ميونيخ في الصيف
بالإضافة إلى ذلك، سيستعيد نادي بايرن ميونيخ اللاعب نويل أسيكو من هانوفر 96 في الصيف، كما أكد النادي في بيان صحفي صدر يوم الخميس. يبلغ اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا من منتخبات الشباب في نادي بايرن ميونيخ، ويلعب هذا الموسم على سبيل الإعارة مع فريق هانوفر 96 الذي يلعب في الدرجة الثانية. ونظرًا لأداء أسيكو المقنع، قام هانوفر مؤخرًا بممارسة خيار الشراء مقابل مليون يورو، مما دفع نادي ميونيخ بدوره إلى تفعيل بند إعادة الشراء على الفور مقابل 2.5 مليون يورو.
قد يحل أسيكو في الموسم المقبل محل ليون جوريتزكا، الذي سيغادر النادي دون مقابل. وبالإضافة إلى اللاعبين الأساسيين جوشوا كيميش وألكسندر بافلوفيتش، يتوفر أيضًا توم بيشوف للعب في مركز الوسط. ومثل بيشوف، يمكن لأسيكو أيضًا أن يساعد في مركز الظهير.
نويل أسيكو: إحصائيات الأداء مع هانوفر 96
الألعاب 26 أهداف 3 تمريرات حاسمة 5 دقائق اللعب 1,830