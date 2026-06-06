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تغيير غير معتاد.. لماذا قرر الاتحاد الدولي إجبار قوائم المنتخبات كاملة على قرار النشيد الجديد في كأس العالم؟!
الهيئة الإدارية تغير طقوس ما قبل المباراة
تاريخياً، كان اللاعبون الأحد عشر الأساسيون هم وحدهم الذين يصطفون على أرض الملعب للاستماع إلى أناشيد بلدانهم وهم يواجهون مقاعد البدلاء. وبموجب النموذج الجديد الذي تم الكشف عنه للبطولة في أمريكا الشمالية، سيتجمع جميع اللاعبين الأساسيين والبدلاء بدلاً من ذلك مباشرةً حول الدائرة المركزية. ويشكل هذا التغيير الاستراتيجي حجر الزاوية في مبادرة احتفالية جديدة تماماً تهدف إلى إحداث ثورة شاملة في طريقة متابعة المباريات الدولية داخل الملعب.
- AFP
إنفانتينو يحدد ملامح رؤيته للوحدة
وقد دافعت الإدارة العليا عن هذا التعديل باعتباره خطوة تحديثية إلى الأمام تركز على المشاركة الجماعية بدلاً من التركيز على التشكيلة الأساسية الفردية.
وفي معرض شرحه للفلسفة البصرية على إنستجرام، نشر رئيس الفيفا جياني إنفانتينو ما يلي: "مع نمو كأس العالم، نواصل الابتكار في طريقة تجربة اللعبة. ولن تكون مراسم ما قبل المباراة في كأس العالم 2026 مختلفة.
إن وقوف جميع اللاعبين والحكام في مواجهة بعضهم البعض في الدائرة المركزية أثناء عزف الأناشيد الوطنية سيخلق لحظة من الوحدة والفخر والعاطفة التي تنتمي حقاً للفرق ولجميع الحاضرين في الملعب.
"بالإضافة إلى ذلك، سيكون لدينا حفل معاد تصميمه بزاوية 360 درجة يشرك كل مشجع في الملعب، بما في ذلك لافتات أعلام الدول وعناصر على أرض الملعب مصممة لخلق تجربة فريدة وغامرة من كل مقعد، بالإضافة إلى عناصر بصرية جديدة – من أقواس دخول اللاعبين إلى الأعلام المحمولة – تهدف إلى تعزيز الشعور بالترقب، مع ميزات محسّنة لمباريات مختارة.
"كأس العالم تدور حول كل لاعب وكل مشجع، وهذا الحفل الجديد قبل المباراة يعكس ذلك."
تجربة جديدة غامرة في الملعب
تقدم الدخلات المُجددة مفهومًا يوصف بأنه "360 درجة"، حيث ستُرفع أعلام وطنية عملاقة في وقت واحد على جانبي الملعب. وعلى الرغم من هذه الإضافات البصرية الواسعة النطاق، تظل الإجراءات الرياضية التقليدية على حالها، مما يعني أن اللاعبين الأساسيين سيواصلون تبادل المصافحة المعتادة، كما سيقوم قادة الفرق بإجراء القرعة الرسمية فور انتهاء الموسيقى.
ويهدف المسؤولون من خلال هذه الخيارات الجمالية المتعددة الطبقات إلى تحويل الملعب إلى مسرح مشترك وشامل لكل من الحاضرين في الملعب والمشاهدين عبر شاشات التلفزيون على حد سواء.
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المباراة الافتتاحية تشهد ظهور ابتكارات تقنية
من المقرر أن تدخل الإرشادات الاحتفالية المحدثة حيز التنفيذ رسمياً يوم الخميس المقبل، عندما تلتقي المكسيك، إحدى الدول المضيفة، مع جنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية للبطولة في مكسيكو سيتي.
وسيشهد المشجعون الذين يحضرون مباريات الدور الأول أجواءً منظمة للغاية، على الرغم من أن الهيئة المنظمة للبطولة تخطط لإدخال عناصر أكثر إثارة مع تصاعد حدة المنافسة.
وأكد المسؤولون أن مراسم ما قبل المباراة ستتضمن في مراحل لاحقة من البطولة عناصر إضافية مثل الدخان الملون أو الألعاب النارية، والتي من المتوقع أن تظهر لأول مرة خلال مباريات الأدوار الإقصائية.